Libros seleccionados en los White Ravens 2026

La Internationale Jugendbibliothek (IJB) de Múnich ha publicado su prestigiosa lista anual de recomendaciones, «The White Ravens». Este catálogo es la publicación más importante de esta institución alemana, y busca promover la calidad en la edición infantil y juvenil a nivel global.

La lista de este año incluye una selección de 216 libros infantiles y juveniles procedentes de 62 países y territorios, publicados en 46 idiomas. El trabajo ha sido realizado por unos veinte expertos, entre personal de la biblioteca en Múnich y asesores externos. Los títulos elegidos destacan por la relevancia universal de sus temas, sus cualidades literarias y visuales, o por sus enfoques e innovaciones en el diseño.

Como es habitual, el catálogo en PDF se publica justo antes de la Feria del Libro de Fráncfort (7-11 de octubre). Además, las reseñas, datos bibliográficos y portadas están disponibles en su base de datos en línea y se difundirán en su cuenta de Instagram. Los libros recomendados también se expondrán físicamente en la próxima Feria del Libro Infantil de Bolonia.

La cubierta de este año es obra de la artista croata Vendi Vernić, inspirada en una biblioteca imaginaria.

A continuación, recogemos aquellas obras publicadas originalmente en España y Latinoamérica, incluyendo la traducción parcial de las valoraciones realizadas por los expertos:

Argentina La última dictadura. Argentina 1976-1983 Autores: Marina Franco (texto) y Pablo Lobato (ilustraciones)

Editorial: Pequeño Editor, 2025

Edad lectora: 10+ En este libro de no ficción para niños, la galardonada historiadora Marina Franco ofrece un retrato bien fundamentado de la última dictadura en Argentina. En capítulos breves y densos, explica con rigor el contexto histórico y político. El libro examina de forma clara tanto a los perpetradores como a quienes apoyaron el régimen, abordando también el ejemplar proceso de juzgamiento legal y social posterior. Con potentes combinaciones cromáticas de verde, naranja y negro, las audaces imágenes del ilustrador y artista gráfico Pablo Lobato contribuyen de manera significativa a esta viva e impactante representación de la historia. Una mosca y un oscam Autores: Laura Wittner (texto) y María José de Tellería (ilustraciones)

Editorial: Calibroscopio, 2026

Edad lectora: 4+ Laura Wittner explora con deleite las posibilidades del lenguaje a través de poemas disparatados (nonsense) llenos de sonoridad y ritmo. Sus versos son una invitación alegre a usar la lengua de forma creativa y a transgredir sus normas. María José de Tellería aprovecha la gran libertad de los textos para aportar ilustraciones de vivos colores e imaginación desbordante. Con sus proporciones distorsionadas y perspectivas retorcidas, las imágenes otorgan a los versos un rostro encantador. Un libro sumamente original para cualquiera que disfrute jugando con el lenguaje de formas ilimitadas y lúdicas.

Chile Cero Autores: Mariana Alcántara (texto e ilustraciones)

Editorial: Editorial Amanuta, 2026

Edad lectora: 6+ Mariana Alcántara explora el número cero de forma imaginativa y lúdica, introduciendo a los lectores en su fascinante y abstracta naturaleza. Aunque la complejidad matemática del concepto no puede explicarse exhaustivamente en un libro álbum, en este breve texto narrativo la singularidad y la magia del cero se vuelven maravillosamente comprensibles. Las ilustraciones frescas e imaginativas en tonos fluorescentes, alegres y brillantes complementan el relato, haciendo de esta propuesta una excelente y cautivadora aproximación visual a la idea del infinito y del vacío. Ocaso Autores: Elisa Monsalve Valenzuela (texto) e Ignacio Ortega (ilustraciones)

Editorial: Grafito Ediciones, 2025

Edad lectora: 6+ Ocaso retrata la atmósfera del atardecer —sus secretos, su belleza y su magia— de la manera más cautivadora. Cada línea del texto, cercano al poema en prosa, se lee como un verso deslumbrante. El texto lírico y luminoso de Elisa Monsalve abre espacios asociativos que invitan a la imaginación y es interpretado magistralmente por Ignacio Ortega. Sus ilustraciones a doble página, en tonos negros y púrpuras con acentos en color gamuza, aprovechan la libertad de la obra para transformarla en imágenes profundamente oníricas.

