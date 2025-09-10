“¡Votad a Lobo!”: un espejo desafiante de la política actual

Davide Cali

Ilustraciones de Magali Clavelet

Astronave, 2023

Edad recomendada: a partir de 5 años

Este álbum es una sátira política, brillante y necesaria que cobra especial resonancia en el entorno político que vivimos hoy en día. Cualquier parecido con la realidad, es sin duda, pura coincidencia.

Esta vez, Davide Cali nos aproxima a la vida en una granja, se acercan las elecciones y se debe elegir un nuevo líder. El panorama electoral trae un personaje nuevo, un desconocido que rápidamente llamará la atención de todos.

—Se ve muy interesante —dice un elector.

—Hay que votar por él —sugiere otro.

Este nuevo candidato rápidamente gana una enorme popularidad, apelando a la conocida estrategia de prometer aquello que los animales de la granja quieren oír: cambio radical, ruptura con el pasado, políticos nuevos. El debate electoral inclina la balanza holgadamente hacia el nuevo líder: El Lobo Jacobo.

Llega el día de las elecciones y la participación es masiva. Uno a uno se cuentan los votos y Lobo Jacobo es el ganador. Hay fiesta, bebida y comida para celebrar.

Hasta que un día, empiezan a pasar cosas muy extrañas como robos y desapariciones. La policía investiga, los electores salen a protestar. Lobo Jacobo y sus ministros no hacen nada, por el contrario, los ignoran, aumentando aún más el descontento de la población, que no se quedará tranquila y decide enfrentarse a las autoridades.

La realidad detrás de la ficción

Esta es una historia de ficción, pero seguramente más de uno ha podido sentir que ya conocía el relato, incluso el final. Davide Cali nos presentan un álbum con múltiples lecturas, que ironiza con sencillez y humor, temas como la democracia, las campañas electorales, los políticos oportunistas o la participación ciudadana.

Publicado en Francia hace cinco años, ¡Votad a Lobo! es una historia atemporal que podría extrapolarse a cualquier sociedad. Es un texto ágil, divertido, acompañado con ilustraciones coloridas, que nos permiten disfrutar de la lectura de principio a fin.

Los personajes, todos animales humanizados, cobran vida gracias a las ilustraciones de la francesa Magali Clavelet. Los rostros son muy expresivos y transmiten una amplia gama de emociones, lo que facilita que el lector conecte rápidamente con la historia. Dándole además un toque fresco y de humor, que no permite abordar temas complejos de forma accesible, propiciando el diálogo y una lectura curiosa.

Una invitación a la discusión y al intercambio de ideas

No hay nada mejor que un libro que nos deje con preguntas y sobre todo, que promueva la conversación, la curiosidad, las ganas de saber más. Y este álbum cumple con todas esas características. Es un texto fácil de leer sí, pero que nos deja con interrogantes.

Una oportunidad para abrir el diálogo sobre diversos temas, que podrían sentirse alejados del día a día de la infancia, pero que realmente se encuentran presentes, pues nuestras decisiones y actitudes políticas definen la sociedad en la que vivimos.

Además, es un libro que sin duda nos lleva a preguntarnos si, en nuestro propio entorno, ¿no estamos a veces a punto de votar por el lobo?