Título: El secreto mejor guardado del Gran Museo del Prado

Autor: Diego Arboleda

Ilustrador: Paco Roca

Editorial: Nórdica Libros, 2026

Edad recomendada: A partir de 9 años

Estamos ante una obra que reúne a dos talentosos premios nacionales: Diego Arboleda (LIJ, 2014) y Paco Roca (Cómic, 2008). Algo muy destacable en el panorama de la literatura infantil actual, no solo por el prestigio de los autores, sino porque se nota la conexión y el buen hacer que surge entre ambos desde sus respectivas disciplinas. Por un lado, Arboleda, aporta su inconfundible ingenio narrativo; por otro, Roca vuelca su inconfundible universo visual. Además, ambos dominan la ficción novelada (o guionizada) y se encuentran muy cómodos en este terreno.

El comienzo del relato nos sitúa en el presente, donde conocemos a Prisca, una niña que acaba de mudarse a Madrid y reside temporalmente en casa de su abuela Hilaria. Ante la reticencia de su madre, Olimpia, a dejarla sola en el domicilio familiar durante su jornada laboral, la niña pasa las horas en el Museo del Prado, donde su madre ejerce como guía. En este universo de pasillos y galerías, Prisca entabla amistad con Simplicio, un veterano vigilante de sala al que se le atribuye la invención del pomposo apelativo que vemos en el título de este libro. Este bullicioso ambiente diurno, marcado por el tránsito de turistas y grupos escolares, oculta una naturaleza muy distinta cuando el edificio cierra sus puertas.

El conflicto asoma, al más puro estilo Arboleda, cuando Olimpia revela tres normas singulares a su hija: las salas deben quedar completamente vacías al cierre; si queda algún rezagado, jamás debe tratarse de un visitante solitario; y si esta eventualidad se produce, bajo ninguna circunstancia se debe pronunciar una rima en su presencia. Este es el resorte que detona la aventura, pues la transgresión inevitable de estas normas no tarda en suceder, tras una visita escolar, cuando un alumno llamado Grego se queda rezagado y desencadena los primeros fenómenos.

Durante esa primera noche de anomalías, varias figuras atrapadas en los lienzos cobran vida y recorren los pasillos: la corte de Las meninas se convierte en una bandada de cisnes, a excepción de la princesa Margarita, que mantiene su forma humana. Simultáneamente, una avalancha de cojines se transforma en una veintena de colchones bajo los cuales se esconde un minúsculo guisante destinado a probar la realeza de la infanta.

Conforme los domingos avanzan, las situaciones extraordinarias se multiplican, pero la única capaz de recordarlo es Prisca. Frente al cuadro El lavatorio de Tintoretto, el descuido de un visitante y una rima provocan la materialización de tres perros procedentes de distintos cuadros: Cobre (nacido del propio lienzo de Tintoretto), Plata (fugado de un retrato ecuestre del emperador Carlos V) y Oro (el mastín de Las meninas). Prisca comprende que debe hacer de mediadora y atender las reivindicaciones de los animales, negociando unas normas para que los guías relaten las historias de sus cuadros de otra manera.

La intertextualidad vertebra toda la obra, ya que Prisca y Grego logran establecer un patrón entre las apariciones y los cuentos tradicionales, identificando la huella inconfundible de Hans Christian Andersen al rastrear referencias directas a distintos cuentos suyos. El relato El traje nuevo del emperador cobra un protagonismo muy divertido cuando otra rima desafortunada libera a la imponente estatua del emperador Carlos V. La elección de esta escultura, famosa por contar con una armadura desmontable, resulta perfecta para vincularla con el cuento de Andersen en el que el monarca desfila desnudo.

Para comprender el origen de la maldición, hemos de viajar varias veces al pasado, hasta 1862. En esta línea temporal se nos presenta al “Viajero del País del Norte”, que no es otro que el propio Andersen durante su estancia en Madrid, parte del viaje que realizó en otoño de ese año por diferentes lugares de la península y que se pueden leer en Viaje por España (1863). El escritor danés aparece retratado en la novela como un individuo atravesado por un frío gélido en el centro del pecho; una metáfora de la desolación y el desarraigo, reflejo de la mala acogida que tuvo en Madrid, donde no fue recibido como esperaba en los círculos culturales ni en la prensa. Lo único que le impresionó y agradó de la capital fue el Museo del Prado, donde transcurre una de las escenas de la historia, cuando Andersen lanza en tono de humor un hechizo contra el vigilante, inspirándose en los elementos de su propio cuento Los cisnes salvajes.

En el clímax de la novela, las barreras del tiempo colapsan, permitiendo un encuentro directo entre Prisca y Andersen en la galería principal del Prado, que se revela como esa constante que se mantiene invariable a lo largo de los años, como podemos apreciar en la magnífica escena de Paco Roca. En este diálogo, el escritor descubre con asombro la pervivencia de sus cuentos en el futuro, pero también toma conciencia de los estragos que su broma ha desencadenado en la vida de Olimpia. Prisa y Andersen se reconocen mutuamente en ese peculiar frío del pecho, síntoma de la soledad que experimentan quienes habitan un entorno que les resulta hostil.

Andersen, conmovido por este vínculo con la niña, acepta atenuar el impacto de su conjuro, limitándolo a un único domingo al año. Esto no solo supone la vuelta a la normalidad para Olimpia, sino la revelación del enigma que vemos en el título del libro: ese es el secreto mejor guardado del Gran Museo del Prado. Y esto afecta como un bálsamo a Prisca: el frío de su pecho se disipa al hallar su lugar en el mundo, tras ese momento de comprensión y empatía.

El trabajo de Paco Roca está en perfecta sintonía con el tono de la obra. El ilustrador valenciano, que ha realizado pocas incursiones fuera del cómic (la primera fue en Doña Problemas, un texto muy divertido del gran Hematocrítico) hace alarde de su gran capacidad compositiva, fruto de su experiencia en la novela gráfica. Su habilidad para la caracterización se ve en los gestos de los personajes, desde el pragmatismo de Olimpia hasta la melancolía de Andersen. Las escenas de acción, como los bloques de colores o el aleteo de los cisnes, aportan más dinamismo a un texto chispeante.

En definitiva, una gran conjunción de talentos y de temas memorables que además nos permite acercarnos a grandes obras del arte y la literatura sin ningún tipo de afán pedagógico, pero que dejará un poso muy nutritivo en los lectores. Diego Arboleda demuestra su habilidad con la metaliteratura para tejer un misterio cautivador, y el talento gráfico de Paco Roca da vida a esos habitantes de los cuadros y de la historia. La novela, al final, nos releva una hermosa analogía: cada visita al Museo del Prado es como la lectura de un buen libro, una experiencia inagotable que da lugar a nuevas interpretaciones y visiones cada vez que nos adentramos en ella. Los museos, así, se nos revelan no como almacenes de antigüedades, sino como refugio de historias vivas.