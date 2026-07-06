Lista de Honor IBBY 2026

La Lista de Honor de IBBY (Organización Internacional para el Libro Juvenil) es una selección bienal de libros infantiles y juveniles destacados que celebra la excelencia y la diversidad cultural de sus países miembros. Con una trayectoria que se remonta a 1956, este catálogo nació originalmente bajo el nombre de la Hans Christian Andersen Honour List. No fue sino hasta 1974 cuando se incluyó la categoría de Ilustración, seguida por la de Traducción en 1978, consolidando el formato estructurado de tres categorías independientes que conocemos desde 1980.

La edición de 2026 es la lista más grande jamás compilada en los setenta años del programa. Coordinada por las editoras Carolina Ballester y Alessandra Leopardi, incluye un total de 191 nominaciones en 52 idiomas procedentes de 59 países. La confección de este catálogo es un esfuerzo conjunto en el que cada sección nacional de IBBY (en España OEPLI) selecciona los títulos más representativos de su producción literaria reciente.

En esta ocasión, la antología destaca por la inclusión histórica, por primera vez, de lenguas indígenas y minoritarias como el cabécar, el komi, el quechua, el frisón y el galés, promoviendo la bibliodiversidad y el entendimiento internacional.

A continuación, enumeramos únicamente las obras seleccionadas en la Lista de Honor de IBBY 2026 publicadas en español o en el resto de lenguas oficiales de España (catalán, gallego y euskera), organizadas bajo las tres categorías de la organización:

Escritura

Argentina

Título: La sombra del jacarandá

Paula Andrea Bombara

Editorial: Norma, 2023

Edad recomendada: 13+

Chile

Título: Siete apariciones

María José Ferrada (Autora) / Renee Hao (Ilustradora)

Editorial: Libros del Escuincle, 2025

Edad recomendada: 5+

Costa Rica

Título: ¡Hora de comer!

Héctor Gamboa Goldenberg

Editorial: EUNA Editorial Universidad Nacional, 2025

Edad recomendada: 9–12

Colombia

Título: Flores sobre el agua

John Fitzgerald Torres (Autor) / Carolina Bernal Camargo (Ilustradora)

Editorial: Norma, 2024

Edad recomendada: 12+

República Dominicana

Título: La temible banda de los atracadores de sueños

Geraldine de Santis (Autora) / Wi-Hen Fung (Ilustrador)

Editorial: Editora Nacional, 2024

Edad recomendada: 10–12

Ecuador

Título: La vuelta del paraguas

Sandra De la Torre Guarderas (Autora) / Pepa Ilustradora (Ilustradora)

Editorial: Eufonía Ediciones, 2023

Edad recomendada: 8+

Perú

Título: La abuela que tejía el aire

Carlos Garayar (Autor) / Valerio (Ilustrador)

Editorial: De Lirio Ediciones, 2025

Edad recomendada: 12+

España

Título: La leyenda del samurái y la mariposa azul

Pedro Caldas (Autor) / Javier Andrada (Ilustrador)

Editorial: Ediciones SM, 2024

Edad recomendada: 10–12

Venezuela

Título: El “tema”. Una memoria gráfica sobre violación de derechos humanos

Lucas García París

Editorial: Dahbar, 2023

Edad recomendada: 12+

Ilustración

Argentina

Título: Los peces de mi río

Ema Wolf (Autora) / Matías Trillo (Ilustrador)

Editorial: Primera Sudamericana (Penguin Random House), 2023

Edad recomendada: 7+

Chile

Título: Desde lejos

Alexis Segovia

Editorial: Claraboya ediciones, 2024

Edad recomendada: 8 años

Colombia

Título: En un río

Carlos Manuel Díaz Consuegra

Editorial: Editorial Gato Malo, 2025

Edad recomendada: 6 años

Costa Rica

Título: Ratones Pérez

Andrés Aguilar Quesada (Autor) / Gabriela Zumbado Solano (Ilustradora)

Editorial: Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED), 2023

Edad recomendada: 8+

República Dominicana

Título: Alegría

Virginia Read Escobal (Autora) / Ilemi Cuesta Mier (Ilustradora)

Editorial: Pintar-Pintar Editorial, 2025

Edad recomendada: 9–12

Ecuador

Título: Ella

Guido Chaves

Editorial: Loqueleo (Santillana), 2025

Edad recomendada: 4–5

Perú

Título: ABC ilustrado de la biodiversidad del Perú

Sheila Alvarado

Editorial: Lumen (Penguin Random House), 2025

Edad recomendada: 7+

España

Título: Alexander Von Humboldt. Explorador de lo inalcanzable

Rocío Martínez

Editorial: Zahorí Books, 2024

Edad recomendada: 8+

Traducciones

Argentina

Título: A de Rinoceronte

(Original en italiano e inglés: A is for Rhinoceros por Harriet Russell)

Vanesa Fusco (Traductora)

Editorial: Limonero, 2023

Edad recomendada: 4+

Chile

Título: Tu fantástico cuerpo

(Original en danés: Din fantastiske krop por P. Engsig Eskilden & J. Brodersen)

Camila Bunster Danklefsen (Traductora)

Editorial: Saposcat, 2024

Edad recomendada: 7+

Colombia

Título: Historias sobre las matemáticas. Desde los cálculos cavernícolas hasta los computadores

(Original en inglés: A Quick History of Math. From Counting Cavemen to Computers por Clive Gifford)

Gabriela García de la Torre (Traductora)

Editorial: Panamericana, 2023

Edad recomendada: 8–12

República Dominicana

Título: Angélica y la güira

(Original en inglés: Angélica and la Güira por Angie Cruz)

Kianny Antigua (Traductora)

Editorial: Kokila (Penguin Random House), 2024

Edad recomendada: 5–8

Perú

Título: Fábulas de La Fontaine

(Original en francés: Fables de La Fontaine por Jean de la Fontaine)

Alejandra Garayar Rodríguez (Traductora)

Editorial: De Lirio Ediciones, 2025

Edad recomendada: 6+

España

Título: Perfectamente imperfecto

(Original en noruego: Full bajas por Ingunn Thon)

Ana Flecha Marco (Traductora)

Editorial: Nórdica libros, 2025

Edad recomendada: 10-12

Libros en catalán, gallego y euskera

Escritura

Catalán

Título: Un estiu

Clàudia Serra

Editorial: Sembra Llibres, 2024

Edad recomendada: 14+

Gallego

Título: Como escorrentar un lobo

Antonio M. Fraga (Autor) / María Brenn (Ilustradora)

Editorial: Cuarto de Inverno, 2024

Edad recomendada: 10+

Traducciones

Catalán

Título: El desnuador d’embruixos

(Original en inglés: Unraveller por Frances Hardinge)

Xavier Pàmies (Traductor)

Editorial: Bambú (Editorial Casals), 2023

Edad recomendada: 14+

Gallego

Título: Que é a guerra

(Original en catalán: Què és la guerra por Eduard Altarriba)

Moisés Barcia (Traductor)

Editorial: Sushi Books, 2024

Edad recomendada: 10+

Euskera

Título: Neska baten memoria

(Original en francés: Mémoire de fille por Annie Ernaux)

Aiora Jaka Irizar (Traductora)

Editorial: Igela, 2024

Edad recomendada: 14-18

Lista completa de títulos

Enlace al PDF con la lista de honor comentada