Novedades LIJ septiembre 2023

Nos preparamos para afrontar el otoño con una selección de interesantes novedades que están llegando estas semanas a las librerías. Clásicos de la LIJ que vuelven con reediciones (Raymond Briggs, Anthony Browne, Florence Parry Heide), algunos de nuestros personajes de cómic favoritos (Astérix, Calvin & Hobbes), autores de habla hispana de primera fila como Nando López o Diego Arboleda, y creadores sorprendentes como Blexbolex son algunas de las propuestas que traemos para este arranque de curso.

Atlas de descubrimientos

Thiago de Moraes

Traducción de Sonia Fernández Ordás

Maeva Young, 2023

Después de Atlas de mitos y Atlas de Historia, vuelve Thiago de Moraes con este gran viaje de descubrimientos. Los mapas de este libro nos muestran escenas extraordinarias, llenas de inventos asombrosos y descubrimientos espectaculares. Para viajar a lo largo de miles de años de creatividad humana y averiguar cómo inventamos la escritura, la pintura, los coches y el chocolate, entre otras muchas cosas: robots y dinosaurios, diminutas sondas espaciales o el impactante naufragio del Titanic.

Más información

Calvin y Hobbes para principiantes

Bill Watterson

Traducción de Francisco Pérez Navarro

Astiberri, 2023

Empezando por el día en que Hobbes cayó en la trampa de sándwich de atún de Calvin, esta nueva entrega de la serie por parte de Astiberri incluye los dos primeros recopilatorios de Calvin y Hobbes, Calvin y Hobbes y Algo babea bajo la cama, tanto las tiras diarias en blanco y negro como las páginas dominicales a color. Incluye también un prólogo de Charles M. Schulz, el poema ilustrado de 16 páginas Una noche nauseabunda y una ilustración de un Calvin gigante arrasando el pueblo de Chagrin Falls, Ohio. Esta edición de Astiberri mantiene la traducción de Francisco Pérez Navarro totalmente revisada y se ha creado una tipografía con la letra de Bill Watterson para rotular. Sin duda, uno de nuestros personajes de cómic favoritos de todos los tiempos.

Más información | Primeras páginas

Cuentos para niños perfectos

Florence Parry Heide

Ilustraciones de Sergio Ruzzier

Traducción de Rebeca González Izquierdo

Blackie Books, 2023

Ruby es una niña de fiar (o eso parece), Arthur es obediente (más o menos), Harry se come todas las zanahorias (pero… ¿se las come de verdad?), Gloria ayuda a su madre (o lo intenta). Como todos los niños y niñas perfectos (¿no?). Ocho cuentos que nos muestran con una ironía mordaz que ser un niño perfecto es una bonita cosa, pero no es demasiado divertido. De la autora del magnífico Tristán encoge, ilustrado por Gorey y publicado también por Blackie Books.

Más información

Diminuto cumple años

Diego Arboleda

Ilustraciones de Mol

Anaya Infantil, 2023

“¿Qué es un tricuento? Un cuento donde el número tres es importante. Pero no os confundáis, en este libro lo más importante no es un número, sino un perro. ¡El rey! ¡El señor del castillo! ¡El más poderoso! ¡El más grande! ¿El más grande? No. Es un chihuahua. Se llama Diminuto.Y hoy cumple años”. Con este texto, que refleja el estilo humorístico lleno de juegos de palabras característico de Diego Arboleda, se presenta este álbum con una propuesta gráfica sorprendente del artista Mol.

Más información | Primeras páginas

El libro de los cerdos

Anthony Browne

Traducción de Sandra Senra Gómez

Kalandraka, 2023

El señor Piggott y sus hijos, aparte de gritar pidiendo la cena, no se esfuerzan mucho en las tareas domésticas. Cuando la señora Piggott finalmente se cansa de la interminable labor que se añade a su jornada laboral, deja a los hombres solos, con una nota que decía: “Ustedes son cerdos”. Con la cocina y las tareas domésticas desatendidas, pronto se convierten en cerdos. Con mucha ironía y humor visual, un álbum divertido para leer en voz alta.

Más información | Primeras páginas

El lirio blanco

Fabcaro

Ilustraciones de Didier Conrad

Traducción de Xavier Senín Fernández, Isabel Soto y Alejandro Tobar

Bruño, 2023

El 26 de octubre, Astérix y Obélix regresan de la mano de un nuevo guionista, Fabrice Caro, para disfrutar de su aventura número 40. El título de este cómic es El Lirio Blanco, el nombre de una nueva corriente de pensamiento positivo que recorre Roma y se extiende por todo el Imperio a la velocidad del rayo. Pronto llegará a la aldea de nuestros queridos galos, con consecuencias insospechadas.

Más información

El muñeco de nieve

Raymond Briggs

Traducción de Jordi Ainaud i Escudero

Entredos, 2023

Este famoso álbum ilustrado, en formato cómic y sin palabras, que ha cautivado a generaciones de lectores en toda Europa celebra su 40 aniversario. Nos relata la tierna amistad que surge entre un niño y su muñeco de nieve. Las imágenes, que se suceden con lentitud descriptiva y un ritmo perfecto, nos transmiten la magia de la nieve y del poder infinito de la imaginación. Esta edición conmemorativa incluye un grabado de edición limitada y una carta del autor.

