“Pito Pito”, Bruno Munari y la tradición oral

Textos: Bruno Munari

Fotografías: Enzo Arnone

Traducción: Regina López Muñoz

Editorial: Galimatazo, 2025

Edad recomendada: A partir de 3 años

Pito Pito, una de las últimas novedades de Galimatazo, es un libro breve pero pegadizo. La traducción del título original italiano Ciccì Coccò —una fórmula rítmica de las canciones populares infantiles— al hispánico Pito Pito es una adaptación lingüística que mantiene el espíritu del original: el mundo de la tradición oral, la memoria colectiva, los juegos de manos, las rimas absurdas y las conversaciones de patio de recreo.

Publicado originalmente en Italia en 1982, Ciccì Coccò fue fruto de la colaboración entre Bruno Munari, un visionario del diseño y la experimentación visual del siglo XX, y Enzo Arnone, fotógrafo y artista visual. La edición española está traducida por Regina López Muñoz.

El libro se presenta como un poema visual que dialoga con la tradición oral infantil desde una mirada contemporánea. No hay historia lineal, ni personajes con nombres, ni arco narrativo, ni moraleja. Lo que hay es una sucesión de imágenes fotográficas en blanco y negro —retratos de niños y niñas en situaciones cotidianas, jugando, soñando, mirando— acompañadas de versos breves que evocan el ritmo de esas canciones de los juegos infantiles.

Enzo Arnone dijo que trabajar con Munari fue “un honor” y que en su colaboración “exploraron diferentes aspectos de la infancia, desde las alegrías del juego hasta los desafíos de crecer”. Esa dualidad se percibe en las páginas: hay ternura, melancolía, y una conciencia de que la infancia es un territorio muy poderoso, de posibilidades y significados infinitos. Las fotografías de Arnone son ventanas abiertas a un mundo donde la imaginación y la realidad se confunden, donde una cuerda puede ser una serpiente y una caja de cartón, un cohete espacial.

El talento de Munari se ve en la elección de las palabras, en la disposición de los versos, en los silencios entre página y página. Su influencia se siente en la manera en que el libro se convierte en un objeto lúdico. Como en otros de sus trabajos —por ejemplo, Nella nebbia di Milano o Los libros ilegibles—, Munari juega con los límites del libro como soporte, y nos recuerda que leer también es mirar, tocar, imaginar.

En cuanto al diseño, el formato apaisado, la calidad del papel, la cuidada edición en blanco y negro, todo contribuye a que Pito Pito sea un objeto artístico, sin perder su carácter de libro infantil. Un álbum que se puede leer en voz alta, en silencio, hojear al azar o seguir de principio a fin. Cada lectura es distinta.

Comparado con otros libros de tipo fotográfico en este universo infantil, como los estupendos Todo un mundo de Antonin Louchard o Pregúntame de Antje Damm, Pito Pito se caracteriza por su minimalismo y su apuesta por la sugerencia. Mientras que Louchard construye un catálogo visual del mundo y Damm propone explícitamente (mediante preguntas directas) un diálogo provocador e intimista entre adultos y niños, Munari y Arnone nos invitan a perdernos en la ambigüedad de la imagen y el ritmo de la palabra.

La originalidad de Pito Pito reside precisamente en la confianza que demuestra hacia la inteligencia y creatividad del lector, sea niño o adulto, para completar los huecos, para encontrar sentido en lo aparentemente absurdo, para dejarse llevar. No es un libro para leer una sola vez. Es una invitación a mirar el mundo con ojos de niño, pero también con la mirada atenta del adulto que no ha olvidado lo que significa jugar. La poesía puede estar en una fotografía borrosa, en una rima sin sentido, en un gesto fugaz. Y la infancia, como el arte, no siempre necesita ser explicada para ser comprendida.