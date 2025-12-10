“Por arte de magia”, un tratado ilustrado

Autor e ilustrador: Pietro Grandi

Editorial: Zahorí Books, 2025

Edad recomendada: a partir de 10 años y adultos

Por arte de magia llega a las librerías como una propuesta singular que fusiona divulgación histórica, ciencia cognitiva y un trabajo arqueológico de los objetos que han hecho posible la magia durante siglos.

Pietro Grandi, diseñador de medios digitales y profesor en la NABA de Milán, ha demostrado en trabajos anteriores como Artificio o Visivamente una capacidad notable para transformar temas complejos en experiencias visuales. Con este nuevo proyecto publicado por Zahorí Books, el autor consolida una línea creativa que podríamos llamar “archivos de lo efímero”: la captura concienzuda de aquello que está destinado a desaparecer o permanecer oculto. En Artificio exploró el universo de los fuegos artificiales, en Visivamente hizo arqueología del cine, y ahora desempolva en este nuevo título los secretos del ilusionismo.

El libro se articula en tres secciones que parecen los tres actos de un espectáculo de magia. El primero nos sumerge en la historia del ilusionismo desde sus orígenes más remotos, cuando sacerdotes egipcios narraban prodigios como el de aquel ganso decapitado que recuperaba la vida al volver a colocarle la cabeza. Grandi rastrea cómo la magia transitó desde el ámbito religioso y ceremonial hasta convertirse en arte escénico, pasando por las ferias medievales, los salones aristocráticos del siglo XVIII y los teatros de variedades del XIX. Un viaje donde cada parada revela las intersecciones entre el espectáculo, el poder, la ciencia emergente y el entretenimiento popular.

El segundo capítulo aborda un territorio fascinante: por qué nuestro cerebro se deja engañar. Aquí Grandi abandona momentáneamente el registro histórico para adentrarse en la psicología de la percepción y las ilusiones ópticas. El autor demuestra que los magos fueron, en cierto modo, los primeros neurocientíficos prácticos, expertos en explotar las limitaciones y sesgos de nuestro sistema visual y cognitivo mucho antes de que existieran los estudios formales sobre atención selectiva o ceguera al cambio. Las páginas dedicadas a este tema están plagadas de ejemplos visuales que convierten la lectura en una sorpresa tras otra, cuando el lector se descubre constantemente vulnerable ante trucos perceptivos.

En el tercer y último capítulo, Grandi despliega un inventario exhaustivo de los objetos mágicos, esos ingenios mecánicos que han poblado los baúles de los ilusionistas durante generaciones. Lo extraordinario aquí no es solo la minuciosidad del catálogo —que incluye desde cartas marcadas y dados trucados hasta elaborados mecanismos de escapismo—, sino la manera en que cada objeto se presenta con el rigor gráfico de las ilustraciones científicas de siglos anteriores, láminas que recuerdan a aquellos compendios enciclopédicos que documentaban especímenes botánicos o principios de geometría, pero ahora aplicados al universo de la prestidigitación. Resulta fascinante ver un juego de vasos ilusionistas dibujado con la misma solemnidad que un telescopio de Galileo.

La propuesta visual de Grandi es muy atractiva y acorde a la temática del libro. Su formación como diseñador digital le permite moverse con soltura entre estéticas de distintas épocas, creando un universo gráfico que bebe directamente de los carteles de circo de principios del siglo XX, esa época en la que la electricidad todavía generaba asombro y los espectáculos de magia compartían cartel con demostraciones de avances tecnológicos. La maquetación es conscientemente recargada, con tipografías ornamentales y marcos decorativos. Quien siga la cuenta del autor en Instagram —donde acumula decenas de carteles vintage de espectáculos y ferias— reconocerá inmediatamente esa obsesión por una estética de otra época que impregna cada página del libro.

El volumen incluye además un desplegable con una línea temporal de la magia diseñada como un juego de la oca. Los acabados son impecables, con una encuadernación en tapa dura que refuerza esa sensación de estar ante un objeto precioso, como un grimorio moderno. El formato generoso permite que las ilustraciones respiren y que los textos se integren de manera orgánica sin atosigar.

Grandi es capaz de transmitir información compleja sin recurrir a la pedantería académica ni al sensacionalismo divulgativo. Se nota que tiene pasión por el tema, pero también exhibe rigor documental. No en vano, el libro cierra con siete páginas de bibliografía en varios idiomas y una enumeración meticulosa de las fuentes iconográficas utilizadas. Este gesto, más propio de una publicación universitaria que de un libro ilustrado destinado al público general, subraya el compromiso del autor con la veracidad histórica.

Grandi mira al pasado del ilusionismo no como una edad dorada irrecuperable, sino como un archivo de ingenio humano que sigue siendo relevante. En una época donde la magia digital puede crear cualquier prodigio con un clic, existe algo que nos conmueve en estos dispositivos mecánicos que requerían habilidad manual, comprensión de la física y, sobre todo, la capacidad de leer al público y anticipar sus expectativas. El libro nos recuerda que antes de que existiera la realidad aumentada, los magos ya creaban realidades alternativas con espejos, resortes y mucha psicología.

La estructura tripartita —historia, ciencia cognitiva, objetos— funciona como un itinerario de introducción al arte de la ilusión. Primero comprendemos de dónde viene, luego entendemos por qué funciona, y finalmente descubrimos cómo se materializaba. Es una progresión lógica que evita el peligro de convertir el libro en una mera colección de curiosidades.

Por arte de magia puede leerse como una historia cultural del entretenimiento, como un tratado sobre ingeniería del engaño, como un festín visual para bibliófilos o simplemente como una celebración del asombro humano. Grandi ha construido un objeto editorial que honra su tema: un libro que, como un buen truco de magia, revela sus secretos sin perder ni un ápice de su capacidad para maravillar.