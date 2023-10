Novedades LIJ octubre 2023

En octubre las librerías empiezan a calentar motores para afrontar la campaña navideña, y nosotros venimos con algunas propuestas de entre todas las que han llegado a nuestra redacción. En esta selección encontrarás grandes rescates editoriales, cómics infantiles para todos los gustos, un libro que recoge ponencias e intervenciones de expertos en LIJ, libros informativos fascinantes y álbumes de lo más divertido.

¡Esperamos que nuestras propuestas te den ideas para preparar tus regalos de Navidad (o de cuando tú quieras)!

Y no olvides lo que siempre te decimos: haz tus compras en tu librería más cercana (o tu librería habitual) y déjate aconsejar por tu librero, que de esto sabe bastante.

101 maneras de leer a todas horas

Timothée de Fombelle

Ilustraciones de Benjamin Chaud

Combel, 2023

Un libro que celebra el placer de leer en una recopilación tierna y humorística de las posturas que adoptan los niños y las niñas cuando se adentran en la lectura: bajo la mesa, con los pies en alto, escondidos entre las sábanas… Escrito por el francés Timothée de Fombelle –autor de Toby Lolness (2007), libro traducido a 29 lenguas y ganador de numerosos premios–, e ilustrado por el gran Benjamin Chaud (Pomelo, Manoplas, Osito Pompón…).

Atlas de los reinos perdidos

Emily Hawkins

SM, 2023

Durante siglos, la gente ha soñado con encontrar los mundos perdidos de la Atlántida, El Dorado y las Siete Ciudades. Además de arrojar luz sobre estos lugares esquivos, este atlas contiene mapas e ilustraciones para iluminar destinos menos conocidos, desde la isla perdida de Hy-Brasil hasta la ciudad desértica de Zerzura. Para aprender sobre ricas mitologías de diferentes culturas, desde los aztecas hasta los antiguos británicos, desde las leyendas griegas hasta el folclore japonés. En esta búsqueda alrededor del mundo hay reinos perdidos, islas fantasma e incluso continentes legendarios que los exploradores buscaron una vez, pero que ahora se cree que son míticos.

Erwin, el gato cuántico 1 – Misterio a través del tiempo

Manuel Bartual

Beascoa, 2023

Erwin es un gato especial. No porque hable (que lo hace), y no porque camine sobre dos patas (que también), o porque su mejor amigo sea un robot llamado Marvin con una pantalla por cabeza. Erwin es especial porque es un gato cuántico y vive en Biotopía, un lugar donde todo es posible. En esta primera aventura, Erwin y Marvin viajarán al pasado para evitar que Biotopía sea totalmente destruida por el malvado Doctor Rufián. Pero la cosa se pone complicada cuando Erwin y Marvin descubren la que, en realidad, parece ser la verdadera y sorprendente identidad del causante del apocalipsis. Un cómic del conocido dibujante Manuel Bartual recomendado a partir de 6 años.

Increíbles

Clotilde Perrin

Traducción de Irene Vílchez

Flamboyant, 2023

“La niña veloz, el niño elástico, la niña cálculo… Gracias a mis viajes, he podido conocer a niñas y niños, todos diferentes, todos extraordinarios. En este libro recojo sus historias, sus particularidades y sus poderes. ¡Conoce los niños más extraordinarios con los que me he encontrado!”. Un álbum de la reconocida autora francesa Clotilde Perrin (Valientes, Villanos…), para celebrar la diferencia y analizar con sentido del humor nuestras virtudes y defectos.

Iznogud. 33 historietas de Goscinny y Tabary. 1962-1969

René Goscinny

Ilustraciones de Jean Tabary

Traducción de Xavier Senín, Isabel Soto y Alejandro Tobar

Salvat, 2023

Este volumen reúne 33 historietas de Iznogud escritas por René Goscinny y dibujadas por Jean Tabary, publicadas inicialmente en las revistas Record, Pilote y, en algún caso, directamente en álbum, entre 1962 y 1969. En palabras del propio Goscinny: «Dos personajes son los protagonistas de esta serie. El primero, Harún al-Panzón, califa de Bagdad, que es muy bueno, muy gordo, poco inteligente y apenas hace nada (aunque lo poco que hace lo hace bien). El segundo, el gran visir Iznogud, que es pequeño, delgado y horriblemente malo y sol tiene un sueño: convertirse en califa en lugar de califa». Este trabajo, anterior a Astérix, muestra ya el gusto del famoso autor francés por el absurdo, la crítica ácida y los juegos de palabras.

