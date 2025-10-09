Libros seleccionados en los White Ravens 2025

La Internationale Jugendbibliothek presenta la edición 2025 del catálogo The White Ravens, su prestigiosa lista anual de los mejores títulos de literatura infantil y juvenil. Este año, el catálogo reúne 215 libros publicados en 49 idiomas y procedentes de 63 países. La portada, diseñada por el ilustrador noruego Øyvind Torseter.

El catálogo selecciona obras que destacan por su calidad literaria y visual, así como por la relevancia universal de sus temáticas o la innovación en su enfoque y diseño. La selección ha sido posible gracias al trabajo de un equipo internacional de expertos, que evalúa cada año miles de libros donados a la biblioteca, además de asistir a ferias internacionales y mantener contacto con autores, ilustradores y especialistas.

Entre las obras elegidas, el español vuelve a ocupar un lugar destacado, con 14 títulos procedentes de siete países hispanohablantes. Estos son:

Argentina Cosas pequeñas y extraordinarias Autores: Daniela Arroio y Micaela Gramajo (texto) y Nono Pautasso (ilustraciones)

Editorial: Limonero, 2024

Edad lectora: 7+ Una adaptación de una obra teatral que cuenta, desde la mirada de Ema (8 años), la experiencia del exilio y la reconstrucción de un “museo de cosas pequeñas” que simboliza la memoria perdida y recuperada. La narración conecta emoción, memoria y resiliencia. Ficha oficial — The White Ravens De qué nos reíamos cuando todo estaba bien Autora: Verónica Sukaczer (texto)

Editorial: Nube de tinta, 2024

Edad lectora: 13+ Novela potente sobre el bullying y la dinámica del grupo: Jeremías pasa de víctima a perpetrador en una narración que evita la simplificación y explora las contradicciones humanas. Ficha oficial — The White Ravens Un cuento a medias Autora: Luciana De Luca (texto) y Giulia Pastorino (ilustraciones)

Editorial: Lecturita Ediciones, 2024

Edad lectora: 3+ Relato imaginativo sobre dos calcetines mellizos separados en la lavadora y el viaje del uno que llega a la “isla de los calcetines perdidos”. Humor y color en un álbum para los más pequeños. Ficha oficial — The White Ravens

Chile Bajo tierra. El mundo subterráneo que nos da la vida Autora: Nélida Pohl (texto) y Ca_teter (ilustraciones)

Editorial: Escrito con Tiza, 2024

Edad lectora: 6+ Libro divulgativo e interactivo sobre el suelo como ecosistema vivo; combina información compacta con experimentos prácticos y detalladas ilustraciones que invitan a explorar la vida bajo nuestros pies. Ficha oficial — The White Ravens Desde lejos Autor: Alexis Segovia (texto e ilustraciones)

Editorial: Claraboya Ediciones, 2024

Edad lectora: 8+ Álbum sobre la vida rural en la Patagonia y el trabajo infantil, contado con imágenes en grafito y una sensibilidad que subraya la soledad y la esperanza. Ficha oficial — The White Ravens

Colombia Pequeño náufrago Autor: Jairo Buitrago (texto) y Juan Camilo Mayorga (ilustraciones)

Editorial: Cataplum Libros, 2025

Edad lectora: 5+ Parodia juguetona de Robinson Crusoe: un niño convive con un orangután lector y vive situaciones absurdas y cómicas, con guiños para lectores adultos. Ficha oficial — The White Ravens Kaaliawiri, el árbol de la vida. Relato piapoco Autor: Francisco Ortiz (texto) y Ciça Fittipaldi (ilustraciones); narración de Freddy Rojas

Editorial: Editorial Monigote (Bogotá), 2024

Edad lectora: 8+ Recreación del mito piapoco del Árbol de la Vida: una aproximación a la tradición oral que muestra la domesticación del bosque y el origen de la agricultura con imágenes intensas y orgánicas. Ficha oficial — The White Ravens

México Segunda llamada Autora: M. B. Brozon (texto)

Editorial: El Naranjo, 2024

Edad lectora: 14+ Novela de maduración en la que la protagonista cuestiona la imagen familiar perfecta y lucha por su propia autonomía. Ficha oficial — The White Ravens Sonautas Autor: José Luis Salazar (texto)

Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2024

Edad lectora: 15+ Un joven de 17 años, con tinnitus y una vida marcada por la soledad y el rechazo, halla refugio en la música. Sonautas mezcla géneros y estilos en una novela rítmica y desafiante. Ficha oficial — The White Ravens

España Reyes de la montaña Autor: Daniel Hernández Chambers (texto)

Editorial: Edebé, 2024

Edad lectora: 14+ Diez jóvenes aislados en la montaña como ensayo de supervivencia colectiva ante un virus: una novela de grupo que pone a prueba la convivencia y la naturaleza humana. Ficha oficial — The White Ravens Todos los besos del mundo Autora: Marta Morros Serret (texto) y Mariona Tolosa Sisteré (ilustraciones)

Editorial: NubeOcho, 2025

Edad lectora: 4+ Álbum colorido que recorre la variedad cultural y afectiva del beso: tipos, tiempos y límites (respeto a la voluntad). Ilustraciones de gran fuerza expresiva. Ficha oficial — The White Ravens Preguntas animales Autor: Dipacho

Editorial: Apila Ediciones, 2025

Edad lectora: 8+ Un libro con 137 preguntas y más de 200 animales creados con técnicas variadas. Con humor y filosofía, Dipacho invita a reflexionar sobre la imaginación y las infinitas formas del arte. Ficha oficial — The White Ravens Desventuras de un cerdo colosal en la Biblioteca Nacional Autores: Marta Azcona (texto) y Anna Font (ilustraciones)

Editorial: Takatuka, 2024

Edad lectora: 7+ Un divertido relato en verso: un cerdo desata el caos en la biblioteca hasta que un pingüino restaura el orden. Humor absurdo y rimas convierten la historia en una guía cómica del buen lector. Ficha oficial — The White Ravens