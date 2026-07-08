“Qué es ser pobre y qué es ser rico”, un álbum sobre dinero, justicia y desigualdad

Título: Qué es ser pobre y qué es ser rico

Autora: Kristina Scharmacher-Schreiber

Ilustradora: Tine Schulz

Traductora: Belén Santana

Editorial: Lóguez Ediciones, 2026

Edad recomendada: A partir de 7-8 años

Hay una pregunta que algunos niños hacen tarde o temprano, a veces en el momento menos adecuado, y que deja a cualquier adulto fuera de juego: “¿Nosotros somos pobres o ricos?”. A menudo, el dinero es un tema tabú en las conversaciones familiares o con amigos, un terreno pantanoso. Se asume que los más pequeños no lo entienden muy bien, pero lo cierto es que a medida que crecen perciben las diferencias de poder adquisitivo entre compañeros en el colegio, al visitar las casas de sus amigos o cuando llega el momento de las vacaciones.

Kristina Scharmacher-Schreiber ha tomado el testigo de esa pregunta incómoda y le ha dedicado un libro entero. El resultado llega a las librerías de la mano de Lóguez, que vuelve a apostar por la no ficción infantil moderna y comprometida, con vocación de generar conversaciones interesantes.

El libro original alemán, Was ist arm und was ist reich, fue publicado en 2025 por Beltz & Gelberg y distinguido como uno de los libros más bellos del año por la prestigiosa Stiftung Buchkunst (Fundación para el Arte del Libro). Belén Santana ha sido la encargada de traducir al español y encontrar el tono justo y lo más natural posible para hablar de deudas, presupuestos y pobreza extrema con un lector de primaria.

De forma clara y directa, el libro propone un mapa conceptual para comprender la desigualdad. El índice, organizado como una sucesión de preguntas directas, funciona como una declaración de intenciones: “¿Pobre o rico?”, “¿Extremadamente pobre?”, “¿Por qué se tiene poco dinero?”, “¿Qué significa tener deudas?” o “¿El dinero da la felicidad?”.

Lo primero que sorprende al leer este libro es la concreción: no se queda en lo abstracto, sino que entra al detalle con datos. Por ejemplo, explica que se considera pobreza extrema no poder gastar más del equivalente a 2,15 dólares al día, una realidad que afecta a unos 750 millones de personas en el mundo, casi tantas como habitantes tiene Europa entera. Para que esa cifra aterrice en la mente infantil, el libro muestra a través de un ingenioso gráfico circular qué se puede comprar con ese dinero: casi dos litros de leche, un pretzel grande, cinco manzanas o una bolsa de chuches.

Lóguez ha hecho el esfuerzo de adaptar esta edición a la realidad de España, incluyendo la cifra del salario mínimo de 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas vigente en 2026, y haciendo que una cajera de supermercado explique en su bocadillo de cómic que, aunque trabaje mañana y tarde, no llega a fin de mes. Esa misma doble página desmonta el mito de que “mucho trabajo” equivale siempre a “mucho dinero”, apoyándose en un gráfico de monedas apiladas que compara sueldos de médicos o abogados con los de limpiadoras o auxiliares, y añadiendo de este modo una reflexión sobre la brecha salarial de género.

Tampoco se edulcora la realidad al abordar la pobreza infantil en España. Se recogen datos de UNICEF que señalan que uno de cada tres niños en el país vive en situación de pobreza o exclusión (unos 2,7 millones), explicando con sencillez el funcionamiento de recursos reales como el Complemento de Ayuda para la Infancia o la propuesta de una prestación universal por crianza. Y al saltar a la escala internacional, dedica páginas a las crisis de refugiados, poniendo rostro a los más de 80 millones de personas desplazadas en el mundo mediante testimonios breves y esperanzadores, como el de un refugiado de Siria que ha logrado abrir una pastelería árabe en su país de acogida.

La obra funciona bien porque tiene dos capas que se entrelazan. Por un lado, bloques de texto breves que aportan la información más árida y conceptual. Por otro, viñetas de trazo limpio y estilo cómic donde los personajes dialogan de tú a tú. Cuando la explicación teórica amenaza con volverse densa para un niño de siete años, el dibujo y el humor de las viñetas terminan de cerrar la idea de forma accesible.

En conclusión, se trata de un libro muy conveniente en los tiempos que corren, que no da lecciones morales baratas ni da respuestas cerradas, sino que provoca reflexiones y conversaciones con honestidad y aporta herramientas críticas. Un aliado para docentes, familias y otros mediadores que entienden la importancia de educar las mentes de las futuras generaciones.