Colombia En un río Autores: Carlos Manuel Díaz (ilustraciones)

Editorial: Editorial Gato Malo, 2025

Edad lectora: 3+ Hay que tomarse su tiempo con este libro silencioso (sin texto) y sumergirse profundamente en cada escena. Cada doble página cuenta una historia diferente sobre el agua y la diversidad de la vida, rematando con un giro final sorprendente que muestra el conjunto como parte de algo mucho mayor. El encantador álbum ilustrado de Carlos Manuel Díaz, realizado en colores cálidos y suaves, destaca por su sencillez, su ritmo apacible y una deliciosa atención al detalle que invita a constantes relecturas. Historia de amor verdadero entre una rana y un cucarrón Autores: Francisco Montaña Ibáñez (texto) y Manu Montoya (ilustraciones)

Editorial: Cataplum Libros, 2025

Edad lectora: 6+ De forma sencilla, conmovedora y con ingenio, este libro retrata una relación amorosa improbable pero naturalizada que supera todas las adversidades. En la historia de Francisco Montaña Ibáñez, las diferencias entre los personajes no se convierten en problemas ni tampoco se celebran, sino que simple y encantadoramente se ignoran. Demuestra así que el amor no conoce fronteras. Las ilustraciones en colores suaves y serenos de Manu Montoya encajan a la perfección con el tono delicado y poético del texto.

México Había una casa Autores: Dipacho (texto) y Carlos Díaz Consuegra (ilustraciones)

Editorial: Leetra, 2025

Edad lectora: 5+ Esta obra transmite con delicadeza que una casa es mucho más que una estructura vacía: es un espacio para la vida comunitaria, el amor, las discusiones y los recuerdos. Con esta caja recopilatoria compuesta por cuatro volúmenes, Dipacho y Carlos Díaz Consuegra han creado una pequeña joya editorial que cautiva por su claridad conceptual, su profundidad narrativa y su minuciosa atención al detalle. Revoluciones por minuto Autores: Juan Villoro (texto)

Editorial: Fondo de Cultura Económica, 2025

Edad lectora: 14+ El galardonado autor Juan Villoro combina con maestría temas universales como la transición a la adultez, el amor, la familia, la autorrealización y la música. A través de aventuras dinámicas y de un trasfondo donde los padres también saldan cuentas con sus propios sueños abandonados, la novela utiliza sugerentes motivos metafóricos —como la nieve imprevista o las revoluciones por minuto de un disco— que hacen de esta obra una lectura rica y de múltiples facetas.

España Tama Puia. Los hijos del volcán Autores: Chiki Fabregat (texto)

Editorial: Siruela, 2026

Edad lectora: 14+ La apasionante novela de Chiki Fabregat gira en torno a la búsqueda de la propia identidad, la amistad, la responsabilidad, el amor y el dilema de aceptar un destino predeterminado. Uno de los puntos fuertes de esta obra es la destreza con la que entrelaza su mundo fantástico en la vida cotidiana de Madrid. Su atmósfera especial surge de la precisa conexión entre escenarios reales y una fascinante mitología arcana. Érase una vez … los récords de cuento Autores: Laura Ortega Vesga (texto) y Anna Aparicio Català (ilustraciones)

Editorial: Flamboyant, 2026

Edad lectora: 7+ Esta enciclopedia tan original como de cuento parodia los libros de récords mediante divertidas entradas y entretenidas entrevistas a personajes clásicos. Las coloridas ilustraciones de Anna Aparicio Català, repletas de detalles ingeniosos y humor, hacen de este libro una lectura deleitable que permite descubrir nuevos matices cómicos en cada relectura. Juan el inconstante Autores: Adalberto Ortiz Ávalos (texto) y Gabriel Pacheco (ilustraciones)

