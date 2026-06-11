Plan de Fomento de la Lectura 2026–2030: ¡Leer es un derecho!

El Plan de Fomento de la Lectura 2026-2030, concebido bajo el lema “¡Leer es un derecho!”, es el nuevo marco estratégico del Ministerio de Cultura para impulsar el hábito lector en España durante los próximos cinco años. Con una dotación presupuestaria de 82,7 millones de euros, cifra que duplica la del plan anterior, el proyecto contiene 100 medidas concretas estructuradas en cinco ejes fundamentales.

Este plan establece un profundo cambio de paradigma al elevar la lectura a la categoría de derecho humano autónomo, definiéndola como una llave esencial que permite el ejercicio de otros derechos, fomenta el pensamiento crítico y sostiene la calidad democrática de la sociedad.

Uno de los pilares más destacados de esta estrategia es el eje dedicado específicamente a la infancia y la adolescencia. Este sector demográfico engloba al 18,4% de la población española, lo que se traduce en aproximadamente 9 millones de personas. El plan distingue claramente dos etapas: la infancia, que abarca desde el nacimiento hasta los 9 años e incluye las fases prelectora y de primeros lectores, y la adolescencia, comprendida entre los 10 y los 19 años. Esta última etapa es identificada como un periodo crítico por el alto riesgo de abandono definitivo del hábito lector.

El diagnóstico actual revela tensiones preocupantes en el ecosistema educativo. Informes internacionales como PISA y PIRLS muestran una tendencia descendente en la comprensión lectora de los estudiantes, evidenciando que más del 51% del alumnado de educación primaria se encuentra por debajo del nivel de competencia deseable. A esta dura realidad se suma el hecho de que casi un tercio de los menores de 16 años se halla en riesgo de pobreza, existiendo una correlación directa e innegable entre el nivel de renta de las familias y el rendimiento lector de los menores.

Frente a este complejo panorama, la ciencia señala el camino y da esperanzas. Un estudio de la Universidad de Cambridge confirma que la lectura por placer a edades tempranas, incluso de forma pasiva a través de la lectura en voz alta por parte de adultos, genera beneficios neurológicos medibles y tangibles. Entre ellos destacan una mayor superficie cortical cerebral, un mejor desarrollo cognitivo y una notable resiliencia emocional. Estos impactos positivos se manifiestan con independencia del nivel socioeconómico familiar, convirtiendo a la lectura en un poderoso mecanismo de equidad que nivela hacia arriba el desarrollo de los niños. Por ello, el plan no persigue simplemente el objetivo de que los jóvenes lean más, sino el desafío de que lean mejor, apostando decididamente por el entrenamiento de la atención sostenida.

Para materializar estos objetivos, se plantean diversas medidas prácticas. En el ámbito educativo y familiar, se promoverá la capacitación de mediadores especializados en literatura infantil y juvenil, al tiempo que se reforzará el programa de actividades de autores en institutos, creando líneas temáticas vinculadas a efemérides literarias. Con el fin de reconectar con el público adolescente, la estrategia apuesta por generar un “efecto faro” mediante la colaboración con personas influyentes en redes sociales, a quienes se considera nuevos referentes de proximidad.

Asimismo, se impulsarán los clubes de lectura virtuales y programas innovadores como “Dibujantes de historias”, diseñado para poner en contacto a creadores con estudiantes de escuelas de arte. La concienciación sobre los derechos de autor también tendrá su espacio gracias a la colaboración con entidades como CEDRO.

El reconocimiento de la diversidad de formatos es otro gran asunto del programa, que prevé el desarrollo de una red de comictecas en las bibliotecas públicas, validando el cómic como un vehículo legítimo y fundamental de lectura. En el entorno digital, se garantizará un catálogo amplio y diverso de literatura infantil y juvenil en la plataforma gratuita eBiblio. Además, las letras españolas buscarán una mayor proyección internacional gracias a la organización del congreso IBBY 2028, que se celebrará en la ciudad de Barcelona.

Más allá de la juventud, la promoción de la lectura como derecho universal y transversal es el eje del proyecto. Se destinarán 6,3 millones de euros a potentes campañas de concienciación a nivel nacional y se celebrará el primer Congreso Nacional de Lectura con carácter bienal. El enfoque inclusivo del documento busca reparar las brechas existentes priorizando la accesibilidad en zonas rurales o en riesgo de despoblación, para lo cual se reforzarán los bibliobuses y se apoyará la modernización de bibliotecas y librerías. Igualmente, se ampliará la oferta de formatos adaptados, como los audiolibros y los textos de lectura fácil.

Finalmente, el documento consagra el vínculo indisoluble entre la lectura y la salud mental, reconociendo el hábito lector como una herramienta terapéutica capaz de reducir el estrés, combatir el aislamiento social y promover el bienestar integral de la ciudadanía.

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