Novedades LIJ mayo-junio 2023

Recuperándonos aún de la Feria del Libro de Madrid, que ha terminado hace pocos días, volvemos con nuestra selección de novedades LIJ que han llegado a nuestra redacción. Entre ellas, un libro que celebra los 15 años de vida de la editorial A Buen Paso, y un original título informativo de la editorial Juventud, que también está de celebración, pues cumple cien años, y además acaba de ser galardonada con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural de España. Además, encontrarás en esta selección las novedades de algunos de nuestros autores e ilustradores de cabecera, y por último, pero no menos interesante, un libro muy apropiado para enfrentar las elecciones que se nos vienen encima…

Barbabuela

El Hematocrítico

Ilustraciones de Eugenia Ábalos

Nórdica, 2023

Bienvenidos a El Temido, el barco pirata del fiero capitán Barba Mala. Su tripulación está acostumbrada a encontrarse con todo tipo de criaturas por los siete mares. Pero ahora están a punto de conocer a la más terrible de todas y su vida cambiará para siempre. ¿Qué ocurriría si una dulce abuelita se embarcara en un navío pirata? Igual se le ocurre cambiar el ron por chocolate caliente o hacer adornos de ganchillo para los cañones, ¡quién sabe! La dulce abuelita guarda un secreto…

C’est la catastrophe!

Itziar Pascual

Ilustraciones de David Pintor

Degomagom, 2023

Todos los días el mundo se despierta y la Catástrofe está al acecho. Alguien, un ser amable y torpe, lo sabe y madruga para evitarlo. Extenuado, termina el día sabiendo que mañana la Catástrofe volverá a intentarlo.

Campamento fantasma: ¡Unas vacaciones de miedo!

Taylor Dolan

Traducción de Rebeca González Izquierdo

Blackie Books, 2023

Lexie se dirige con su abuela al que será su aburridísimo campamento de verano. Pero una vez allí se da cuenta de que algo no marcha como debería, porque… ¿quién es toda esa gente tan rara? Una niña lobo, una zombi presumida y una fantasma parca en palabras, entre otras criaturas espeluznantes, parece que serán sus compañeras. ¡Se ha confundido de campamento! Lexie lo tiene claro: o este es el verano más increíble de su vida, o está metida en un lío muy gordo.

El lago de los chanchos

James Marshall

Ilustraciones de Maurice Sendak

Traducción de Miguel Azaola

Kalandraka, 2023

El lago de los chanchos es una sorprendente y divertida comedia de James Marshall y Maurice Sendak que subvierte el patrón de los cuentos clásicos para ofrecer una visión transgresora de sus icónicos personajes. El lobo de esta historia es una fiera en declive que se encuentra en un barrio habitado por cerdos de apariencia refinada que asisten a un espectáculo de ballet. Desde el barroquismo de unas ilustraciones desternillantes y llenas de detalles que representan figuras de aspecto desgarbado, hasta un texto tan ocurrente del que destaca la gran traducción de Miguel Azaola, pasando por la audacia argumental de la obra y su inesperado final, todo suma en este relato rocambolesco: juegos de palabras, dobles sentidos, metáforas visuales, parodia, intertextualidad y una reivindicación del arte por su capacidad transformadora, incluso para saciar los apetitos más inesperados.

El libro de las habilidades olvidadas

Natalie Crowley y Elaine Batiste

Ilustraciones de Chris Duriez

Traducción de Chiara Ferronato

Flamboyant, 2023

Construye, juega, cose, tiñe, cocina, repara… No hay nada como una limonada fresca en verano, sentarse a charlar alrededor de una hoguera, amenizar una fiesta con trucos de magia o construir un comedero para pájaros y hacer nuevos amigos. Encontrarás un montón de actividades divertidas paso a paso para hacer con la familia y los amigos, dentro o fuera de casa.

El rey Mateíto I

Janusz Korczak

Ilustraciones de Teresa Novoa

Traducción de Joanna y Monika Poliwka

Anaya Infantil y Juvenil, 2023

Tras la muerte de su padre, Mateíto se convierte en rey con tan solo diez años. Con la ingenuidad propia de un niño, procura gobernar para mejorar la vida de sus súbditos, especialmente la de los más pequeños. Pero ser rey le resulta mucho más complicado de lo que pensaba: no siempre logrará alcanzar aquello que desea, y tendrá que enfrentarse a la guerra, a la corrupción, a la traición e incluso a sus propios ministros. Una obra clásica de la literatura infantil polaca que cumple 100 años desde su publicación, del pedagogo judío Janusz Korczak, firme defensor de los derechos de los niños y asesinado junto a sus alumnos en un campo de exterminio nazi. Se le considera el precursor de muchas de las corrientes de la pedagogía moderna.

