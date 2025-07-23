“Los gnomos”, nueva edición revisada y actualizada

Wil Huygen

Ilustraciones de Rien Poortvliet

Traducción de José Méndez Herrera

Maeva, 2025

Edad recomendada: a partir de 8 años

En un mundo rápido y digital, hay libros que nos hacen bajar el ritmo y relajar la mente. Los gnomos, escrito por el médico y naturista neerlandés Wil Huygen e ilustrado con precisión casi científica por Rien Poortvliet, es uno de esos libros. Su reedición por Maeva en 2025, cuidadosamente revisada, es una invitación a detenerse y mirar con ojos curiosos lo que, supuestamente, no existe.

Publicado originalmente en 1976, este título se convirtió en un fenómeno editorial, con millones de ejemplares vendidos y traducido a más de una docena de idiomas. La fórmula era, en apariencia, sencilla: un compendio de “observaciones científicas” sobre la vida y costumbres de los gnomos. Pero en la práctica, Los gnomos es un libro inclasificable, mezcla de enciclopedia ilustrada, fábula moral, historia natural inventada y libro ilustrado para lectores curiosos. Una obra rica en detalles que destila inteligencia, ironía, ternura y un profundo amor por la naturaleza.

Wil Huygen, pediatra de formación, dotó al texto de un tono académico, serio pero con chispa, como si realmente hubiese convivido con los gnomos durante décadas y se limitase a consignar sus observaciones con rigor científico. La ironía está en ese mockumentary de un mundo fantástico: la presión arterial de un gnomo, su esperanza de vida (exactamente 400 años), sus habilidades para curar con plantas o sus métodos de construcción ecológica. Nada se deja al azar. El lector tiene la sensación de estar ante un manual verdadero, un informe confidencial de campo, escrito desde la complicidad con lo invisible.

El mérito de Huygen es doble: construir un universo con reglas propias y presentarlo con naturalidad. Así, los gnomos son seres reales porque el autor nunca duda de su existencia. Y el lector acaba por no dudar tampoco. La suspensión de la incredulidad se convierte en un pacto narrativo muy fértil.

Lo que eleva esta obra a la categoría de joya ilustrada es el trabajo de Rien Poortvliet, uno de los grandes maestros del dibujo naturalista europeo. Sus acuarelas son meticulosas y sugerentes. No solo muestra cómo se viste o cómo trabaja un gnomo, sino cómo se siente, qué relación mantiene con su entorno, qué silencios comparte con el bosque. La técnica es tan minuciosa que uno casi puede tocar la corteza de los árboles, oír la nieve bajo los pies diminutos de los gnomos.

La combinación entre texto e imagen da como resultado un libro de conocimiento, pero también de contemplación. Aunque estructurado como una obra de no ficción (con capítulos sobre anatomía, lenguaje, alimentación, reproducción, arquitectura, vestimenta, herramientas o relaciones con otras criaturas del bosque), el libro está atravesado por temas universales: la armonía con la naturaleza, la transmisión del conocimiento, el trabajo artesanal, la cooperación, el cuidado del otro…

El lenguaje es rico, preciso, con un toque arcaico que le otorga coherencia al tono “científico”. No se trata de un libro fácil para primeros lectores, pero tampoco es inaccesible. Frente a muchas narrativas actuales dominadas por la inmediatez, Los gnomos propone otro tempo. Sus personajes no evolucionan al modo tradicional, pero eso no es un defecto: son figuras arquetípicas, y su profundidad está en los detalles.

En ese sentido, este libro se acerca más a las tradiciones del folklore y la antropología imaginaria que al relato convencional. Tiene más en común con El libro de los seres imaginarios de Borges y Margarita Guerrero que con cualquier cuento moderno. Comparado con otros títulos de criaturas fantásticas, Los gnomos destaca por su unidad estética y narrativa. No es una colección de ocurrencias, sino una construcción coherente. Y aunque su éxito derivó incluso en series animadas como David el Gnomo (se puede ver en Filmin), ninguna adaptación ha alcanzado la hondura y el encanto del original.

Esta reedición demuestra que Los gnomos es un clásico que sigue vigente. No solo por su belleza, sino porque propone una mirada lenta y cómplice. Un libro para todas las edades, para mirar en compañía, para dejar en una mesa y volver a él una y otra vez.