La historia de Julia que tenía sombra de niño

Christian Bruel

Ilustraciones de Anne Bozellec

Traducción de Bel Olid

entreDos, 2023

A Julia no le gusta peinarse y es bastante descuidada. A sus padres no les parece bien que no se comporte como ellos consideran que debería hacerlo, y siempre la están regañando. Julia no lo entiende y lo único que querría es que la abrazaran, le dedicaran palabras cariñosas, y la dejasen ser como es. Un álbum que se publicó originalmente en 1976, y que esta vez ha rescatado entreDos para demostrar que sigue siendo muy actual.

La vida salvaje

Julia Rothman

Traducción de Inés Clavero

Errata Naturae, 2023

Embárcate en un viaje alrededor del mundo y descubre todas las curiosidades del reino animal: la anatomía detallada de la garra de un felino, las intrincadas relaciones sociales de los primates o las increíbles capacidades regenerativas del ajolote… Aprende sobre la portentosa inmensidad de la vida salvaje de nuestro planeta.

Leer al escritor de literatura infantil y juvenil

Colectivo ACELIJ

Cátedra, 2023

Como todo escritor, el escritor que escribe para niños y jóvenes tiene un máximo afán: escribir literatura. Pero, además, no debe olvidar jamás la responsabilidad añadida a la que se enfrenta: si desenfoca la mira de su cámara y deja de centrarla en ese lector niño, lo perderá irremediablemente. Por el contrario, si centra el objetivo en él y lo atrapa, este lector primerizo será ya un lector para siempre. “Leer al escritor de literatura infantil y juvenil” reúne veinte ponencias impartidas por especialistas preocupados por el sentir de los escritores actuales de literatura infantil y juvenil, así como por los condicionantes específicos del mundo que los rodea: ¿cuál es la realidad lectora de hoy?, ¿qué líneas sigue el mercado?, ¿a través de qué canales llegan los libros a sus lectores?, ¿cuáles son las tendencias?, ¿cómo asumen los autores novísimos el vértigo de publicar?

Legendario

El Hematocrítico

Ilustraciones de Albert Monteys

Anaya Infantil y Juvenil, 2023

Volumen recopilatorio de las cuatro entregas de la colección de divertidos cómics infantiles Leyendas del Recreo de El Hematocrítico, con material gráfico adicional de Albert Monteys. Cuatro aventuras protagonizadas por una pandilla de superhéroes que protegen el recreo, un campeón del mundo de jugar al escondite, una visita a los patios del multiverso y una conspiración mundial.

Meg y Mog

Helen Nicoll

Ilustraciones de Jan Pieńkowski

Traducción de Julia Viejo

Blackie Books, 2023

Meg y Mog es una serie de libros infantiles publicada en los años 70. Está protagonizada por Meg, una bruja cuyos conjuros siempre parecen salir mal, su gato Mog y su búho. Ha sido traducida a numerosos idiomas, y fue convertida en serie de televisión en 2001. Con textos sencillos y rimados y una paleta de colores muy vivos, las aventuras de Meg y sus amigos son divertidas y surrealistas, perfectas para la hora de dormir.

Siete monstruos y un gato

Rafa Ordoñez

Ilustraciones de Christian Inaraja

Kalandraka, 2023

Un vampiro, un zombi, un fantasma, una bruja, una momia, un hombre lobo, el monstruo de Frankenstein y… ¡un gato! ¿Adónde irán? Un paseo terroríficamente divertido y lleno de sorpresas.

Todo todo sobre los perritos

Dorothée de Monfreid

Libros del Zorro Rojo, 2023

Popov, Miki, Nono, Agus, Zaza, Kika, Omar, Jana y Pedro son una pandilla de bulliciosos y encantadores perritos. En este libro de vocabulario para primeros lectores, descubrimos el mundo –lleno de referencias a la rutina de los más pequeños– de estos cachorros: exploraremos cómo viven, duermen, comen, qué deportes practican e incluso dónde hacen sus compras. Un álbum informativo de Dorothée de Monfreid que invita al lector a contemplar con calma y mucha atención cada escena.

