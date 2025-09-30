Leire Bilbao, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2025 por su obra “Klera”

La escritora vizcaína Leire Bilbao ha sido distinguida con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2025 por su obra Klera, publicada por la editorial Elkar con ilustraciones de June San Sebastián. El galardón, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros, reconoce una creación literaria que el jurado ha calificado como excepcional por su belleza poética y su innovador enfoque multidisciplinar.

El jurado ha destacado que Klera representa un ejemplo sobresaliente de literatura sin etiquetas, profundamente hermosa y necesaria. La obra ha sido reconocida especialmente por su capacidad para abordar con delicadeza temas difíciles como el conflicto, la guerra y la muerte, haciéndolos comprensibles y accesibles para los lectores más jóvenes sin perder profundidad ni sensibilidad artística.

Uno de los aspectos más innovadores de Klera es su carácter transmedia. La obra, escrita originalmente en euskera, trasciende el formato tradicional del libro al incorporar elementos de música, danza e ilustración mediante códigos QR, lo que permite una experiencia de lectura enriquecida y multisensorial. Este proyecto ha llegado incluso a contar con una versión escénica.

El jurado ha subrayado que la obra está “escrita con una profunda carga lírica y un mensaje poderoso”, constituyendo una pieza delicada que conecta con lo más profundo de la naturaleza humana. Esta dimensión poética, combinada con su enfoque interdisciplinar, convierte a Klera en una contribución singular al panorama de la literatura infantil y juvenil española.

Leire Bilbao (Bizkaia, 1978) es licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto. En 2006 publicó su primer poemario Ezkatak’ en 2011 Scanner, en 2018 el poemario bilingüe Entre escamas y en 2020 Etxeko urak. Ha publicado numerosos libros para el público infantil, como Xomorropoemak Premio Euskadi de Literatura 2017, Bichopoemas y otras bestias, Premio Kirico 2019, y Etxeko Urak, Premio Lauaxeta 2021, entre otros. Su obra para adultos ha sido traducida a varias lenguas, forma parte de diversas antologías y algunas de sus composiciones han sido musicalizadas.

Leire Bilbao se suma a una lista de autores distinguidos que han recibido este prestigioso reconocimiento en años anteriores, como Mónica Rodríguez, galardonada en 2024 por Umiko, y Patxi Zubizarreta, premiado en 2023 por Zerria. Con esta distinción, el Ministerio de Cultura continúa su labor de impulso a la creación literaria dirigida al público infantil y juvenil, destacando obras que no solo enriquecen el panorama literario nacional, sino que también promueven valores fundamentales como la empatía, la paz y la convivencia.