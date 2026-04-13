Michael Rosen y Cai Gao, Premios Hans Christian Andersen 2026

El International Board on Books for Young People (IBBY) ha dado a conocer a los ganadores de la edición 2026 del Premio Hans Christian Andersen, considerada la más alta distinción internacional otorgada a autores e ilustradores de libros infantiles. Un premio otorgado cada dos años que celebra toda una trayectoria y la contribución a la literatura infantil. Los galardonados este año son Michael Rosen del Reino Unido en la categoría de Autor, y Cai Gao de China en la categoría de Ilustrador.

El jurado internacional, presidido por Shereen Kreidieh, destacó de los ganadores:

Michael Rosen: “Fue reconocido por su extraordinaria capacidad para hablar a los niños con respeto, inteligencia, honestidad y humor. Su extenso trabajo, que incluye poesía, novelas y no ficción, combina la profundidad emocional con la conciencia social, invitando a la discusión sobre temas como la identidad, la pérdida y la historia”.

Cai Gao: “Recibió el premio por su sobresaliente calidad artística y un lenguaje visual único que expande las posibilidades de la ilustración infantil. Su obra combina la maestría técnica con la sensibilidad, innovando al moverse entre la tradición y la modernidad para crear imágenes visualmente impactantes y emocionalmente resonantes”.

Los ganadores fueron seleccionados de una lista de setenta y ocho candidatos de cuarenta y cuatro países, que previamente se redujo a seis autores y seis ilustradores.

Los finalistas de la edición 2026 fueron: