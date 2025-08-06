“No es fácil vestir a un león”, un divertido álbum con sorpresa final

Sara Nicolás y Óscar Rull

Ilustraciones de Héctor Borlasca

Bruño, 2025

Edad recomendada: A partir de 4 años

II Premio Cubilete de Álbum Ilustrado

Vestir a un león puede parecer una idea disparatada, pero en el universo de la literatura infantil, donde lo absurdo a menudo se convierte en catalizador, esa tarea imposible es solo el principio, y al final todo cobra mucho sentido. No es fácil vestir a un león, galardonado con el II Premio Cubilete de Álbum Ilustrado, propone al lector una aventura divertida e inesperada, con una historia cotidiana escondida bajo la superficie aparentemente anecdótica.

La propuesta parte de un juego: si uno quiere vestir a un león, primero tendrá que atraparle, y antes de eso, encontrarle… Y para encontrarle, primero… ¿con qué ropa se viste a un león? La historia se despliega como una cadena de imposibilidades encadenadas que, lejos de frustrar, estimulan la imaginación del lector desde el primer momento. En este sentido, recuerda a las estructuras acumulativas de los cuentos tradicionales, aunque aquí con una vuelta de tuerca contemporánea y cargada de humor absurdo.

Sara Nicolás y Óscar Rull, autores del texto, han escrito una historia sencilla en apariencia, pero que se va enroscando con una lógica interna muy precisa. Su estilo es ágil y fresco, con frases cortas y bien rítmicas, lo que facilita su lectura en voz alta —algo fundamental en un buen álbum infantil—. Hay una cadencia musical en la manera en que las acciones se concatenan, y la estructura circular del relato invita a leerlo una y otra vez. Ambos autores demuestran un conocimiento profundo del ritmo narrativo necesario para atrapar a lectores pequeños, sin renunciar por ello a guiños que los adultos sabrán disfrutar.

El estilo gráfico de Héctor Borlasca es trazo expresivo, colores vivos y composiciones variadas que juegan con el diseño de los textos, con pasajes imaginados o recordados, y que rompen la perspectiva tradicional. Hay un toque naïf en el trazo, pero también una conciencia clara del espacio, del diseño de página y del peso visual de cada elemento. En ocasiones, la ilustración contradice al texto con ironía.

Además, el álbum no cae en la trampa del didactismo: aquí no hay moralejas obvias ni enseñanzas ocultas. Para los más pequeños, es una historia divertida y absurda sobre un león esquivo y una misión imposible. Para los adultos, es una reflexión en clave de humor sobre los desafíos cotidianos de la crianza.

La edición es cuidada y generosa en el formato, con buen gramaje de papel, colores bien reproducidos y un diseño que permite disfrutar de cada detalle. No es extraño que haya sido merecedor del Premio Cubilete.

En definitiva, No es fácil vestir a un león es divertido álbum con final sorprendente que sabe conjugar humor, belleza y juego sin sacrificar la calidad del texto y de las ilustraciones.