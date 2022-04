Novedades LIJ marzo-abril 2022

Marzo y abril llegan cargados de novedades. Apenas un par de días tras la celebración del Día del Libro Infantil, y esperando con ansia las celebraciones del Día del Libro o Sant Jordi, recogemos algunas de las propuestas que nos llegan desde las editoriales y que más nos han interesado. ¡Esperamos que te guste nuestra selección!

(Debajo de cada sinopsis, en los enlaces, podrás acceder a la ficha del libro en la web de la editorial y a la descarga de primeros capítulos).

Alma de elefante

Andrea Maceiras

Ilustraciones de Jordi Solano

Anaya, 2022

Libro ganador del XIX Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil, correspondiente al año 2022, que narra la historia de los hermanos mellizos Suy y Lawen. Suy, el niño, tiene alma de mariposa y Lawen, la niña, de elefante. O eso dice la viejecita Champey. A Suy le parece imposible: él es más fuerte y siempre ha cuidado de su melliza. Lawen es distinta de las otras niñas: le cuesta expresar sus sentimientos y se pone nerviosa con las situaciones nuevas. ¡Él debería ser el elefante! Pero a veces las cosas no son lo que parecen. A veces los tesoros tienen cuatro patas. Y solo las mariposas vuelan lo suficientemente alto para encontrarlos.

El elefante

Peter Carnavas

Traducción de Blanca Gago

Nórdica, 2022

El padre de Olivia sufre una tristeza tan grande que ella imagina que un enorme elefante lo sigue por todas partes. Cada día, Olivia ve el elefante y, cada día, desea que se vaya. Con la ayuda de su abuelo y de su mejor amigo, Arthur, Olivia se propone librarse del elefante para siempre. Pero ¿será capaz Olivia de mover algo tan enorme? El elefante explora un tema como el duelo por un ser querido con una escritura delicada, empática y muy cercana a los lectores más jóvenes.

El mosquito

Elise Gravel

Nubeocho, 2022

Además de picarnos, los mosquitos hacen muchas más cosas: viven en todos los países del mundo, a los humanos nos detectan gracias a nuestra respiración y solo nos pican las hembras, que necesitan nuestra sangre para poner huevos, ¡pueden poner alrededor de 400 en un día! Por eso hay tantos. Si no quieres disfrutar de su compañía ¡ponte manga larga!

El picnic

Daniel Nesquens

Ilustraciones de Emilio Urberuaga

Libre Albedrío, 2022

Ocurrió el primer domingo de primavera. «¿Podríamos hacer algo diferente?» dijo papá. «Vayámonos de pícnic» dijo mamá. Tan fácil como eso. Una familia decide ir a pasar un tranquilo día de picnic al campo. Pero un desafortunado incidente entre el gato de la casa y una hormiga desencadenará un acontecimiento imprevisible que pillará a la familia completamente desprevenida. Una historia impregnada del humor absurdo que caracteriza el estilo del gran Daniel Nesquens, ilustrada por el Premio Nacional de Ilustración Emilio Urberuaga.

Eres un lector, eres un escritor

Christine Davernier

Ilustraciones de April Jones Prince

Traducción de Marta Armengol

Maeva Young, 2022

Aprender a leer y a escribir es uno de los acontecimientos más importantes de nuestra vida, y este libro, que son dos en uno, puede acompañar a los más pequeños en esa aventura. Empieza por un extremo para descubrir las alegrías de la lectura. Dale la vuelta y enamórate de la magia de escribir. Al fin y al cabo, la lectura y la escritura son dos caras de la misma moneda… o del mismo libro.

Frankenstein

Mary Shelley / Ana Alonso

Ilustraciones de Juan Berrio

Loqueleo, 2022

Un joven científico decide crear un ser con vida propia. Pero, justo cuando lo consigue, rechaza el resultado de su experimento y huye del laboratorio. Al volver, la criatura ha desaparecido y Víctor cree que todo ha terminado. Sin embargo, el monstruo sigue vivo, y está decidido a vengarse de su creador. Aventúrate y entra en las páginas de esta historia donde se reflexiona sobre el peligro que supone para un ser humano jugar a convertirse en un dios. Una colección para viajar a través de obras clásicas de la literatura juvenil universal, adaptadas por Ana Alonso, con páginas de cómic, en este título a cargo de Juan Berrio.

Frente a frente

Jimmy Liao

Traducción de Jordi Ainaud i Escudero

Barbara Fiore, 2022

Un niño y una niña huyen a universos paralelos donde pueden ser ellos mismos, donde no temen las odiosas comparaciones, donde sus padres no siempre cuentan lo mismo y además escuchan a sus hijos. Donde no les da vergüenza ser como son ni decir lo que sienten. Frente a frente, hablándonos, tocándonos, sin distancias, simulacros ni máscaras: así nos invita Jimmy Liao a compartir nuestros momentos de felicidad y angustia cotidianos en el mundo real y tangible, y no en los mundos virtuales en los que tan a menudo, en estos tiempos de pandemia, buscamos refugio.

¿Hay alguien ahí?

