Lista de Honor IBBY 2026

La Lista de Honor de IBBY (Organización Internacional para el Libro Juvenil) es una selección bienal de libros infantiles y juveniles destacados que celebra la excelencia y la diversidad cultural de sus países miembros. Con una trayectoria que se remonta a 1956, este catálogo nació originalmente bajo el nombre de la Hans Christian Andersen Honour List. No fue sino hasta 1974 cuando se incluyó la categoría de Ilustración, seguida por la de Traducción en 1978, consolidando el formato estructurado de tres categorías independientes que conocemos desde 1980.
La edición de 2026 es la lista más grande jamás compilada en los setenta años del programa. Coordinada por las editoras Carolina Ballester y Alessandra Leopardi, incluye un total de 191 nominaciones en 52 idiomas procedentes de 59 países. La confección de este catálogo es un esfuerzo conjunto en el que cada sección nacional de IBBY (en España OEPLI) selecciona los títulos más representativos de su producción literaria reciente.
En esta ocasión, la antología destaca por la inclusión histórica, por primera vez, de lenguas indígenas y minoritarias como el cabécar, el komi, el quechua, el frisón y el galés, promoviendo la bibliodiversidad y el entendimiento internacional.
A continuación, enumeramos únicamente las obras seleccionadas en la Lista de Honor de IBBY 2026 publicadas en español o en el resto de lenguas oficiales de España (catalán, gallego y euskera), organizadas bajo las tres categorías de la organización:
Escritura
Argentina
Título: La sombra del jacarandá
Paula Andrea Bombara
Editorial: Norma, 2023
Edad recomendada: 13+
Chile
Título: Siete apariciones
María José Ferrada (Autora) / Renee Hao (Ilustradora)
Editorial: Libros del Escuincle, 2025
Edad recomendada: 5+
Costa Rica
Título: ¡Hora de comer!
Héctor Gamboa Goldenberg
Editorial: EUNA Editorial Universidad Nacional, 2025
Edad recomendada: 9–12
Colombia
Título: Flores sobre el agua
John Fitzgerald Torres (Autor) / Carolina Bernal Camargo (Ilustradora)
Editorial: Norma, 2024
Edad recomendada: 12+
República Dominicana
Título: La temible banda de los atracadores de sueños
Geraldine de Santis (Autora) / Wi-Hen Fung (Ilustrador)
Editorial: Editora Nacional, 2024
Edad recomendada: 10–12
Ecuador
Título: La vuelta del paraguas
Sandra De la Torre Guarderas (Autora) / Pepa Ilustradora (Ilustradora)
Editorial: Eufonía Ediciones, 2023
Edad recomendada: 8+
Perú
Título: La abuela que tejía el aire
Carlos Garayar (Autor) / Valerio (Ilustrador)
Editorial: De Lirio Ediciones, 2025
Edad recomendada: 12+
España
Título: La leyenda del samurái y la mariposa azul
Pedro Caldas (Autor) / Javier Andrada (Ilustrador)
Editorial: Ediciones SM, 2024
Edad recomendada: 10–12
Venezuela
Título: El “tema”. Una memoria gráfica sobre violación de derechos humanos
Lucas García París
Editorial: Dahbar, 2023
Edad recomendada: 12+
Ilustración
Argentina
Título: Los peces de mi río
Ema Wolf (Autora) / Matías Trillo (Ilustrador)
Editorial: Primera Sudamericana (Penguin Random House), 2023
Edad recomendada: 7+
Chile
Título: Desde lejos
Alexis Segovia
Editorial: Claraboya ediciones, 2024
Edad recomendada: 8 años
Colombia
Título: En un río
Carlos Manuel Díaz Consuegra
Editorial: Editorial Gato Malo, 2025
Edad recomendada: 6 años
Costa Rica
Título: Ratones Pérez
Andrés Aguilar Quesada (Autor) / Gabriela Zumbado Solano (Ilustradora)
Editorial: Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED), 2023
Edad recomendada: 8+
República Dominicana
Título: Alegría
Virginia Read Escobal (Autora) / Ilemi Cuesta Mier (Ilustradora)
Editorial: Pintar-Pintar Editorial, 2025
Edad recomendada: 9–12
Ecuador
Título: Ella
Guido Chaves
Editorial: Loqueleo (Santillana), 2025
Edad recomendada: 4–5
Perú
Título: ABC ilustrado de la biodiversidad del Perú
Sheila Alvarado
Editorial: Lumen (Penguin Random House), 2025
Edad recomendada: 7+
España
Título: Alexander Von Humboldt. Explorador de lo inalcanzable
Rocío Martínez
Editorial: Zahorí Books, 2024
Edad recomendada: 8+
Traducciones
Argentina
Título: A de Rinoceronte
(Original en italiano e inglés: A is for Rhinoceros por Harriet Russell)
Vanesa Fusco (Traductora)
Editorial: Limonero, 2023
Edad recomendada: 4+
Chile
Título: Tu fantástico cuerpo
(Original en danés: Din fantastiske krop por P. Engsig Eskilden & J. Brodersen)
Camila Bunster Danklefsen (Traductora)
Editorial: Saposcat, 2024
Edad recomendada: 7+
Colombia
Título: Historias sobre las matemáticas. Desde los cálculos cavernícolas hasta los computadores
(Original en inglés: A Quick History of Math. From Counting Cavemen to Computers por Clive Gifford)
Gabriela García de la Torre (Traductora)
Editorial: Panamericana, 2023
Edad recomendada: 8–12
República Dominicana
Título: Angélica y la güira
(Original en inglés: Angélica and la Güira por Angie Cruz)
Kianny Antigua (Traductora)
Editorial: Kokila (Penguin Random House), 2024
Edad recomendada: 5–8
Perú
Título: Fábulas de La Fontaine
(Original en francés: Fables de La Fontaine por Jean de la Fontaine)
Alejandra Garayar Rodríguez (Traductora)
Editorial: De Lirio Ediciones, 2025
Edad recomendada: 6+
España
Título: Perfectamente imperfecto
(Original en noruego: Full bajas por Ingunn Thon)
Ana Flecha Marco (Traductora)
Editorial: Nórdica libros, 2025
Edad recomendada: 10-12
Libros en catalán, gallego y euskera
Escritura
Catalán
Título: Un estiu
Clàudia Serra
Editorial: Sembra Llibres, 2024
Edad recomendada: 14+
Gallego
Título: Como escorrentar un lobo
Antonio M. Fraga (Autor) / María Brenn (Ilustradora)
Editorial: Cuarto de Inverno, 2024
Edad recomendada: 10+
Traducciones
Catalán
Título: El desnuador d’embruixos
(Original en inglés: Unraveller por Frances Hardinge)
Xavier Pàmies (Traductor)
Editorial: Bambú (Editorial Casals), 2023
Edad recomendada: 14+
Gallego
Título: Que é a guerra
(Original en catalán: Què és la guerra por Eduard Altarriba)
Moisés Barcia (Traductor)
Editorial: Sushi Books, 2024
Edad recomendada: 10+
Euskera
Título: Neska baten memoria
(Original en francés: Mémoire de fille por Annie Ernaux)
Aiora Jaka Irizar (Traductora)
Editorial: Igela, 2024
Edad recomendada: 14-18