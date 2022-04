David McKee, 1935-2022

La editorial Andersen Press ha anunciado esta mañana la muerte de David McKee, uno de los autores e ilustradores infantiles más queridos, creador del elefante Elmer y de álbumes tan emblemáticos como Ahora no, Bernardo. David murió rodeado de su familia, a los 87 años, tras una breve enfermedad en el sur de Francia, donde ha pasado mucho tiempo en los últimos años.

David Mckee nació en Devon y estudió en el Plymouth Art College. Su trabajo le permitió viajar por el mundo, pasando largas temporadas en Barcelona, ​​Niza, París e Italia. Más recientemente, compartía su tiempo entre su casa de Londres y la Provenza, junto con su pareja.

Al principio de su carrera, McKee dibujaba y vendía viñetas a revistas y periódicos como The Times Educational Supplement, Punch y Reader’s Digest. Su primer libro fue Two Can Toucan, publicado en 1964 por Klaus Flugge mientras trabajaba en Abelard-Schuman. Cuando Klaus fundó Andersen Press en 1976, David se convirtió en un pilar de la editorial y creó más de 50 libros para ellos.

Su historia más famosa, Elmer, fue publicada por primera vez en 1968 por Dobson Publishing, pero después de ser reilustrada y relanzada por Andersen Press en 1989, se convirtió en el personaje tan universal que es hoy. Temas como la inclusión y la amistad se encuentran en las historias de Elmer y son un testimonio del carácter y la visión de la vida de David, que deja un gran legado para los niños de todo el mundo. Elmer sigue siendo una de las series de libros infantiles más icónicas y leídas de todos los tiempos, vendiendo más de 10 millones de copias. David McKee escribió e ilustró 29 libros originales de Elmer y, en conjunto, se han traducido a más de 60 idiomas con nuevos libros, juguetes y ropa.

Además de autor de libros para niños, David tuvo una exitosa carrera como artista plástico y, a través de King Rollo Productions, co-creó algunas series de animación muy conocidas, como Mr Benn, basado en su serie de libros sobre el explorador homónimo que a través de una tienda de disfraces mágicos se embarca en una serie de aventuras fantásticas.

Su editor desde hace muchos años, Klaus Flugge, declaró: “Estoy devastado por la muerte repentina de mi mejor amigo David McKee. Era tan cercano a Andersen Press como yo. Estuvo allí desde el principio y fue fundamental para el origen de la empresa. Se hizo gran amigo de todos los que encontraba; personal, autores e ilustradores por igual. La suya fue una voz singular y una luz brillante en los libros infantiles que destacó la inclusión, la diversidad y aspectos de nuestro mundo que no siempre están presentes en los libros para niños. Entre sus libros clásicos están Elmer, Two Monsters y Not Now, Bernard, que se han convertido en parte del canon de la literatura infantil, y esperamos que los niños los disfruten durante muchas generaciones más. No solo tuve la suerte de ser su editor, también fue un amigo maravilloso, y muchas más personas de las que él podría imaginar lo extrañarán. Mis pensamientos, y los de todos en Andersen Press, están con su familia.