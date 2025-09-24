“Rata y los animales feúchos”, la belleza de lo imperfecto

Guion: Sibylline

Dibujos: Jérôme D’Aviau

Traducción: Alba Pagán

Rotulación: Daniel Tudelilla

Libros del Zorro Rojo, 2025

Edad recomendada: A partir de 9 años y adultos

Esta historia arranca con una premisa aparentemente sencilla: una rata que habita en una casa hermosa pero se siente desplazada, habitando un mundo de humanos donde es tolerada pero no comprendida. Sin embargo, lo que podría haber sido una fábula predecible sobre la aceptación se transforma en algo mucho más sutil. La protagonista no busca cambiar para encajar; más bien, su viaje la lleva a encontrar su propia tribu entre aquellos que, como ella, no responden a los cánones tradicionales de lo bello o lo deseable.

Sibylline Meynet es una ilustradora freelance francesa que ha demostrado su versatilidad trabajando en cómics y en diseño de personajes para Disney, Pixar, Netflix y Warner. En esta obra, donde se encarga del guion, maneja los diálogos con naturalidad. Las conversaciones entre los personajes fluyen sin artificiosidad, cargadas de un humor melancólico y un ingenio chispeante. Se nota también cierta vulnerabilidad en los parlamentos de los personajes, y eso le da autenticidad. La escritora francesa demuestra su habilidad para capturar la voz interior de seres que viven en los márgenes de la normalidad pero que poseen riqueza emocional.

Lo que captura la atención de quien abre este libro, antes de leerlo, es el tratamiento visual que D’Aviau da a este universo de inadaptados. Sus ilustraciones en blanco y negro se sitúan en esa tierra de nadie fascinante entre el cómic tradicional y la ilustración de autor. Cada página respira con vida propia, poblada de personajes cuya fealdad convencional se transforma en una belleza inquietante. D’Aviau retrata a sus criaturas con honestidad brutal pero también con una ternura que se filtra en cada trazo.

El trabajo de rotulación de Daniel Tudelilla merece una mención especial, pues cada palabra, cada línea, ha sido escrita a mano y ajustada a la composición de cada página. En una época de composición digital, encontrar un trabajo artesanal resulta casi revolucionario. Además, la edición de Libros del Zorro Rojo mantiene su estándar habitual de excelencia. El cartoné crudo sin plastificado otorga al libro una textura peculiar, también muy artesanal. Un libro que llama la atención por su contenido y por su presencia física.

Rata y los animales feúchos aborda cuestiones universales desde una perspectiva inusual. La soledad, la búsqueda de pertenencia, la construcción de la identidad propia frente a las expectativas ajenas: todos estos temas se despliegan sin sermones ni moralinas. La obra confía en la inteligencia del lector, invitándolo a encontrar sus propias conclusiones en las aventuras de esta pequeña protagonista peluda y sus amigos en busca de sentido.

Lo que más sorprende del libro es cómo logra que empaticemos visceralmente con un animal tradicionalmente asociado a lo desagradable. Rata no es adorable al uso. Mantiene su esencia de roedor, con todo lo que eso implica, pero su personalidad trasciende los prejuicios para revelarse como un ser complejo, contradictorio y profundamente humano.

Rata y los animales feúchos es, en definitiva, una declaración de amor a los inadaptados, los diferentes, los que no encajan en los moldes preestablecidos. Es un libro que abraza lo imperfecto y encuentra en ello una belleza particular. Una pequeña gran obra que demuestra que, a veces, las historias más poderosas nacen de los personajes menos esperados.