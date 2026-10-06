“Se necesita monstruo”, un álbum colorido, alocado e irónico

Título: Se necesita monstruo

Autora: Alice Piaggio

Editorial: Zahori Books, 2026

Edad recomendada: A partir de 6 años

La ilustradora italiana Alice Piaggio resume su estilo artístico en tres palabras: «Colorido, alocado, irónico». Sus ilustraciones, vibrantes y dinámicas, según se puede apreciar en sus obras publicadas, están llenas de cosas y, a veces, completamente carentes de sentido. Por ejemplo, un perro rosa ladrando a su propio trasero y una mujer oruga con tacones rojos. Tambaleándose sobre zapatos grandes y toscos y gesticulando expresivamente con sus extremidades desproporcionadas, los personajes de Alice irrumpen en nuestro campo visual con una energía lúdica y decidida.

Desde que se graduó en el ISIA de Urbino, Alice ha realizado numerosos encargos, además de seguir experimentando y desarrollando su estilo con trabajos ilustrativos personales. También es cofundadora de Pelo Magazine, una publicación semestral dirigida por un colectivo de 25 jóvenes ilustradores, que aborda temas como el sexo, las fobias y las noticias falsas con irreverencia e ironía.

Ahora nos llega de la mano de Zahorí Books su último trabajo, titulado Se necesita monstruo, un divertidísimo libro destinado a los más pequeños en el que un buen número de criaturas monstruosas acuden a la oficina de trabajo con el objetivo de ganarse el pan. Cada monstruo es distinto y tiene habilidades especiales: el fantasma lavandero; el Yeti heladero; la bruja mensajera… a lo largo de la obra se le asigna un oficio a cada personaje espectral a doble página.

En una de las páginas se nos indica lo mejor y lo peor de tener a este “trabajador” contratado. Por poner un ejemplo, lo mejor de tener a un fantasma en una lavandería es que las manchas desaparecen como por arte de magia; lo peor: que, como es invisible, cuesta encontrarle para darle las gracias. Además, también se nos indican las herramientas que utiliza y se nos explica de manera harto detallada en qué consiste su trabajo. No nos resistimos a poner otro ejemplo: el Minotauro modisto utiliza cinta métrica para tallas extragrandes y te hará descuentos monstruosos todos los días del año.

El libro concluye con dos estupendas páginas dedicadas al que se considera empleado del siglo, donde se nos detalla de manera concienzuda la biografía de todos los monstruos que acuden a la oficina de empleo en busca de trabajo. Y no solo eso, antes de acabar su lectura nos aguarda una muy grata sorpresa en forma de juego interactivo: se trata de asignar cada objeto perdido que aparece con cada uno de los diferentes protagonistas que se nos han ido presentando a lo largo y ancho de la historia. ¡A jugar se ha dicho!

Para aquellos que no conozcan el trabajo previo de esta original ilustradora, decirles que las influencias de Alice son Beatrice Alemagna, Květa Pacovská y Olimpia Zagnoli. Además de ilustradores, Alice también se inspira en Pablo Picasso, Hieronymus Bosch (El Bosco), M. C. Escher, Salvador Dalí y Henri Rousseau, a quienes describe como «locos y visionarios». Sus variadas y diversas referencias visuales nutren su práctica a la hora de componer y crear sus obras. Como ella misma afirma: «Me gusta experimentar con diferentes técnicas: acrílico, digital, acuarelas Ecoline, lápices y collage».

Con su característica vitalidad, atrevidas paletas de colores y una encantadora ingenuidad de estilo, las obras capturan a la perfección la atmósfera festiva y eufórica del descacharrante universo que se nos presenta ante nuestros asombrados ojos. El estilo singular de Alice es inmediatamente reconocible: manos y pies desproporcionados, trazos que recuerdan a los lápices de colores y sutiles toques surrealistas. Nunca habrás visto monstruos tan chulos como estos.

Para finalizar, apuntamos algunos datos curiosos sobre el proceso creativo de la autora: abarca tanto técnicas digitales como analógicas. Primero dibuja algunos bocetos y elige una paleta de colores brillantes. Suele crear las ilustraciones por partes y luego las combina con Photoshop. Para ella, la ilustración también implica sumergirse en el mundo que la rodea y observarlo. “Me gusta viajar”, dice, “y a menudo me surge una idea durante el viaje. Por eso llevo una libreta en el coche, para poder dibujar una idea antes de que se me escape”.

Nos fascinan las figuras enérgicas, contundentes y poderosas de Alice, y estamos deseando ver más.

Nota sobre la autora: Alice Piaggio nació en Génova (Italia) y se graduó en Diseño Gráfico e Ilustración en el ISIA de Urbino. Trabaja junto a 25 jóvenes ilustradores en el equipo editorial de la revista PELO. Vive en Suiza, rodeada de montañas nevadas, prados verdes y bosques de castaños. En 2019, ganó el premio Illustri en la categoría de Revistas y Periódicos. En 2021, fue seleccionada por la Feria del Libro Infantil de Bolonia como uno de los 20 jóvenes ilustradores italianos más prometedores y participó a su vez en la exposición “Eccellenze Italiane – The New Generation of Italian Children’s Illustrators”. Este año fue seleccionada para la Exposición de Ilustradores de la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Actualmente colabora con revistas y editoriales tanto italianas como internacionales.