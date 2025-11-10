Los 25 títulos imprescindibles de la literatura infantil del siglo XXI (España)

Hace 25 años dejamos atrás la que se considera “edad de oro” de la LIJ en España, el periodo que va desde el fin de la dictadura hasta que terminó el siglo XX. Fue una época de autores fundacionales de nuestra literatura y de grandes ilustradores que a los nacidos entre los 60 y los 80 nos hicieron lectores.
Con el siglo XXI, que ha llegado ya a su primer cuarto, crecieron nuevos formatos, nuevas estéticas y nuevas voces, además de un sinfín de pequeñas editoriales que ayudaron a crear esa diversidad. El álbum ilustrado cobra más protagonismo y explora nuevos lenguajes, la literatura juvenil trata temas sociales y perspectivas de género más acordes con los cambios sociales…
La digitalización y las redes sociales han cambiado los modos de lectura, y la LIJ española se ha internacionalizado en estos 25 años: autores y editoriales ganan cada vez más premios fuera de nuestras fronteras, y sus obras circulan en traducciones por todo el mundo. Pero al mismo tiempo, como no hay acción sin reacción, esto trajo la intrusión de actores ajenos a la LIJ (personajes de internet, gurús de la autoayuda y otra fauna) y la polarización del panorama editorial entre lo muy comercial y lo muy literario, con algunos espacios entre medias.
A punto de finalizar el primer cuarto del siglo XXI, y coincidiendo con la celebración anual del Día de las Librerías (11 de noviembre), hemos querido detenernos un momento a pensar en lo que se ha publicado en estos 25 años, y preguntarnos: ¿cuáles han sido los mejores libros infantiles y juveniles publicados en España desde 2001?
Para responder a esa pregunta (que es difícil de contestar y siempre tendrá una respuesta imperfecta debido al número inabarcable de títulos publicados), recurrimos a expertos en literatura infantil y juvenil de tres ámbitos distintos —bibliotecas, universidades y librerías—. A todos ellos les pedimos una tarea incómoda y desafiante: votar cada uno los diez títulos que, a su juicio, representen lo mejor que se ha publicado en España en los últimos 25 años, en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado (sin incluir traducciones de otros idiomas).
Para evitar que la votación se dispersara en miles de referencias, acotamos la selección inicial a unos 350 títulos, elegidos a partir de premios y listas de reconocido prestigio: el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Premio Lazarillo, la selección White Ravens, el Premio Fundación Cuatrogatos y la lista de Indispensables de Canal Lector.
Además de estos reconocimientos, del criterio temporal (2001-2025) y de publicación original en España, aplicamos algunos filtros adicionales: quedaron fuera las reediciones de textos ya publicados con anterioridad a 2001 (sueltos y en antologías) y también las nuevas ediciones de cuentos tradicionales que no fueran retellings.
Con las 390 puntuaciones (39 participantes que votaron cada uno a 10 libros) realizamos un recuento de los 25 libros con mayor puntuación, ordenados por año de publicación.
Estos son los 25 imprescindibles del primer cuarto de siglo:
2003
Tres cuentos de hadas
Gustavo Martín Garzo
Ilustraciones de Jesús Gabán
Siruela
2004
Memorias de Idhún
Laura Gallego
SM
2009
Se vende mamá
Care Santos
Ilustraciones de Andrés Guerrero
SM
2012
La isla de Bowen
César Mallorquí
Edebé
2013
Prohibido leer a Lewis Carroll
Diego Arboleda
Ilustraciones de Raúl Sagospe
Anaya
2014
Feliz feroz
El Hematocrítico
Ilustraciones de Alberto Vázquez
Anaya
El idioma secreto
María José Ferrada
Ilustraciones de Zuzanna Celej
Kalandraka
2015
Escarlatina, a cociñeira defunta
Ledicia Costas
Ilustraciones de Víctor Rivas
Xerais
Un fill
Alejandro Palomas
La Galera
2017
En el bosque
Ana María Matute
Ilustraciones de Elena Odriozola
Libros del Zorro Rojo
Cómo meter una ballena en una maleta
Guridi
Tres Tigres Tristes
El secreto del abuelo
Carles Cano
Ilustraciones de Federico Delicado
Anaya
Versos como una casa
Mar Benegas
Ilustraciones de Francisca Yáñez
A Buen Paso
2019
Migrantes
Issa Watanabe
Libros del Zorro Rojo
2020
Los carpinchos
Alfredo Siderguit
Ekaré
Un hilo me liga a vos
Beatriz Giménez de Ory
Ilustraciones de Paloma Corral
SM
2021
La rama seca del cerezo
Rafael Salmerón
Anaya
Andanzas de un flautista llamado Tristrás
Iban Barrenetxea
Nórdica
2022
La noche en el bolsillo
Pedro Mañas
Ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson
Kalandraka
Las chicas de la 305
Ana Alcolea
Anaya
2023
¿Así es la muerte? 38 preguntas mortales de niñas y niños
Ellen Duthie y Anna Juan Cantavella
Ilustraciones de Andrea Antinori
Wonder Power
Umiko
Mónica Rodríguez
Ilustraciones de Daniel Pikeras Fisk
Diego Pun
Astro
Manuel Marsol
Fulgencio Pimentel
2024
La nave de los necios
Ana G. Lartitegui
A Fin de Cuentos
Desventuras de un cerdo colosal en la Biblioteca Nacional
Marta Azcona
Ilustraciones de Anna Font
Takatuka
Han participado en esta votación 10 bibliotecas públicas, 15 librerías y 14 docentes universitarios relacionados con la literatura infantil y la didáctica de la literatura. Agradecemos su desinteresada participación en esta iniciativa, ya que sin su colaboración no habría sido posible. También agradecemos la ayuda de la Internationale Jugendbibliothek, de Canal Lector (FGSR) y de la Fundación Cuatrogatos en la recopilación de los datos necesarios para elaborar el listado de títulos.