El rosa, el azul y tú

Elise Gravel y Mykaell Blais

Nubeocho, 2023

¿Los monopatines son solo para chicos? ¿Y los dinosaurios también? ¿Solo las chicas pueden cuidar bebés? ¿Las mujeres solo se pueden casar con hombres? Hay muchas cuestiones sobre la identidad de género que, a menudo, damos por hecho. Pero ¿quién hizo estas normas? ¿De verdad es necesario seguirlas? Este álbum ilustrado trata de enseñar a los más pequeños que otro mundo es posible: uno en el que todos estemos en igualdad de condiciones y seamos amados y respetados, sin importar quiénes seamos, cómo seamos o cómo nos sintamos.

Historias a buen paso

Mar Benegas

Ilustraciones de Simone Rea

A Buen Paso, 2023

En el bosque está la familia de los ratones. Hay caracolas, conejos y una monstrua adorable. También hay una perra inventora y un Pajarito Poeta. Pero, además, allí se ha quedado a vivir Bruno, la cigüeña, que escribe y cuenta las historias que pasan cada día. Porque la vida en el bosque es tranquila y amable, pero al mismo tiempo está llena de aventuras. Si te dejas guiar por Bruno y entras en el bosque, descubrirás quiénes son los guardianes de las estaciones y conocerás a unos zapatos que saben caminar solos, e incluso a un Sapito Amarillo que un día quiso ver el mar. En los 16 cuentos escritos por Mar Benegas, las vidas de los habitantes del bosque se van entrelazando, mientras que los pinceles de Simone Rea plasman un maravilloso retrato para cada uno de ellos. Con este libro, la editorial A buen paso celebra sus primeros 15 años de vida.

La princesa y los trasgos / La princesa y Curdie

George MacDonald

Traducción de Cristina Sánchez-Andrade, Carmen Martín Gaite

Siruela, 2023

Traducidas por Carmen Martín Gaite y Cristina Sánchez Andrade, La princesa y los trasgos, seguido de La princesa y Curdie, son dos novelas de aventuras, pero también de humor y suspense. La princesa huérfana Irene vive en un majestuoso castillo en lo alto de una montaña. Su padre el rey viaja continuamente a países lejanos, mientras bajo la montaña que corona el castillo, los mineros trabajan sin descanso para sacar a la luz las riquezas profundas de la tierra. Irene, inquieta, soñadora, independiente, es incapaz de esperar pacientemente el regreso de su padre, no solo porque el lugar adecuado para una niña no es el cuarto del bordado, sino porque, primero los trasgos, astutos y pérfidos, se han confabulado para raptarla y obligarla a casarse con su príncipe, y luego, porque el don de adivinar quién es humano y quién bestia con solo tocarlo que la gran-más-que-abuela ha concedido a su amigo Curdie, no han hecho otra cosa que complicarle la vida.

Libro de maravillas

Pere Ginard

Libros del Zorro Rojo, 2023

A lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de clasificar todos los organismos del universo: nombrarlos, describirlos, ordenarlos… Obras de referencia como los bestiarios medievales, los catálogos de rarezas o las primeras taxonomías aristotélicas son el punto de partida de este original proyecto editorial. Libro de maravillas reúne 101 láminas con series insólitas por las que desfila más de un millar de personajes y «cosas» dibujadas que conforman un mundo encantado, donde la diversidad, lo inesperado y lo contingente adquiere la forma de una ingenua y exuberante enciclopedia. Pere Ginard, artista y cineasta de gran trayectoria, desarrolla su propia clasificación del mundo y reúne en ella ilustraciones a plumilla que ha ido compilando, ordenando y etiquetando con paciencia de entomólogo decimonónico en sus cuadernos: series infinitas de formas naturales y metáforas visuales que suponen un desafío al lector mientras le exprimen una sonrisa.

