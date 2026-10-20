La infancia y la lectura en el arte

La representación de la infancia y la adolescencia durante un momento de lectura no es el motivo más habitual en la historia del arte, pero tampoco es ajeno a él. Aunque hasta el siglo XVIII aproximadamente, la presencia de un rollo, una tablilla o un libro junto a un niño solía aludir al aprendizaje, la educación moral o la transmisión de doctrinas religiosas. En esta galería proponemos un recorrido por algunas de esas representaciones, desde escenas escolares en la Grecia clásica hasta imágenes más domésticas y familiares realizadas por pintores de principios del siglo XX.

Las obras más antiguas que hemos seleccionado, como las de Grecia y Roma, muestran una realidad social muy diferente a la que hoy asociamos con la lectura infantil. En esa época, leer estaba vinculado a la educación de las élites y casi siempre aparecía ligado a la figura de un maestro. Durante la Edad Media y el renacimiento, el libro aparece sobre todo representado como objeto sagrado y símbolo de sabiduría religiosa, de la mano de personajes como el Niño Jesús, la Virgen María o algunos santos.

A partir de ese momento, el libro comenzó a adquirir un nuevo significado como símbolo de educación, formación y prestigio cultural. Sin embargo, la representación del niño leyendo por placer, absorto en la lectura y al margen de la escuela o la religión, tardaría en consolidarse. No lo vemos de manera más generalizada hasta el siglo XVIII, cuando la expansión de la alfabetización, la escolarización y los libros destinados específicamente a niños y jóvenes transformaron la percepción social de la infancia (aunque el Orbis Sensualium Pictus es de mediados del siglo XVII, aún tenía un claro enfoque pedagógico y escolar). Desde ese Siglo de las Luces, los artistas empiezan a representar a niños y niñas leyendo en salones y jardines como reflejo de una escena cotidiana.

Douris (finales del siglo VI a. C. – mediados del siglo V a. C.)

Copa ática con escenas de enseñanza escolar

Comenzamos este viaje en una de las caras exteriores de esta copa conservada en el Neues Museum de Berlín, donde se desarrolla una lección de música y literatura. Un maestro sentado sostiene abierto un rollo. Frente a él, un alumno de pie recita el texto aprendido. En la otra cara vemos otras escenas de educación de jóvenes atenienses. La copa está firmada en la una de las paredes con la inscripción «Douris egrapsen / Douris lo pintó» y fechada hacia 480 a. C.

El lector desnudo (60-40 a. C.)

Este fresco del siglo I a.C. encontrado en una pared de la Villa de los Misterios de Pompeya representa la lectura de los textos sagrados o normas del ritual iniciático dionisíaco. Flanqueado por dos sacerdotisas, una de pie y otra sentada, que sostiene el rollo, el niño lee en voz alta el libro de ritos que marca el comienzo formal del acto sacro.

Rogier van der Weyden (1435-1438)

La Virgen con el niño

Siglos después, metidos ya de lleno en el arte sacro de los primitivos flamencos, nos encontramos con La Virgen con el Niño (Madonna Durán) de Rogier van der Weyden. María aparece sentada en un nicho de piedra revestida con un prominente manto rojo. Sostiene a su hijo, quien hojea (arrugando incluso) un libro sagrado. Este gesto de lectura no es mero entretenimiento: generalmente, en este tipo de cuadros el libro hace referencia a las Sagradas Escrituras y a las profecías que anuncian el nacimiento, la pasión y la muerte de Jesús.

Bartolomé Esteban Murillo (1655)

Santa Ana enseñando a leer a la Virgen

Saltamos al Barroco español con esta obra de Murillo que muestra a Santa Ana, futura abuela de Jesús de Nazaret, guiando a una joven María en la lectura. A la izquierda, una cesta de costura aporta costumbrismo a esta escena doméstica, a pesar de los símbolos religiosos, como los ángeles coronando a la Virgen.

Rembrandt van Rijn (1656)

Titus van Rijn, the Artist’s Son, Reading / Titus leyendo

Pintado en 1656 —año en que el maestro holandés se declaró en bancarrota—, este retrato plasma a Titus, el único hijo superviviente de su matrimonio con Saskia. Rembrandt aplica su célebre claroscuro y una pincelada empastada para hacer emerger el rostro del joven desde la penumbra. Un cuadro que muestra la importancia de la educación y la lectura en la burguesía holandesa del siglo XVII.

