La Fundación Cuatrogatos es una organización sin fines de lucro creada en Miami, Estados Unidos, por los escritores Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez para trabajar a favor de la cultura y la educación. Entre sus principales objetivos están la investigación y el estudio de la producción editorial en español dedicada a los lectores infantiles y juveniles. El Premio Fundación Cuatrogatos se instauró en 2014 para contribuir a la promoción y la lectura de libros de calidad creados por escritores e ilustradores iberoamericanos. Cada año, después de leer, analizar y discutir una amplia y representativa muestra de libros de ficción para niños y jóvenes, publicados en español por pequeñas y grandes editoriales o autoeditados, un comité de lectores realiza la selección de los 20 títulos ganadores del Premio Fundación Cuatrogatos.
Se trata de libros altamente recomendados por sus valores literarios y plásticos que, a juicio de esta institución, merecen tener la mayor difusión. Al otorgarles este reconocimiento, se pretende contribuir a que lleguen al mayor número posible de hogares, escuelas, bibliotecas y otros espacios donde se propicie el encuentro de los jóvenes lectores con obras significativas.
Para escoger los libros ganadores del Premio Fundación Cuatrogatos 2026, un comité de lectores tomó en consideración una muestra de 1602 publicaciones para niños y jóvenes provenientes de 201 editoriales de 16 países, así como títulos autoeditados. Entre las 20 obras ganadoras hay libros álbum, libros silentes, poemarios, cuentos y novelas que forman parte de los catálogos de editoriales de Argentina (Lecturita Ediciones, Periplo Ediciones), Colombia (Editorial Monigote, Gato Malo), España (Akiara Books, Anaya, Apila Ediciones, bookolia, Cuento de Luz, Degomagom, Edelvives, Ediciones Ekaré, Kalandraka Editora, Libre Albedrío, Sallybooks, Triqueta Editora), México (Ediciones Castillo, Ediciones El Naranjo, Ediciones SM, Océano Travesía) y Uruguay (Amanuense).
Como es habitual, además de otorgar los 20 premios y de destacar 12 obras finalistas, la selección incluye un reconocimiento a cinco importantes rescates editoriales y un listado de 100 títulos recomendados por sus valores literarios y plásticos.
La imagen gráfica que identifica el premio este año fue creada por el destacado ilustrador mexicano Luis San Vicente.
En el proceso de selección participó un equipo de profesionales de formación multidisciplinaria –filología, educación, sociología, comunicación, bibliotecología, teatro y artes visuales– que comparten el interés por la creación y el estudio de la literatura infantil y juvenil. Los integrantes de este grupo buscan calidad en el texto, la ilustración y el diseño; propuestas inteligentes, que diviertan, que conmuevan, que inquieten, que hagan pensar: destacan libros que les gustaría que otras muchas personas pudieran conocer y leer.
Esta es la lista de los 20 libros ganadores:
Afuera
Claudia Rueda
Ciudad de México: Océano Travesía, 2024
El animal en la piedra
Julio Serrano Echeverría
Ilustraciones de Armando Fonseca
Colonia del Sacramento, Uruguay: Amanuense, 2024
Astronautas
Texto de Sandra Siemens
Ilustraciones de Mariana Alcántara
Buenos Aires: Lecturita Ediciones, 2024
Una bicicleta y un dragón (y una bala perdida)
Daniel Hernández Chambers
Ilustraciones de Eva Vázquez
Ibi, Alicante: Degomagom, 2025
La casa
Texto de NiñoCactus
Ilustraciones de Celia Sacido
Madrid: Cuento de Luz, 2025
Dentro del león
Texto de Pablo Albo
Ilustraciones de Anna Font
Aguadulce, Almería: Libre Albedrío, 2025
La despedida
Texto de María Luz Malamud
Ilustraciones de Alynor Díaz
Puebla, México: Editorial Menique, 2025
Divertimentos. Juegos poéticos
Antonio Rubio
Ilustraciones de Carmen Queralt
Pontevedra: Kalandraka Editora, 2025
Doña Carmen
Texto de Manuel Bragado
Ilustraciones de Iván R.
Vigo: Triqueta Editora, 2025
Dormir el trópico
Martha Riva Palacio Obón
Ilustraciones de Elizabeth Builes
Ciudad de México: Ediciones El Naranjo, 2025
La fiesta del grillo
Texto de Rodrigo Mattioli
Ilustraciones de Joan Negrescolor
Barcelona: Ediciones Ekaré, 2025
Ingrávida
Texto de Fran Pintadera
Ilustraciones de Raquel Catalina
Madrid: bookolia, 2025
Kaaliawiri. El árbol de la vida
Texto de Francisco Ortiz
Relato piapoco narrado por Freddy Rojas
Ilustraciones de Ciça Fittipaldi
Bogotá: Editorial Monigote, 2024
K-lle
Jordi Sierra i Fabra
Madrid: Anaya, 2025
Lo que comen los diablitos
Juan Carlos Quezadas
Ilustraciones de Isidro R. Esquivel
Ciudad de México: Ediciones SM, 2024
Los niños guarros
Nacho Rubio
Ilustraciones de Marc Taeger
Pontevedra: Pepa A Loba Editora, 2025
El nogal
Texto de Gonzalo Moure
Ilustraciones de Araiz Mesanza
Barcelona: Akiara Books, 2025
Un pulpo
Carlos Díaz Consuegra
Ciudad de México: Océano Travesía, 2024
Todas las cosas que no vi
Paula Praes González
Barcelona: Montena, 2024
Tres tigres tiquismiquis
Edu Flores
Alagón, Zaragoza: Apila Ediciones, 2025
En este enlace puedes descargar en PDF el folleto digital con los libros ganadores y finalistas, además de un listado con los cien recomendados.