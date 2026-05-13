“Nicolás Guillén. Selección poética”: musicalidad y ritmo por doquier

Autor: Nicolás Guillén

Ilustrador: Nelson Villalobos

Editorial: Ediciones Iamiqué – Kalandraka, 2014

Edad recomendada: desde el vientre materno y para toda la vida

Trece Lunas Trece poemas en cada libro,

trece poemas como trece lunas,

como los trece meses del calendario lunar. La luna, ese ser cambiante

que muda su cara de espejo circular.

Señora de las mareas, astro de la fecundidad.

Ritmos lunares para dar medida al tiempo,

al tiempo poético.

De este modo preparan los tambores Federico Martín Nebras y Antonio Rubio para que nos dejemos envolver por la poesía sonora de Nicolás Guillén. Canciones, retahílas, adivinanzas, juegos de preguntas y respuestas, pincelados de repeticiones, anáforas, palabras fragmentadas, onomatopeyas, aliteraciones, jitanjáforas, diminutivos y aumentativos, invitan a degustar el lenguaje en voz alta al son de la música moviendo el cuerpo. La selección literaria que realizaron los compiladores se vuelve un banquete exquisito para explorar la poesía lúdica de variadas maneras.

El español Antonio Rubio, uno de los editores literarios, hacia el final explica que el libro reúne una selección poética de cuatro de los poemarios escritos por Nicolás Guillén: Motivos del son (su primer libro, publicado en 1930), Sóngoro cosongo. Poemas mulatos (publicado un año después), West Indies Ltd. (1934) y La paloma de vuelo popular (1958) y afirma que “su poesía es mestiza y popular”, “es el son que lo convierte en el poeta nacional y el primer valedor de la poesía negra” y que “en sus versos suenan los instrumentos de percusión, las voces afronegroides, los topónimos africanos”.

Y como toda edición cuidada, al cabo de los 13 poemas bajo el abrigo del poema lunar inicial, se cierra el abrazo con un cálido deseo:

Este libro los invita a leer un poema cada día,

o cada semana,

o cada mes lunar.

Después pueden dejarlo descansar en un atril,

abierto en la ilustración que deseen,

que no es ni más ni menos,

que la lectura que Nelson Villalobos hizo de las palabras del poeta,

para deleite de nuestros ojos y de nuestra mirada personal. ¡Que lo disfruten!

Nicolás Guillén. Selección poética es un libro imaginado, concebido y curado artísticamente; por lo tanto, esta reunión de poemas ilustrados se vuelve un objeto cultural venerado desde la tapa hasta la contratapa de color rojo con seis dibujos indigenistas en blanco y negro en cada una de ellas, el primer y el último grabado del interior que obran de guardas que pasan del blanco preeminente en la apertura al rojo predominante en el cierre, el pasaje de cuarenta y ocho páginas de papel ilustración en las que dialogan poemas e imágenes yuxtapuestas, las técnicas de collage y serigrafía y los símbolos acunándose de manera sugerente y conceptual cocreando un álbum poético ilustrado que incluye, antes del deseo final, las dos mini bio y bibliografías del escritor y el pintor escritas por Antonio Rubio.

Los diseños amarillos, rojos, blancos, negros, marrones y celestes del artista cubano contemporáneo realzan la palabra de su coterráneo nacido en 1902. A continuación de sus datos biográficos, Nelson Villalobos dirá: “Ilustrar estos poemas de Nicolás Guillén, que es el máximo exponente de la poesía negra en Cuba, me ha devuelto a la juventud y, sobre todo, a los amigos, pues desde mi adolescencia los versos de Guillén han sido una vivencia diaria, unos ´finísimos sones´ que ya entonábamos esos amigos de teatro y yo, saboreando ese origen rítmico de los estribillos del son popular”.

Sin duda este poemario ilustrado es una gran oportunidad para gozar de un festín poético delicioso en el que se puede navegar en un barco de papel sin timonel, sin capitán, sin descansar, balancearse entre ratones, tucanes, leones, sapos, culebras y caimanes, jugar con las antítesis (“El uno, bonito,/ el otro, feón;/ el uno, callado,/ el otro, gritón”), paladear paralelismos y rimas (“¡Que baile un danzón/ Don Pedro Borbón./ Que baile una samba/ Don Pedro Caramba. Que baile una rumba/ Don Pedro Turumba!”), jugar con estribillos (“Arará, cuévano,/ arará sabalú”), reflexionar sobre cómo en la palabra poética se va encarnando la conciencia social del poeta (“-¡Tun, tun!/ -¿Quién es?/ -La paloma y el laurel…/ -¡Abre la muralla!// -¡Tun, tun!/ -¿Quién es?/ -El alacrán y el ciempiés…/ -¡Cierra la muralla!), divertirse enredando la lengua como en un trabalenguas (“Yoruba soy, lloro en yoruba”), y un sinfín de múltiples posibilidades de leer, recitar y cantar al ritmo de ¡Yambambó, Yambambé!