Susanna Isern

Ilustraciones de Maria Girón

Barcelona: Takatuka, 2017

Con una preciosa edición, la editorial barcelonesa Takatuka nos presenta Nueve formas de no pisar un charco, un álbum ilustrado de la escritora Susanna Isern y con ilustraciones de Maria Girón.

Siempre que tratamos de evitar una cosa, más apetecible nos resulta hacerla, y todos nuestros esfuerzos por evitarla pueden acabar en fracaso. Tal vez porque en la prohibición se encuentra el estímulo y el riesgo supone un reto difícil de dejar pasar. Es lo que le ocurre a la protagonista de esta historia cuando estrena vestido y zapatos nuevos en un día de lluvia. La niña sabe que debe evitar pisar cualquier charco para no ensuciarse, y por eso nos hace un elenco de hasta nueve formas diferentes de sortear lo que más le gusta, pero que el momento obliga a todo lo contrario. Desde cruzar a lomos de un gran perro, hasta ir pisando piedras de río o pasar bajo la atenta mirada de cocodrilos hambrientos. ¿Lo logrará? No es difícil imaginar el desenlace, ni tampoco su reacción ante lo que ya no tiene remedio.

Nueve formas de no pisar un charco es una llamada a la infancia, un aviso para no perder la espontaneidad y la frescura de los niños que disfrutan con las pequeñas cosas. Porque como se nos dice al final del libro:

Es posible que existan más formas

de no pisar un charco, pero yo que tú

las dejaba para otro día. Ahora lo mejor

es que regreses a casa saltando sobre

TODOS LOS CHARCOS.