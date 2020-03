Novedades LIJ marzo 2020

Presentamos una selección de nuevos títulos de literatura infantil y juvenil que hemos recibido en las últimas semanas. Entre ellas, destacamos nuevas ediciones de Gianni Rodari en conmemoración de su centenario, algunos cómics infantiles muy interesantes (ojo, el nuevo de Hilda entre ellos), un ensayo colectivo sobre el libro y su futuro, un álbum del gran François Place… ¡Esperamos que te resulten interesantes!

(Debajo de cada sinopsis, creada a partir del texto de la editorial, verás el enlace «Mas información», mediante el que podrás acceder a la ficha del libro en la web del editor, donde figuran los datos completos, descargas de fragmentos, enlaces de compra, etc.)

40 miradas sobre el libro y su futuro

Varios autores

Edición de José Manuel Delgado y Manuel Suárez

Madrid: Ediciones de la Torre, 2020

Se recogen en este volumen 40 textos de otras tantas personas de muy diferente edad (de 24 a 92 años), de diversas profesiones relacionadas con el Libro (bibliotecarios, docentes, editores, escritores, ilustradores, periodistas, libreros, distribuidores, traductores, prescriptores y animadores de la lectura…) de diferente origen y condición social, pero todos ellos grandes lectores y amantes convencidos del valor supremo del libro en la cultura y en la sociedad. Textos forzosamente breves pero pensados, y sentidos, combinando experiencias personales o profesionales con reflexiones que animarán al lector a contrastarlas con las suyas propias.

Ana de las Tejas Verdes (novela gráfica)

Mariah Marsden y Brenna Thummler

Traducción de José Calles Vales

Madrid: Maeva Young, 2020

Ana de las Tejas Verdes es un clásico que ha conquistado millones de corazones en todo el mundo. Ahora tenemos la oportunidad de disfrutarlo como novela gráfica, tal y como siempre la imaginamos. Matthew y Marilla Cuthbert, dos hermanos de mediana edad, deciden adoptar a un niño huérfano para que les ayude en la granja, pero una confusión hace que llegue Ana Shirley. Con su cabello rojo fuego y una imaginación imparable, llega a las Tejas Verdes y revoluciona deliciosamente todo Avonlea.

Cómo robar un banco

Tom Mitchell

Madrid: HarperKids, 2020

Nunca robar un banco ha tenido más sentido. Una vertiginosa comedia policíaca. «Hay quien atraca bancos por codicia. Otros disfrutan con el subidón de adrenalina. ¿Yo? Yo atraqué un banco por sentimiento de culpa. Más en concreto, sentimiento de culpa y una vela con aromas del Nepal…». Cuando Dylan, de quince años, incendia por accidente la casa de la chica que le gusta, tiene claro que la única forma de arreglar semejante desastre es con un gesto atrevido… como atracar un banco para pagarle una casa nueva. Fácil, ¿no?

El día de las ballenas

Cornelius

Ilustraciones de Tommaso Carozzi

México: Océano Travesía, 2020

Es una ciudad grande como cualquiera, llena de edificios y automóviles. De pronto, enormes sombras comienzan a cruzar el cielo: ¡son gigantescas ballenas, de todas clases, que cruzan volando como si nadaran! La belleza de esta escena es contrastada por la violencia de la respuesta de los hombres de la ciudad, que deciden atacar con todo. Un libro sin palabras y en blanco y negro de imágenes precisas, una belleza cinematográfica y un dramatismo contrapunteado con sentido del humor.

El Marqués de la Ballena

François Place

Madrid: Nuevo Nueve, 2020

¿Minilandia? ¡Un reino grande como un confetti! Lleno de ambición, Segismundo sueña con la gloria para su país perdido en medio de la nada. Su última idea genial es invitar a todos los estados vecinos a un gigantesco banquete con una ballena en el menú. ¿Pero cómo pescarla cuando no hay mar? Hasta el rey y la reina están dispuestos a hacer lo que sea por pura vanidad. Tres personajes (ridículos) y una ballena (enorme) para una comedia tragicómica escrita e ilustrada por François Place. Un álbum de gran formato y originalidad, del autor de Los últimos gigantes.

El teatro del cuerpo humano

Maris Wicks

Barcelona: Astronave, 2020

Una divertida obra de teatro en cómic con la que aprender el funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo, como el digestivo, respiratorio, endocrino o nervioso, y conocer a todos los que intervienen en estos procesos imprescindibles para poder vivir. La autora, Maris Wicks, es escritora e ilustradora de cómics. Ha trabajado en series como Garfield, Adventure Time, SpongeBob y Batgirl, entre otras, y una de sus grandes pasiones son los cómics divulgativos. Primates, escrito por Jim Ottaviani, fue bestseller del New York Times.

Érase dos veces el barón Lamberto

Gianni Rodari

Ilustraciones de Javier Zabala

Traducción de Isabel Soto

Pontevedra: Kalandraka, 2020

Un relato divertido y disparatado que, a lo largo de doce capítulos y un epílogo, cuenta las peripecias de un anciano y adinerado aristócrata que, poniendo en práctica un antiguo remedio egipcio, experimenta una progresiva mejoría en su salud, entre otros sorprendentes efectos. Se trata de un texto con una elaborada estructura narrativa, llena de puntos de inflexión que introducen nuevos personajes y tramas que mantienen en vilo la atención y el interés lector. Una de las historias más divertidas de Rodari, recuperada en el año de su centenario.