Jan Steen (c. 1665)

The Village School / La escuela de pueblo

En la Holanda del siglo XVII, con una de las tasas de alfabetización más altas de Europa, la escuela se enfocaba principalmente en la lectura y la caligrafía. Lejos de las representaciones serenas y contemplativas de momentos de lectura, este satírico cuadro de Jan Steen refleja la disciplina severa que se llevaba a cabo en las escuelas, basada en el castigo corporal. Un enfoque muy alejado del ideal humanista del aprendizaje virtuoso.

Josep Vergara (1726-1799)

La Virgen leyendo con el Niño Jesús dormido

Esta obra neoclásica del pintor valenciano Josep Vergara muestra a la Virgen María sosteniendo un libro mientras tiene en su regazo a un Niño Jesús profundamente dormido. Una composición que refleja la ternura maternal y la cotidianeidad doméstica. De nuevo vemos a la Virgen leyendo, que alude una alusión a las profecías del Antiguo Testamento sobre el trágico destino de su hijo.

Jean-Honoré Fragonard (c. 1769–1770)

La Liseuse / La lectora

Obra cumbre del Rococó francés, este cuadro pertenece a la serie de «figuras de fantasía» de Fragonard. Destaca por su técnica de ejecución rápida y espontánea (pinceau ivre) y refleja la creciente popularidad de la lectura por ocio (no religiosa) entre las mujeres del siglo XVIII y la creciente importancia de la vida interior durante la Ilustración.

Christian Leberecht Vogel (1791)

Die des Malers Kinder / Los hijos del pintor

Este cuadro representa a los dos hijos pequeños del pintor, sentados en el suelo y compartiendo un libro ilustrado. Durante este siglo nació el concepto moderno de la infancia como una etapa diferenciada con necesidades propias, impulsado por la Ilustración e ideas como las de Rousseau, lo que motivó la edición de libros ilustrados concebidos para despertar la curiosidad visual y la imaginación de los niños.

William Owen (c. 1804-1814)

Cottage Children / Niños de cabaña

William Owen, destacado retratista de la Royal Academy y posterior pintor de cámara del príncipe, cultivó con éxito la pintura de género bucólica. En esta obra, la lectura es el elemento central que dignifica la vida rural. La figura femenina encarna la instrucción y el estudio, mientras que el niño durmiendo representa la inocencia.

Sarah Goodridge (1826–1828)

The Studious Youth (Master Edward Appleton) / El joven estudioso

Goodridge fue una pionera de la miniaturística en Estados Unidos. A diferencia de los retratos infantiles tradicionales del siglo XVIII o principios del XIX, donde se mostraba a los niños con juguetes, mascotas o en actitud lúdica, esta obra enfatiza la disciplina académica, la devoción y la madurez intelectual desde la infancia. Una encarnación del ideal pedagógico de la joven república norteamericana y las virtudes cívicas que se consideraban importantes en ese momento.

Gustav Adolph Hennig (1828)

Lesendes Mädchen / Niña leyendo

Henning, quien fuera director de la Academia de Bellas Artes de Leipzig, se acerca en esta obra al estilo Biedermeier germánico, una corriente artística que priorizaba los valores burgueses, la sobriedad, la paz doméstica y el recogimiento interior frente al ostentoso lujo de la aristocracia.

Adolph Tidemand (c. 1835)

Synnøve’s Sister / La hermana de Synnøve

Formado en Düsseldorf y considerado el padre del romanticismo nacionalista noruego, Tidemand dedicó gran parte de su carrera a documentar las costumbres campesinas de su país. Esta escena capta la sobriedad de un interior nórdico y puede relacionarse con la amplia alfabetización promovida por la tradición luterana escandinava en las mujeres de comunidades rurales de escasos recursos.

Edwin Henry Landseer (1835)

Portrait of Lady Rachel Russell / Retrato de Lady Rachel Russell

Aunque Landseer alcanzó fama internacional como pintor de animales de la reina Victoria y diseñador y escultor de los leones de Trafalgar Square, fue también un prolífico retratista de la aristocracia. En este dibujo, retrató a la hija del duque de Bedford. La niña aparece concentrada en la lectura de un libro, y a diferencia de los retratos aristocráticos tradicionales de la época —que solían ser rígidos y pomposos—, el pintor la capta en una actitud absorta, reflejando la curiosidad infantil y el ambiente doméstico.

