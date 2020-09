Astrolabio

Paco Romeu

Ilustraciones de Ana Oncina

Madrid: Anaya, 2019

Premio SGAE de Teatro Infantil 2018

¡No creas que eres la primera novia rebelde del mundo!

Pero ¿sabes qué te digo? Que estoy muy bien como estoy.

Siempre he sabido cuidarme y he podido hacer todo lo que he querido.

Duna siente una gran fascinación por las estrellas, pero con los pies llenos de la arena del desierto donde viven los beduinos como ella es difícil soñar con alcanzarlas. El día que su madre le comunica que debe casarse con un joven tuareg, Duna decide huir. Su historia es el periplo de una joven que decide tomar las riendas de su vida y logra encontrar su sitio en el mundo gracias a la ayuda que recibe de otras mujeres. La historia de sus vidas le servirá de modelo y aprendizaje, porque cada una de ellas tiene una manera diferente de orientarse, y eso le permite a la joven elegir desde la experiencia ajena.

Al final, Duna consigue su sueño de llegar a las estrellas porque se ha convertido en una reputada astronauta, y su pareja Zhura, una joven también astrónoma, la apoya en todo. Incluso cuando Duna decide volver al desierto porque necesita recuperar sus orígenes para avanzar sin cargas. Un relato donde destacan temas tan importantes como la sororidad, la diversidad sexual, la importancia de la formación para labrarse un destino y el derecho de las mujeres de hacerse un sitio en la sociedad decidiendo por ellas mismas.

Paco Romeu es un autor valenciano de teatro para todo tipo de público cuya obra ha sido reconocida con varios premios. En esta ocasión ha ganado el XIX Premio SGAE de Teatro Infantil con una historia que él mismo califica de “global y feminista”. Una historia que se puede leer como un relato porque, además de carecer de divisiones en actos y escenas, las acotaciones destacadas en color rojo nos sitúan en los escenarios y situaciones de forma muy precisa. Por su parte, Ana Oncina es una ilustradora también valenciana conocida por ser la autora e ilustradora de las novelas gráficas de Croqueta y empanadilla. Con Astrolabio ha sabido dotar a los personajes de la fuerza que merecen con el realismo mágico como telón de fondo.