Editorial: Diego Pun Ediciones, 2026

Edad lectora: 8+ El carácter abierto e indeterminado del relato hace que esta historia sea especialmente atractiva, pues Adalberto Ortiz Ávalos deja espacio libre para las interpretaciones del lector. Las magistrales ilustraciones de Gabriel Pacheco en tonos verde pálido y azul constituyen su propio nivel narrativo. Al combinar la vida cotidiana con lo surrealista, las imágenes aportan una contribución fundamental a la atmósfera enigmática, melancólica y vulnerable del libro. Ingrávida Autores: Fran Pintadera (texto) y Raquel Catalina (ilustraciones)

Editorial: Bookolia, 2025

Edad lectora: 6+ Con pocas palabras, Fran Pintadera crea una atmósfera densa y poética centrada en las impresiones sensoriales. En las pinturas de Raquel Catalina predominan las tonalidades vivas del verano y del mar, captando tanto momentos apacibles como dinámicos. La revelación final en la última imagen otorga una profunda dimensión emocional al relato, permitiendo comprender el verdadero e inspirador significado de la ingravidez para la protagonista. Nara Autores: Mónica Rodríguez (texto)

Editorial: Edelvives, 2026

Edad lectora: 14+ Esta novela destaca literariamente por su lenguaje evocador y su estilo narrativo pausado y atmosférico. Mónica Rodríguez transforma la búsqueda del hermano en una historia sobre la memoria, la pérdida, la solidaridad y la esperanza. El entretejido con los poemas de Federico García Lorca abre una dimensión poética adicional que enriquece un relato profundamente conmovedor. Cara de Hollín Autores: Arianna Squilloni (texto) y Marco Chamorro (ilustraciones)

Editorial: A buen paso, 2025

Edad lectora: 9+ Arianna Squilloni capta con maestría el tono y el ritmo de los mitos indígenas de tradición oral a través de un lenguaje vivo y rico en imágenes. Las ilustraciones en linograbado a dos tintas de Marco Chamorro poseen una cualidad arcaica y expresiva que contribuye sustancialmente al impacto visual. Una obra con gran fuerza estética que se complementa muy bien con sus páginas finales explicativas.

España (catalán) Que estan mirant? Autores: Salvador Comelles (texto) y Gusti (ilustraciones)

Editorial: El Cep i la Nansa Edicions, 2025

Edad lectora: 3+ Estos poemas de humor contagioso y juguetón son perfectos para los más pequeños. Salvador Comelles hace gala de una gran inventiva lingüística, mientras que Gusti acompaña los versos con su inconfundible estilo visual. Sus imágenes coloridas de trazos ingeniosos dan vida a extrañas y simpáticas criaturas. Un libro que constituye una fabulosa invitación para jugar con el lenguaje y liberar la imaginación. El cor del Bosc Negre Autores: Laia Longan (texto) y Jordi Vila Delclòs (ilustraciones)

Editorial: Animallibres, 2025

Edad lectora: 10+ Laia Longan combina una historia de aventuras, un relato de iniciación a la madurez y la memoria familiar en una narración de gran pulso dramático y ambientación sugerente. Lo que comienza como un cuento fantástico se transforma en un relato de múltiples capas sobre el duelo y la conexión con la naturaleza. Destacan la inteligente combinación de intriga y reflexión, así como las magníficas descripciones del paisaje. Coreografies animals Autores: Núria Solsona (texto e ilustraciones)

Editorial: Zahorí Books, 2025

Edad lectora: 8+ El estrecho formato vertical y el elegante diseño de este libro despiertan la curiosidad de inmediato. Sus dobles páginas desplegables combinan ilustraciones estéticas con textos breves y rigurosos. Tanto en texto e imagen como en contenido y diseño, este fascinante libro informativo constituye un conjunto impecablemente armónico y coherente.

Uruguay La pelota Autores: Felisberto Hernández (texto) y Diego Bianki (ilustraciones)

Editorial: Morisqueta, 2025

Edad lectora: 5+ Dentro de la obra literaria de Felisberto Hernández, este relato semiautobiográfico es una pequeña joya. Con poquísimas palabras, el autor describe los intensos sentimientos de rabia, decepción y consuelo de la infancia. Las cuidadas ilustraciones de Diego Bianki, construidas como un escenario de juguetes multicolores, capturan perfectamente la nostalgia de los recuerdos infantiles y la calidez de las relaciones familiares.