“Trébol”, la sabiduría del bosque

Título: Trébol

Autora: Nadine Robert

Ilustradora: Qin Leng

Editorial: Corimbo, 2023

Edad recomendada: A partir de 5 años

“En un bonito claro entre bosques y montañas vivía Trébol”.

Trébol es una niña que vive junto a sus hermanas y hermanos en medio del bosque. Todos son idénticos a ella, todos visten igual: peto vaquero, camisa morada, zapatos rojos y un curioso gorrito marrón. ¿Serán duendecillos?, me pregunto.

Junto a su casa está el establo donde las cabras los esperan, pacientes. Cabras como Iris o Peonía. ¡No se pueden tener nombres más bonitos!

Recoger arándanos y setas o pescar mejillones en el río son algunas de las actividades de Trébol y sus hermanos.

“Me gusta mucho buscar setas… pero también me gusta ir a buscar mejillones al río y ver las ranas”.

Es complicado elegir cuando todo te gusta, ¿verdad? Trébol está indecisa. Sus hermanas la presionan, pero es su hermano mayor quien le aconseja que haga lo que más le guste, que nadie decida por ella. Al final decide acompañarla y ambos se van al río: el agua fresquita, acariciar a las ranas… ¡No puede haber nada mejor!

“De repente, algo entre los arbustos llamó la atención de Trébol”.

Es Peonía, que asoma la cabeza por encima de la hierba. Será tonta esta cabra: si sigue corriendo por el bosque, se perderá. Trébol no tiene más remedio que ir tras ella. Pero no parece querer volver a casa; continúa andando más y más…

“Debería dar media vuelta y encontrar el camino… ¿pero qué le pasará a Peonía si se queda sola en el bosque?”.

¿Seguir o volver? “Háblame, Gran Roble, te escucho”.

Pues no, el roble no le contesta. Sin embargo, esa parada en el camino la hace reflexionar y escuchar con calma lo que realmente quiere hacer. Y, evidentemente, lo que quiere hacer es continuar. No puede abandonar a Peonía.

Más tarde será a un riachuelo a quien preguntará: ¿a la derecha o a la izquierda? Hay huellas de la cabra a ambos lados. No, tampoco el riachuelo va a soltar prenda. Pero esa nueva parada para meditar, para escuchar lo que la rodea en el silencio del bosque, le dará fuerzas para continuar con su búsqueda. Nuevos interrogantes salen a su encuentro. Nuevos interrogantes y un único deseo: encontrar a Peonía. ¿Lo conseguirá?

Cinco capítulos, cinco disyuntivas. Es un álbum con ilustraciones muy bonitas, que acompañan perfectamente la lectura. La aventura a la que se enfrenta Trébol reside en saber escuchar al corazón en la toma de decisiones. La unión con la naturaleza y el silencio del bosque pueden ser de gran ayuda cuando más se necesita. El texto es de Nadine Robert y las ilustraciones de Qin Leng. Y mención especial al diseño de la camisa, de Jolín Masson: ¡es una preciosidad!