Hilda y el rey de la montaña

Luke Pearson

Traducción de Ismael Attrache

Albolote (Granada): Barbara Fiore, 2020

Hilda y el rey de la montaña es la sexta y última aventura de la serie creada por Luke Pearson. Un mundo poblado por gigantes y trols, inspirado en el folklore escandinavo, donde el mundo real y lo fantástico conviven en perfecto equilibrio. Esta nueva aventura comparte la intensidad, el ingenio y la magia de los libros anteriores. Después de verse transportadas en el mundo de los trols, Hilda y su madre vuelven a casa gracias a la ayuda de Tontu. A la mañana siguiente, la madre se sorprende al ver que en lugar de Hilda hay una niña de aspecto extraño, pero familiar… Al mismo tiempo, en una cueva en lo más profundo de una montaña, se despierta una diminuta niña trol de pelo azul… Pero ¿cómo ha llegado Hilda hasta allí? ¿Podrá regresar a Trolberg? ¿Conseguirá evitar el enfrentamiento entre humanos y trols?

La chica pájaro

Sandy Stark-McGinnis

Traducción de Gemma Rovira

Barcelona: Blackie Books, 2020

December solo tiene once años, pero ya sabe cuál es su destino: va a convertirse en pájaro. Un día no muy lejano de la cicatriz de su espalda brotarán unas alas y echará a volar lejos, muy lejos. Y por fin abandonará la casa de acogida en la que ahora está encerrada. Pero antes debe entrenarse muy duro, porque volar no es cosa fácil. Los adultos sospechan, hacen preguntas. Pero December no le cuenta a nadie sus planes, ni siquiera a su mejor amiga. Sabe que no la creerían, así que finge normalidad hasta que llegue el momento de partir. Y ese momento está cada vez más cerca: está a punto de saltar y de emprender el vuelo. Miradla coger impulso.

La media hora de los héroes

El Hematocrítico

Ilustraciones de Albert Monteys

Madrid: Anaya, 2020

Roberto es un niño de quinto de Primaria con la habilidad de pegar unos balonazos increíbles, y por eso, precisamente, es por lo que le han castigado sin fútbol en el recreo el resto de la semana. Ya pensaba que iba a pasar unos descansos aburridísimos, cuando fue invitado a formar parte de un grupo de niños tan especiales como él. Su historia pasará a formar parte de las sorprendentes… Leyendas del recreo.

¿Qué puedo esperar? El libro de las preguntas

Britta Teckentrup

Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2020

Hacerse preguntas es uno de los mayores desafíos en una sociedad mediatizada y global como en la que vivimos, ya que contribuye a desarrollar capacidades como la intuición y la imaginación. ¿Cómo veré el mundo cuando sea grande? ¿Podría llegar a tocar las estrellas? ¿Por qué tengo miedo a lo desconocido? ¿Se puede pensar en nada? ¿Todas las personas nos hacemos las mismas preguntas? Este libro incluye casi un centenar de preguntas, planteadas de una manera espontánea, sin seguir un guion, sin retórica y abarcando todos los ámbitos de la vida del ser humano, desde lo cotidiano y lo familiar hasta otros rasgos más existenciales. Britta Teckentrup despliega con sus mágicas ilustraciones un mundo de interrogantes que inspiran al lector a buscar sus propias respuestas y, lo que es más importante, a no dejar de hacerse preguntas.

Oliver Button es una nena

Tomie dePaola

Traducción de Sandra y Óscar Senra Gómez

Pontevedra: Kalandraka, 2020

Oliver es diferente: disfruta de la naturaleza y la lectura, juega con muñecas de papel y le encanta disfrazarse para cantar y, sobre todo, bailar. A su padre le gustaría que practicase deportes pero, su falta de habilidad para el ejercicio físico hace que otros niños del colegio le marginen, se burlen de él y le intimiden. «Oliver Button es una nena», han llegado a pintar en una pared de la escuela. Tomie dePaola creó esta historia desde su propia experiencia; poco han cambiado las tornas desde 1979. Los estereotipos y los roles de género que diferencian a las niñas y los niños por sus gustos y su apariencia externa, el acoso hacia quien actúa al margen de las pautas sociales, siguen siendo una lacra en la sociedad actual. Muchas niñas y niños se verán reflejados en Oliver, en su sensibilidad artística, su tesón, esfuerzo y superación para desarrollar sus inquietudes personales a pesar de la incomprensión, la intolerancia y el rechazo ajenos. La obra de Tomie dePaola -ilustrada con viñetas de dibujos figurativos y suaves tonalidades cromáticas- también plasma la importancia del apoyo en los ámbitos familiar y escolar para que Oliver forje su autoestima, consiga el respeto que merece y sea feliz.

Retahílas de cielo y tierra

Gianni Rodari

Traducción de Miguel Azaola

Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2020

¿Qué tienen en común una i sin puntito, una estación espacial, un piel roja despistado, un cero tímido y un gato? Muy fácil: todos ellos (y muchas cosas más) aparecen en los poemas disparatados y tiernos del libro que tienes entre las manos, una de las obras más significativas del gran Gianni Rodari. El Rodari de siempre en una colección de poemas tiernos, ingeniosos y rebosantes de imaginación, volcados al castellano con cariño (y libertad) por el maestro traductor Miguel Azaola.

