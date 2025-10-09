Libros seleccionados en los White Ravens 2025

La Internationale Jugendbibliothek presenta la edición 2025 del catálogo The White Ravens, su prestigiosa lista anual de los mejores títulos de literatura infantil y juvenil. Este año, el catálogo reúne 215 libros publicados en 49 idiomas y procedentes de 63 países. La portada, diseñada por el ilustrador noruego Øyvind Torseter.
El catálogo selecciona obras que destacan por su calidad literaria y visual, así como por la relevancia universal de sus temáticas o la innovación en su enfoque y diseño. La selección ha sido posible gracias al trabajo de un equipo internacional de expertos, que evalúa cada año miles de libros donados a la biblioteca, además de asistir a ferias internacionales y mantener contacto con autores, ilustradores y especialistas.
Entre las obras elegidas, el español vuelve a ocupar un lugar destacado, con 14 títulos procedentes de siete países hispanohablantes. Estos son:
Argentina
Cosas pequeñas y extraordinarias
Autores: Daniela Arroio y Micaela Gramajo (texto) y Nono Pautasso (ilustraciones)
Editorial: Limonero, 2024
Edad lectora: 7+
Una adaptación de una obra teatral que cuenta, desde la mirada de Ema (8 años), la experiencia del exilio y la reconstrucción de un “museo de cosas pequeñas” que simboliza la memoria perdida y recuperada. La narración conecta emoción, memoria y resiliencia.
De qué nos reíamos cuando todo estaba bien
Autora: Verónica Sukaczer (texto)
Editorial: Nube de tinta, 2024
Edad lectora: 13+
Novela potente sobre el bullying y la dinámica del grupo: Jeremías pasa de víctima a perpetrador en una narración que evita la simplificación y explora las contradicciones humanas.
Un cuento a medias
Autora: Luciana De Luca (texto) y Giulia Pastorino (ilustraciones)
Editorial: Lecturita Ediciones, 2024
Edad lectora: 3+
Relato imaginativo sobre dos calcetines mellizos separados en la lavadora y el viaje del uno que llega a la “isla de los calcetines perdidos”. Humor y color en un álbum para los más pequeños.
Chile
Bajo tierra. El mundo subterráneo que nos da la vida
Autora: Nélida Pohl (texto) y Ca_teter (ilustraciones)
Editorial: Escrito con Tiza, 2024
Edad lectora: 6+
Libro divulgativo e interactivo sobre el suelo como ecosistema vivo; combina información compacta con experimentos prácticos y detalladas ilustraciones que invitan a explorar la vida bajo nuestros pies.
Desde lejos
Autor: Alexis Segovia (texto e ilustraciones)
Editorial: Claraboya Ediciones, 2024
Edad lectora: 8+
Álbum sobre la vida rural en la Patagonia y el trabajo infantil, contado con imágenes en grafito y una sensibilidad que subraya la soledad y la esperanza.
Colombia
Pequeño náufrago
Autor: Jairo Buitrago (texto) y Juan Camilo Mayorga (ilustraciones)
Editorial: Cataplum Libros, 2025
Edad lectora: 5+
Parodia juguetona de Robinson Crusoe: un niño convive con un orangután lector y vive situaciones absurdas y cómicas, con guiños para lectores adultos.
Kaaliawiri, el árbol de la vida. Relato piapoco
Autor: Francisco Ortiz (texto) y Ciça Fittipaldi (ilustraciones); narración de Freddy Rojas
Editorial: Editorial Monigote (Bogotá), 2024
Edad lectora: 8+
Recreación del mito piapoco del Árbol de la Vida: una aproximación a la tradición oral que muestra la domesticación del bosque y el origen de la agricultura con imágenes intensas y orgánicas.
México
Segunda llamada
Autora: M. B. Brozon (texto)
Editorial: El Naranjo, 2024
Edad lectora: 14+
Novela de maduración en la que la protagonista cuestiona la imagen familiar perfecta y lucha por su propia autonomía.
Sonautas
Autor: José Luis Salazar (texto)
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2024
Edad lectora: 15+
Un joven de 17 años, con tinnitus y una vida marcada por la soledad y el rechazo, halla refugio en la música. Sonautas mezcla géneros y estilos en una novela rítmica y desafiante.
España
Reyes de la montaña
Autor: Daniel Hernández Chambers (texto)
Editorial: Edebé, 2024
Edad lectora: 14+
Diez jóvenes aislados en la montaña como ensayo de supervivencia colectiva ante un virus: una novela de grupo que pone a prueba la convivencia y la naturaleza humana.
Todos los besos del mundo
Autora: Marta Morros Serret (texto) y Mariona Tolosa Sisteré (ilustraciones)
Editorial: NubeOcho, 2025
Edad lectora: 4+
Álbum colorido que recorre la variedad cultural y afectiva del beso: tipos, tiempos y límites (respeto a la voluntad). Ilustraciones de gran fuerza expresiva.
Preguntas animales
Autor: Dipacho
Editorial: Apila Ediciones, 2025
Edad lectora: 8+
Un libro con 137 preguntas y más de 200 animales creados con técnicas variadas. Con humor y filosofía, Dipacho invita a reflexionar sobre la imaginación y las infinitas formas del arte.
Desventuras de un cerdo colosal en la Biblioteca Nacional
Autores: Marta Azcona (texto) y Anna Font (ilustraciones)
Editorial: Takatuka, 2024
Edad lectora: 7+
Un divertido relato en verso: un cerdo desata el caos en la biblioteca hasta que un pingüino restaura el orden. Humor absurdo y rimas convierten la historia en una guía cómica del buen lector.
Uruguay
El animal en la piedra
Autores: Julio Serrano Echeverría (texto) y Armando Fonseca (ilustraciones)
Editorial: Amanuense, 2024
Edad lectora: 12+
En El animal en la piedra, Julio Serrano Echeverría teje un poema en prosa sobre migración y humanidad, con ecos de pinturas rupestres e ilustraciones de Fonseca. Poético, desafiante y atemporal.