Ellen Duthie

Wonder Power, 2022

¿Hay alguien ahí? es una introducción a la curiosidad filosófica enviada al planeta Tierra desde el planeta Bibopia, con cariño. ¿Quién hubiera pensado que el primer mensaje extraterrestre recibido en la Tierra verificado por la comunidad científica llegaría en forma de libro? ¿Y quién hubiera podido imaginar, al abrir el libro en busca de respuestas, que estuviera compuesto únicamente de preguntas? ¡Preguntas, preguntas y más preguntas!

Juegos de antaño para todo el año

Estrella Borrego

Ilustraciones de Pere Ginard

Libros del Zorro Rojo, 2022

¿Cómo se divertían en casa los niños y niñas de la década de los cincuenta y los sesenta cuando no había móviles (¡ni siquiera televisión!)? ¿Qué harías con un pañuelo, un huevo y una cuchara, una cuerda, un trozo de papel, una pastilla de jabón o una linterna? En estos tiempos, en que la tecnología lo domina todo, es difícil imaginarse cómo jugaban los niños y niñas de antaño. Este libro recupera algunos de aquellos juegos en los que no se necesitaba más que imaginación, algún compañero, ganas de reír y tiempo para divertirse a lo grande sin mayores complicaciones. La propuesta gráfica de Pere Ginard recrea los hogares de muchas familias hace sesenta o setenta años. Mediante el collage, combina recortes de revistas antiguas con catálogos y manuales de la época, coloreados a base de texturas y veladuras, un efecto que recuerda el paso del blanco y negro al technicolor, o el coloreado de celuloide del primer cine.

La promesa del renacuajo

Jeanne Willis

Ilustraciones de Tony Ross

Traducción de Clara Jubete

Entredos, 2022

Allí donde el sauce casi besa el agua, un renacuajo conoció a una oruga. Sus miradas se encontraron y se enamoraron. «—Me gusta todo de ti —dijo la oruga—. ¿Me prometes que nunca cambiarás?». Pero todos sabemos que los renacuajos se transforman, y las orugas también. Este álbum nos habla del ciclo de la vida, del amor y del paso del tiempo, y nos sorprende con un final inesperado que se desmarca de los «happy end» de los cuentos tradicionales. Además, el libro tiene un formato original que brinda la lectura en vertical donde se puede apreciar, en cada doble página, el mundo de la oruga y el mundo acuático del renacuajo.

Perdidos en el futuro 1. La tempestad

Damián

Ilustraciones de Álex Fuentes

Astiberri, 2022

Unos alumnos de instituto se han ido de excursión a las ruinas de un viejo castillo. Al final del día estalla una tormenta y, de camino al autocar, Sara, Mei, Arnold y Driss son víctimas de una nueva broma de Piero, el matón de clase. Las consecuencias de su ocurrencia son terribles: los cinco adolescentes caen en un túnel espaciotemporal que los lleva al futuro. Un futuro donde la humanidad ha desaparecido de la faz de la Tierra y en el que la naturaleza ha recuperado el control del planeta. Los cuatro amigos tendrán que buscar el camino a casa mientras reúnen el valor para enfrentarse a Piero.

Petit, el monstruo

Isol

Takatuka, 2022

Petit es un niño que hace cosas buenas y cosas malas, muchas veces sin proponérselo. Parece que es una especie de niño bueno-malo a la vez. Petit cree que esto es muy raro, y su madre también. Por eso le gustaría tener un manual de instrucciones que le ayudase a orientarse mejor en el mundo. Un divertido cuento moral sin moraleja, en el que todos podemos reconocer íntimas dudas y dilemas paradójicos. Petit, el monstruo ha sido llevado en forma de serie a las pantallas de televisión, donde junto a sus amigos Laura, Román y Gregorio, vivirá diferentes experiencias que lo ayudarán a descubrir cosas importantes de los adultos y a reflexionar sobre el mundo que los rodea.

¡Silencio!

Céline Claire

Ilustraciones de Magali Le Huche

Pípala, 2022

El Sr. Martín disfruta de la tranquilidad. Le gusta tomar su café y leer el periódico en silencio, y por supuesto, echar su siesta en paz. Sí, el Sr. Martín ama el silencio más que cualquier otra cosa. Sus vecinos lo saben, pero se olvidan fácilmente. Tanto es así, que el ruido que hacen le hace daño a los sensibles oídos de Sr. Martín. Un día, decide tomar el asunto en sus propias manos…

Vivir. Los animales bajo una nueva mirada

Virginie Aladjidi y Caroline Pellisier

Ilustraciones de Emmanuelle Tchoukriel

Traducción de Pedro Almeida

Faktoría K, 2022

¿Sabías que la estrella de mar, cuando pierde uno de sus brazos, puede hacerlo volver a crecer? ¿Sabías que el erizo macho baila para seducir a la hembra, y que el macaco japonés es capaz de fabricar bolas de nieve? Los animales, al igual que los seres humanos, sienten emociones. De ahí surgió la idea de un libro en el que los temas fuesen comunes a la vez al hombre y a los animales: nacimiento, reproducción, alimentación, comunicación, reacciones ante la muerte, uso de herramientas…

