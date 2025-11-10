Los 25 títulos imprescindibles de la literatura infantil del siglo XXI (España)

Hace 25 años dejamos atrás la que se considera “edad de oro” de la LIJ en España, el periodo que va desde el fin de la dictadura hasta que terminó el siglo XX. Fue una época de autores fundacionales de nuestra literatura y de grandes ilustradores que a los nacidos entre los 60 y los 80 nos hicieron lectores.

Con el siglo XXI, que ha llegado ya a su primer cuarto, crecieron nuevos formatos, nuevas estéticas y nuevas voces, además de un sinfín de pequeñas editoriales que ayudaron a crear esa diversidad. El álbum ilustrado cobra más protagonismo y explora nuevos lenguajes, la literatura juvenil trata temas sociales y perspectivas de género más acordes con los cambios sociales…

La digitalización y las redes sociales han cambiado los modos de lectura, y la LIJ española se ha internacionalizado en estos 25 años: autores y editoriales ganan cada vez más premios fuera de nuestras fronteras, y sus obras circulan en traducciones por todo el mundo. Pero al mismo tiempo, como no hay acción sin reacción, esto trajo la intrusión de actores ajenos a la LIJ (personajes de internet, gurús de la autoayuda y otra fauna) y la polarización del panorama editorial entre lo muy comercial y lo muy literario, con algunos espacios entre medias.

A punto de finalizar el primer cuarto del siglo XXI, y coincidiendo con la celebración anual del Día de las Librerías (11 de noviembre), hemos querido detenernos un momento a pensar en lo que se ha publicado en estos 25 años, y preguntarnos: ¿cuáles han sido los mejores libros infantiles y juveniles publicados en España desde 2001?

Para responder a esa pregunta (que es difícil de contestar y siempre tendrá una respuesta imperfecta debido al número inabarcable de títulos publicados), recurrimos a expertos en literatura infantil y juvenil de tres ámbitos distintos —bibliotecas, universidades y librerías—. A todos ellos les pedimos una tarea incómoda y desafiante: votar cada uno los diez títulos que, a su juicio, representen lo mejor que se ha publicado en España en los últimos 25 años, en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado (sin incluir traducciones de otros idiomas).

Para evitar que la votación se dispersara en miles de referencias, acotamos la selección inicial a unos 350 títulos, elegidos a partir de premios y listas de reconocido prestigio: el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Premio Lazarillo, la selección White Ravens, el Premio Fundación Cuatrogatos y la lista de Indispensables de Canal Lector.

Además de estos reconocimientos, del criterio temporal (2001-2025) y de publicación original en España, aplicamos algunos filtros adicionales: quedaron fuera las reediciones de textos ya publicados con anterioridad a 2001 (sueltos y en antologías) y también las nuevas ediciones de cuentos tradicionales que no fueran retellings.

Con las 390 puntuaciones (39 participantes que votaron cada uno a 10 libros) realizamos un recuento de los 25 libros con mayor puntuación, ordenados por año de publicación.

Estos son los 25 imprescindibles del primer cuarto de siglo:

2003

Tres cuentos de hadas

Gustavo Martín Garzo

Ilustraciones de Jesús Gabán

Siruela

2004

Memorias de Idhún

Laura Gallego

SM

2009

Se vende mamá

Care Santos

Ilustraciones de Andrés Guerrero

SM

2012

La isla de Bowen

César Mallorquí

Edebé

2013

Prohibido leer a Lewis Carroll

Diego Arboleda

Ilustraciones de Raúl Sagospe

Anaya

2014

Feliz feroz

El Hematocrítico

Ilustraciones de Alberto Vázquez

Anaya

El idioma secreto

María José Ferrada

Ilustraciones de Zuzanna Celej

Kalandraka

2015

Escarlatina, a cociñeira defunta

Ledicia Costas

Ilustraciones de Víctor Rivas

Xerais

Un fill

Alejandro Palomas

La Galera

2017

En el bosque

Ana María Matute

Ilustraciones de Elena Odriozola

Libros del Zorro Rojo

Cómo meter una ballena en una maleta

Guridi

Tres Tigres Tristes

El secreto del abuelo

Carles Cano

Ilustraciones de Federico Delicado

Anaya

Versos como una casa

Mar Benegas

Ilustraciones de Francisca Yáñez

A Buen Paso

2019

Migrantes

Issa Watanabe

Libros del Zorro Rojo

2020

Los carpinchos

Alfredo Siderguit

Ekaré

Un hilo me liga a vos

Beatriz Giménez de Ory

Ilustraciones de Paloma Corral

SM

2021

La rama seca del cerezo

Rafael Salmerón

Anaya

Andanzas de un flautista llamado Tristrás

Iban Barrenetxea

Nórdica

2022

La noche en el bolsillo

Pedro Mañas

Ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson

Kalandraka

Las chicas de la 305

Ana Alcolea

Anaya

2023

¿Así es la muerte? 38 preguntas mortales de niñas y niños

Ellen Duthie y Anna Juan Cantavella

Ilustraciones de Andrea Antinori

Wonder Power

Umiko

Mónica Rodríguez

Ilustraciones de Daniel Pikeras Fisk

Diego Pun

Astro

Manuel Marsol

Fulgencio Pimentel

2024

La nave de los necios

Ana G. Lartitegui

A Fin de Cuentos

Desventuras de un cerdo colosal en la Biblioteca Nacional

Marta Azcona

Ilustraciones de Anna Font

Takatuka

Han participado en esta votación 10 bibliotecas públicas, 15 librerías y 14 docentes universitarios relacionados con la literatura infantil y la didáctica de la literatura. Agradecemos su desinteresada participación en esta iniciativa, ya que sin su colaboración no habría sido posible. También agradecemos la ayuda de la Internationale Jugendbibliothek, de Canal Lector (FGSR) y de la Fundación Cuatrogatos en la recopilación de los datos necesarios para elaborar el listado de títulos.