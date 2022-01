Día Internacional del Libro Infantil 2022: Las historias son alas que nos ayudan a remontar el vuelo cada día

Desde 1967, el 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, el IBBY promueve la celebración del Día Internacional del Libro Infantil con el fin de promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre los más jóvenes.

Cada año, una sección nacional del IBBY tiene la oportunidad de ser la patrocinadora internacional del Día del Libro Infantil y selecciona un escritor representativo y a un reconocido ilustrador de su país para que elaboren el mensaje dirigido a todos los niños del mundo y el cartel que se distribuye por todo el mundo, y se promueva la celebración en las bibliotecas, centros escolares, librerías, etc.

Este año le corresponde a la sección de Canadá, que difunde el mensaje del escritor Richard Van Camp (con el título de «Las historias son alas que nos ayudan a remontar vuelo cada día»), ilustrado por Julie Flett. Un homenaje al poder de los libros infantiles para expandir nuestros horizontes, encender nuestra imaginación y fomentar la comprensión.

Richard Van Camp es un escritor «Tlicho» (una nación índígena canadiense), autor de 26 libros, muchos de ellos dirigidos al público infantil. En 2015, recibió el R. Ross Arnett Award for Children’s Literature por su libro Little You. Su novela gráfica A Blanket of Butterflies fue nominada al Premio Eisner. En 2021, también obtuvo el CODE Burt Award for First Nations, Inuit and Métis Young Adult Literature con la obra Moccasin Square Gardens. En la primera colección de álbum ilustrado indígena de IBBY Canadá encontramos dos títulos suyos: A Man Called Raven y What is the Most Beautiful Thing You Know About Horses?, ambos ilustrados por George Littlechild, así como dos libros para bebés: Welcome Song for Baby: A Lullaby for Newborns y Little You, ilustrados por Julie Flett.

Julie Flett, la ilustradora del cartel, pertenece también a un pueblo indígena de Canadá (Cree-Métis). Ha recibido numerosos premios por su trabajo, como el Governor General’s Award, el TD Canadian Children’s Literature Award, el Lieutenant Governor’s Award for Literary Excellence, y el American Indian Library Association Award. Es autora de numerosos libros, entre ellos Birdsong, que fue galardonado con las distinciones American Indian Youth Literature Honor Book y Boston Globe-Horn Book Honor. Varios de sus libros, entre ellos Little You, escrito por Richard Van Camp, han formado parte de las colecciones Indigenous Picture Book (en 2019 y 2021), que presentan los mejores libros ilustrados de creadores indígenas.

A continuación te ofrecemos la traducción del mensaje de Richard Van Camp realizada por Marcela Mangarelli:

Las historias son alas que nos ayudan a remontar el vuelo cada día

Leer es libertad. Leer es respirar.

Leer te permite ver nuestro mundo con ojos diferentes y te invita a habitar mundos que nunca querrás dejar.

Leer permite a tu espíritu soñar.

Dicen que los libros son amigos para toda la vida y estoy de acuerdo.

La plenitud de tu universo solo crece cuando lees.

Las historias son alas que nos ayudan a remontar el vuelo cada día, por lo tanto busca libros que le hablen a tu espíritu, a tu corazón, a tu mente.

Las historias son medicina. Curan. Reconfortan. Inspiran. Enseñan.

Benditos sean los narradores, y los lectores, y los oyentes. Benditos sean los libros. Ellos son la medicina para un mundo mejor, más luminoso.

Mahsi cho. Muchas gracias

En la web del IBBY puedes leer el mensaje original en inglés, y también puedes descargar el cartel en tamaño A3 y el folleto con información adicional sobre el autor y el ilustrador.