Momo (edición ilustrada)

Michael Ende

Ilustraciones de Fernando Vicente

Traducción de Begoña Llovet Barquero

Loqueleo, 2023

Momo es una niña que posee una cualidad muy especial: sabe escuchar a los demás. La gente acude a ella para desahogarse porque siempre es capaz de encontrar una solución a los problemas. Pero la llegada de los hombres grises va a cambiar su vida. Estos extraños seres quieren apoderarse de uno de los bienes más preciados que tienen las personas: el tiempo. Momo es la única que no se deja engañar, y con la ayuda de la tortuga Casiopea y del maestro Hora emprenderá una aventura fantástica contra los ladrones de tiempo. Uno de los imprescindibles de la LIJ del siglo XX, reeditado ahora con ilustraciones del gran Fernando Vicente.

Oli y el misterio de la nueva

Tanja Esch

Traducción de Núria Molines Galarza

Liana, 2023

Oli y su pandilla son detectives, los mejores, e investigan crímenes de todo tipo. Desafortunadamente, en el colegio nunca pasa nada raro y es difícil encontrar casos en los que trabajar. Pero cuando una nueva compañera llega a clase, con sus costumbres sospechosas y unos padres extravagantes, no dejan escapar la ocasión y se ponen manos a la obra. ¡Es el misterio que estaban esperando! Está claro que la nueva oculta algo de gran importancia. Oli no está del todo convencido, hasta que las cosas empiezan a ser inexplicables de verdad, incluso para él… Seleccionado entre los mejores libros del 2022 en la Feria de Bologna.

¡Shhh! Una historia de ladrones

Tini Malitius

Traducción de Lorenzo Rodríguez López

Lóguez, 2023

El ladrón se cuela sigilosamente en la casa y mete todo lo que le gusta en un gran saco. El jarrón estaba allí hace un momento, ahora ya no está. ¡Vaya! El peluche también ha desaparecido. Pero cuando el ladrón intenta robar la gruesa salchicha de la nevera, se acabó. Porque alguien en la casa tiene buen oído y una nariz fina… Un divertido libro ilustrado interactivo para pequeños detectives a partir de 3 años. Muy prometedor: escabullirse entre las páginas, buscar y comparar.

Son cosas que pocas veces ocurren

Daniel Nesquens

Ilustraciones de Ona Caussa

Edelvives, 2023

El anciano señor F.G.H observa los campos desde la ventana de su casa. Hace tiempo que nunca sale al exterior. La sorprendente aparición de una abeja le permite contarle la historia de su vida. Al mismo tiempo, sin que él le preste atención, Anabell —la nieta de su mejor amigo— acude cada pocos días a cuidar el jardín, a llevarle la compra y a dejarle una nota al otro lado de la puerta. ¡Es una niña apasionada de las abejas! El insecto será el testigo del encuentro entre los dos protagonistas. Un nuevo libro infantil de uno de los mejores y más originales autores de LIJ en lengua castellana.

Té de fresa en la madriguera de Tejón

Eulàlia Canal

Ilustraciones de Toni Galmés

Bindi Books, 2023

Oso ha perdido sus gafas y sale a buscarlas. Sin ellas no puede invitar a Osa a contemplar las estrellas. Por el camino, encontrará a Tejón, que ha perdido el sueño, y a Lobo, que busca las llaves de su madriguera. Bueno, al menos eso dice. ¡Ah, y a Ardilla! ¿Qué busca? Ardilla busca la felicidad. Y así, mientras buscan y caminan, los cuatro animales descubrirán un sinfín de cosas, cosas que nunca se podrían haber imaginado. Una tierna historia sobre la búsqueda de la felicidad,

Túneles

Kiko Sánchez

Juventud, 2023

¿Sabías que bajo la Casa Blanca hay un túnel secreto? ¿Y que los soviéticos construyeron un túnel para intentar llegar al núcleo de la Tierra, y que todavía hoy es el más profundo jamás excavado? Desde la antigüedad, la humanidad ha cavado túneles para sortear obstáculos o distancias. En cuevas, en las montañas, bajo las grandes ciudades… Con este original álbum nos adentraremos en los túneles más sorprendentes que han existido a través de la historia.

¡Votad a lobo!

Davide Cali

Ilustraciones de Magali Clavelet

Astronave, 2023

Para niños y adultos, una fábula sobre las elecciones a la que no le falta un mordisco. En la granja, los animales pronto elegirán a su nuevo líder. A Pedro Cerdo, Nina Gallina y a los hermanos Ratones les gustaría ser elegidos, por supuesto. Pero este año también se presenta Jacobo Lobo, un candidato al que nadie conoce: es guapo, simpático y cuenta chistes graciosísimos… ¡TODOS QUIEREN VOTAR A LOBO!

