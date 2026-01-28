La Fundación Cuatrogatos es una organización sin fines de lucro creada en Miami, Estados Unidos, por los escritores Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez para trabajar a favor de la cultura y la educación. Entre sus principales objetivos están la investigación y el estudio de la producción editorial en español dedicada a los lectores infantiles y juveniles. El Premio Fundación Cuatrogatos se instauró en 2014 para contribuir a la promoción y la lectura de libros de calidad creados por escritores e ilustradores iberoamericanos. Cada año, después de leer, analizar y discutir una amplia y representativa muestra de libros de ficción para niños y jóvenes, publicados en español por pequeñas y grandes editoriales o autoeditados, un comité de lectores realiza la selección de los 20 títulos ganadores del Premio Fundación Cuatrogatos.

Se trata de libros altamente recomendados por sus valores literarios y plásticos que, a juicio de esta institución, merecen tener la mayor difusión. Al otorgarles este reconocimiento, se pretende contribuir a que lleguen al mayor número posible de hogares, escuelas, bibliotecas y otros espacios donde se propicie el encuentro de los jóvenes lectores con obras significativas.

Para escoger los libros ganadores del Premio Fundación Cuatrogatos 2026, un comité de lectores tomó en consideración una muestra de 1602 publicaciones para niños y jóvenes provenientes de 201 editoriales de 16 países, así como títulos autoeditados. Entre las 20 obras ganadoras hay libros álbum, libros silentes, poemarios, cuentos y novelas que forman parte de los catálogos de editoriales de Argentina (Lecturita Ediciones, Periplo Ediciones), Colombia (Editorial Monigote, Gato Malo), España (Akiara Books, Anaya, Apila Ediciones, bookolia, Cuento de Luz, Degomagom, Edelvives, Ediciones Ekaré, Kalandraka Editora, Libre Albedrío, Sallybooks, Triqueta Editora), México (Ediciones Castillo, Ediciones El Naranjo, Ediciones SM, Océano Travesía) y Uruguay (Amanuense).

Como es habitual, además de otorgar los 20 premios y de destacar 12 obras finalistas, la selección incluye un reconocimiento a cinco importantes rescates editoriales y un listado de 100 títulos recomendados por sus valores literarios y plásticos.

La imagen gráfica que identifica el premio este año fue creada por el destacado ilustrador mexicano Luis San Vicente.

En el proceso de selección participó un equipo de profesionales de formación multidisciplinaria –filología, educación, sociología, comunicación, bibliotecología, teatro y artes visuales– que comparten el interés por la creación y el estudio de la literatura infantil y juvenil. Los integrantes de este grupo buscan calidad en el texto, la ilustración y el diseño; propuestas inteligentes, que diviertan, que conmuevan, que inquieten, que hagan pensar: destacan libros que les gustaría que otras muchas personas pudieran conocer y leer.

Esta es la lista de los 20 libros ganadores:

Afuera

Claudia Rueda

Ciudad de México: Océano Travesía, 2024

El animal en la piedra

Julio Serrano Echeverría

Ilustraciones de Armando Fonseca

Colonia del Sacramento, Uruguay: Amanuense, 2024

Astronautas

Texto de Sandra Siemens

Ilustraciones de Mariana Alcántara

Buenos Aires: Lecturita Ediciones, 2024

Una bicicleta y un dragón (y una bala perdida)

Daniel Hernández Chambers

Ilustraciones de Eva Vázquez

Ibi, Alicante: Degomagom, 2025

La casa

Texto de NiñoCactus

Ilustraciones de Celia Sacido

Madrid: Cuento de Luz, 2025

Dentro del león

Texto de Pablo Albo

Ilustraciones de Anna Font

Aguadulce, Almería: Libre Albedrío, 2025

La despedida

Texto de María Luz Malamud

Ilustraciones de Alynor Díaz

Puebla, México: Editorial Menique, 2025

Divertimentos. Juegos poéticos

Antonio Rubio

Ilustraciones de Carmen Queralt

Pontevedra: Kalandraka Editora, 2025

Doña Carmen

Texto de Manuel Bragado

Ilustraciones de Iván R.

Vigo: Triqueta Editora, 2025

Dormir el trópico

Martha Riva Palacio Obón

Ilustraciones de Elizabeth Builes

Ciudad de México: Ediciones El Naranjo, 2025

La fiesta del grillo

Texto de Rodrigo Mattioli

Ilustraciones de Joan Negrescolor

Barcelona: Ediciones Ekaré, 2025

Ingrávida

Texto de Fran Pintadera

Ilustraciones de Raquel Catalina

Madrid: bookolia, 2025

Kaaliawiri. El árbol de la vida

Texto de Francisco Ortiz

Relato piapoco narrado por Freddy Rojas

Ilustraciones de Ciça Fittipaldi

Bogotá: Editorial Monigote, 2024

K-lle

Jordi Sierra i Fabra

Madrid: Anaya, 2025

Lo que comen los diablitos

Juan Carlos Quezadas

Ilustraciones de Isidro R. Esquivel

Ciudad de México: Ediciones SM, 2024

Los niños guarros

Nacho Rubio

Ilustraciones de Marc Taeger

Pontevedra: Pepa A Loba Editora, 2025

El nogal

Texto de Gonzalo Moure

Ilustraciones de Araiz Mesanza

Barcelona: Akiara Books, 2025

Un pulpo

Carlos Díaz Consuegra

Ciudad de México: Océano Travesía, 2024

Todas las cosas que no vi

Paula Praes González

Barcelona: Montena, 2024

Tres tigres tiquismiquis

Edu Flores

Alagón, Zaragoza: Apila Ediciones, 2025

En este enlace puedes descargar en PDF el folleto digital con los libros ganadores y finalistas, además de un listado con los cien recomendados.