Un misterio sin resolver: “Diario de Viaje de la Dra. Brenda Twiler y La Leyenda del Lirolay”

Título: Diario de Viaje de la Dra. Brenda Twiler y La Leyenda del Lirolay

Autor: Walter Binder

Ilustraciones y diseño: Irene Singer

Editorial: Diego Pun ediciones, 2025

Es el día. Finalmente lo es. No fue el 13 planeado pero es hoy y estoy feliz.

No se opuso ayer magia ni superstición sino la demora en el correo que no encontró mi botiquín hasta pasado el mediodía e hizo postergar esta partida.

[…] Hoy, 14 de noviembre de 1927 salgo por el elemento 73, por el “Lirolay”.

El 14 de noviembre de 1927, la botánica argentina Brenda Twiler se adentró en San Fernando del Valle de Catamarca (al noroeste de Argentina) en busca de la flor del Lirolay y no regresó jamás. Desde entonces, su desaparición ha estado envuelta de misterio de forma paralela a la leyenda de esta mágica flor en la que esta científica se empeñó en encontrar.

Ahora, cuando prácticamente se cumplen cien años de su desaparición, la editorial canaria Diego Pun ediciones publica una edición preciosista y de colección en formato facsímil a partir de una recopilación de diferentes materiales sobre la expedición. Desde apuntes personales, anotaciones de carácter científico, dibujos de la propia botánica e incluso un libreto de pequeño formato –de 26×17 centímetros– de no más de veintiocho páginas que recoge la leyenda. Twiler fue considerada una mujer adelantada a su tiempo, una pionera en su campo que no dudaba en arriesgarse para contribuir con sus investigaciones al bienestar de la humanidad.

Suponemos que durante el día Brenda se adentraría en los intrincados parajes de San Fernando y que por la noche tomaría nota de sus avances en una máquina de escribir portátil de marca Continental. El rigor de sus notas contrasta con algunas notas personales, como la referencia a su té favorito, una receta para una amiga o el fragmento de un trozo de telar que encontró enredado en unos matorrales. La convicción de sus investigaciones, una sensibilidad extrema y la soledad que a veces la embargaba son los elementos más destacados en la bitácora de esta erudita que tuvo que aprender a esquivar burlas y menosprecios de sus colegas de profesión.

La leyenda de la flor del Lirolay que inspiró su expedición tiene todos los ingredientes de una narración popular y también cuenta con la verosimilitud que se concede a las leyendas locales. Un rey aquejado de una ceguera que nadie puede sanar promete el reino a cualquiera de sus tres hijos que consiga la flor del Lirolay. Según un mago, es el único remedio que le devolverá la vista y, de este modo, los tres hijos se embarcan en una aventura que solamente el más joven logrará superar gracias a su bondad, templanza de carácter y lealtad. Sin embargo, los dos hermanos mayores arrebatan la flor al menor y también su vida de modo que aunque el rey padre recupera la vista se siente triste por la falta del pequeño. Se descubre la verdad gracias a un pastor que se fabrica una flauta que crece en la tumba del príncipe más joven y que al hacerla sonar cuenta en forma de melodía cantada el crimen cometido. El rey consigue rescatar al hijo menor al que nombra heredero del trono y destierra a los dos hijos mayores.

Es difícil adivinar si el objetivo de Brenda Twiler era curar las enfermedades sin remedio del mundo, lo mismo que no se puede vaticinar si logró encontrar esta flor fabulosa y que alguien se la arrebató y la botánica está a la espera de que alguien descubra lo que le ocurrió. La reparación del daño, la instauración de la justicia y el regreso al hogar no solamente son patrimonio de los cuentos populares sino que también encajan en la vida real. Lo que sí se puede afirmar es el gran acierto de esta preciosa investigación que, además de rescatar una publicación originaria del año 1975, nos da esperanzas sobre lo que supone la ambición, el riesgo, el sacrificio, la ruptura contra lo establecido y la aventura en un mundo cada vez más digital, menos competente en la comprensión de las palabras (no solamente las escritas, también las habladas) y que demanda una mirada al pasado, nuestros orígenes que nos ilustren sobre el verdadero sentido de las cosas y sobre todo de nuestro paso por el mundo. La conexión de los humanos y de la naturaleza que nos rodea es muy fuerte y el verdadero desafío es ser consciente de ello. Tal y como podemos leer hacia al final del diario de la doctora de forma manuscrita:

Cada planta es una estrella terrestre. Sus propiedades celestes están escritas sobre las curvas de sus pétalos y sus propiedades terrestres, en la forma de sus hojas.

Toda la magia está contenida en ellas: en su conjunto, todas las potencias de sus astros.

Paracelso

Por más que la expedición de la doctora Brenda Twiler pertenezca a un universo de ficción creado expresamente por Walter Binder y la artista visual Irene Singer y que la flor del Lirolay solamente forme parte de los herbarios imaginarios, la lectura de esta bitácora inventada supone un hallazgo excepcional que disfrutarán lectores de edades, intereses y aficiones diversas.