Más información | Primeras páginas

El secreto del lobo

Myriam Dahman y Nicolas Digard

Ilustraciones de Júlia Sardà

Pípala, 2023

Un legendario y temido lobo, una joven de hermosa voz, un bosque y sus secretos. El lobo es un cazador temido por todas las criaturas. Pero tiene un secreto: en el medio del bosque vive una joven cuya preciosa voz le ha encandilado. El lobo anhela su amistad, pero ¿está dispuesto a sacrificar su verdadera naturaleza para que su deseo se haga realidad? Un hermoso cuento de hadas contemporáneo sobre la diferencia, la confianza y el poder de la amistad para superar cualquier obstáculo.

Más información

La infancia de los malvados, villanos y maléficos

Sébastien Perez

Ilustraciones de Benjamin Lacombe

Traducción de Iasbel Soto

Edelvives, 2023

El Lobo Feroz, Maléfica, el capitán Garfio, la Reina de Corazones, Drácula o Barba Azul… además de malos de cuento, ¡todos tuvieron una infancia! A través de veinte retratos, Benjamin Lacombe y Sébastien Perez imaginan con una pizca de humor cómo fueron de niños y niñas los malos más célebres de la literatura clásica infantil. Y tratan de responder a la pregunta: ¿Cómo y cuándo se volvieron tan malvados?

Más información

Las durmientes

Nando López

Loqueleo, 2023

Chloe, una chica de dieciséis años, aparece desnuda en medio de un descampado. Al recobrar la conciencia, descubre en su móvil un vídeo donde alguien la ha grabado mientras yacía dormida y, presumiblemente, drogada. La noticia atrae pronto lo atención de los medios, que acuden al pueblo de la víctima en busca de más datos sobre el suceso, una agresión que deja de ser un caso aislado en cuanto surgen más denuncias idénticas. Entre los periodistas recién llegados se encuentra Gael, un joven becario que espera valerse de la ventaja de sus orígenes para conseguir una buena exclusiva, ya que los hechos han tenido lugar en el mismo pueblo donde pasó su adolescencia y del que huyó en cuanto cumplió los dieciocho.

Más información | Video

Los magos

Blexbolex

Traducción de Gloria Cecilia Díaz

Libros del Zorro Rojo, 2023

Érase una vez una casa que parecía haberse quedado dormida hasta que, un día, algo empezó a bullir y protestar en su interior. Así se despertaron y salieron del escondite los tres magos, blandiendo sus poderes en busca de un camino propio. Blexbolex nos vuelve a sorprender con Los magos, una vertiginosa novela centrada en los personajes y sus metamorfosis, en la que cada giro revela un mundo insospechado de lujosos jardines y montañas imponentes, ciudades futuristas y pueblecitos laberínticos. El reconocido artista francés se inspira en los videojuegos, el manga, la ciencia ficción y los cuentos de hadas para crear una singular obra ilustrada. El libro, encuadernado en forma de mariposa, un poco a la manera de ciertos libros chinos o japoneses, lleva el sello emblemático del autor de Romance (2013),Vacaciones (2018) y Señor Gato (2019), publicados en Libros del Zorro Rojo.

Más información

Momentos estelares de la humanidad

Stefan Zweig

Ilustraciones de Kim Amate

Traducción de Berta Vias Mahou

Duomo, 2023

Stefan Zweig, una de las mejores plumas de la literatura europea, heredera de la prosa depurada y elegante del siglo XIX, nos brinda sus Momentos estelares de la humanidad, un libro para todo tipo de lectores que instruye y deleita a partes iguales. Gran observador, relata con maestría en esta crónica catorce momentos que han supuesto un punto de inflexión en la Historia: el ocaso del imperio de Occidente, la derrota de Napoleón, la conquista del Polo Sur, el primer cable de telégrafo en cruzar el océano atlántico, entre otros. Todos ellos, en palabras de Zweig, «momentos preñados de fatalidad, en los que una decisión destinada a persistir a lo largo de los tiempos se comprime en una única fecha».

Más información | Primeras páginas

Una noche en el paraíso

Jürg Schubiger

Ilustraciones de Rotraut Susanne Berner

Lóguez, 2023

Este texto de Jürg Schubiger, descubierto en la finca del gran autor suizo, se remonta a una noche lejana. En una época en la que todo sigue intacto y dura para siempre. Adán y Eva yacen sobre un lecho de musgo y contemplan las estrellas, gruesas como copos de nieve. A su alrededor, todo lo que necesitan y más. La abundancia es tan grande que, de repente, a Eva le entra miedo: “¡Para siempre este paraíso, estos ñus y cacatúas, no tenemos ya nada que desear!”. Indefenso, Adán ve sus lágrimas y no sabe cómo consolarla. Para su propia sorpresa y la de Eva, de pronto inventa algo: el beso.

Más información | Primeras páginas