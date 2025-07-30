“Monstruos”, un poema en prosa de belleza inquietante

Stéphane Servant

Ilustraciones de Nicolas Zouliamis

Traducción de Ana Romeral Moreno

Siruela, 2025

Edad recomendada: A partir de 8 años

¿Qué es un monstruo? ¿Una criatura con colmillos y garras? ¿O algo que vive cerca de nosotros, en los márgenes de lo que consideramos “normal”? Monstruos, el libro ilustrado de Stéphane Servant y Nicolas Zouliamis que ha publicado Siruela, no da muchas respuestas, pero nos invita a mirar de frente a lo que tememos, a lo que no entendemos. Y lo hace con una belleza inquietante.

Stéphane Servant, autor francés con una sólida trayectoria en literatura infantil y juvenil, es conocido por su estilo poético y comprometido. En este nuevo libro vuelve a demostrar su capacidad para abordar temas complejos con una sensibilidad que no subestima a sus lectores. El texto, traducido con delicadeza, se lee como un poema en prosa.

No cuenta una historia lineal, sino que construye un mosaico de figuras monstruosas: el niño que no habla, la mujer que no encaja, el anciano que recuerda demasiado. Cada uno de ellos es presentado como un “monstruo” por una sociedad que teme lo diferente. Pero el texto no los condena: los reivindica. Los convierte en espejos donde podemos ver nuestras propias heridas y rarezas.

El tono es lírico, casi hipnótico. Servant juega con la repetición, con el ritmo, con la musicalidad de las palabras. El resultado es un texto que se puede leer en voz alta como una invocación. No hay moraleja explícita, pero sí una invitación clara: mirar más allá de las apariencias y apreciar la diferencia.

Las ilustraciones de Nicolas Zouliamis son inquietantes. Con una paleta oscura, Zouliamis crea imágenes que amplían la atmósfera del texto. Cada doble página está cargada de simbolismo y de detalles que invitan a detenerse. Los personajes no son caricaturas del miedo, sino figuras profundamente humanas, pero deformadas por la mirada ajena.

Monstruos aborda la exclusión, la otredad, el miedo a lo diferente, pero también la belleza de lo marginal, la fuerza de la vulnerabilidad. Es un libro que puede leerse como una metáfora de la diversidad, de la neurodivergencia, de la disidencia de género, de la migración… pero que no encierra a sus personajes en etiquetas. Cada lector encontrará sus propios monstruos, y quizás también su propia redención.

En el panorama actual, donde abundan los libros estéticos pero no demasiado profundos, Monstruos no busca complacer, sino provocar. Y hacer muchas preguntas.