Jean-Baptiste-Camille Corot (c. 1845–1850)

La liseuse / La lectora

Figura puente indispensable entre el neoclasicismo y el impresionismo, Corot es célebre tanto por sus paisajes poéticos como por sus figuras contemplativas. En sus meditativas liseuses, el artista combina tonalidades melancólicas y una luz difusa que envuelve a la modelo. En esta ocasión, retrata a una joven con una colorida blusa concentrada en la lectura y el recogimiento silencioso.

Paul Delaroche (1848)

Un enfant apprend à lire / Niño aprendiendo a leer

Pintor académico de renombre monumental por sus grandes composiciones históricas, como su serie de retratos de Napoleón, Delaroche cultivó también pequeñas obras íntimas durante la turbulenta época de las Revoluciones de 1848 en Francia, un momento de creciente preocupación por la alfabetización popular y las condiciones de las clases trabajadoras. Frente a la pobreza material reflejada en el entorno y las ropas de este cuadro, el libro abierto parece actuar como un símbolo de luz, aprendizaje y aspiración a un vida mejor.

Eastman Johnson (1863)

Boy Reading / Niño leyendo

Cofundador del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, Johnson se formó en La Haya y Düsseldorf, donde asimiló el dominio de la luz del barroco holandés, lo que le valió el apodo del «Rembrandt americano». Realizado en plena Guerra de Secesión estadounidense, este estudio simboliza los valores de la educación y la alfabetización, fundamentales para la identidad, la sociedad y el progreso personal en EE.UU. Además, refleja cómo la mente infantil encuentra refugio en el conocimiento en un momento de gran turbulencia exterior.

Auguste Toulmouche (1865)

La leçon de lecture / La lección de lectura

Toulmouche se especializó en escenas de salón conocidas como el género de «las elegantes». En esta pintura, la combinación del libro y la música refuerza la idea del aprendizaje de las artes y las letras dentro del hogar burgués y nos da una visión idealizada de la educación y la transmisión del conocimiento cultural que tenía lugar en las familias acomodadas del Segundo Imperio Francés.

Giacomo Cornish (1869)

Children Intent on Reading a Spelling Book / Niños atentos leyendo un silabario

Pintor de origen angloitaliano especializado en pintura de género, Cornish destaca por su perspicacia para plasmar la psicología infantil. La obra muestra a dos niños tratando de descifrar un silabario o cartilla de lectura (spelling book) y refleja el interés de la época por la educación infantil temprana y el acceso a la lectura en el entorno doméstico o rural. Una escena cotidiana que idealiza valores como el esfuerzo, la inocencia, la curiosidad y el estudio en la infancia.

Seymour Joseph Guy (1870)

The Story of Golden Locks / La historia de Ricitos de Oro

Nacido en Inglaterra y radicado en Nueva York, Guy fue un virtuoso de los efectos nocturnos e iluminación artificial. En esta escena doméstica, la atmósfera casi teatral rinde homenaje a la narración de cuentos de hadas en el ámbito familiar antes de la llegada de la luz eléctrica. La luz de la vela proyecta sobre la pared la sombra de la niña mayor, creando una forma agigantada e inquietante que parece simbolizar cómo la imaginación infantil transforma un espacio cotidiano en un lugar lleno de misterio. Un recurso lumínico que nos hace recordar a muchas ilustraciones de Anthony Browne donde las paredes mostraban sombras muy significativas.

William-Adolphe Bouguereau (1877)

Le livre de contes / El libro de cuentos

Bouguereau, figura indiscutible del academicismo francés y firme opositor de los impresionistas, fue célebre por su técnica depurada y virtuosismo anatómico. En este cuadro, donde se aprecia este dominio de las texturas, la mirada intensa de la niña se enmarca en el estilo idílico que condujo al pintor al éxito comercial entre los coleccionistas de finales del siglo XIX.

Winslow Homer (1877)

The New Novel / La nueva novela

Homer, una de las figuras más singulares del realismo estadounidense, explora aquí la técnica de la acuarela con toques ligeros y luminosos. A finales del siglo XIX, la novela popular se convirtió en un fenómeno masivo, transformando el ocio y la vida de las mujeres educadas en EE.UU. La postura relajada sobre la hierba simboliza la libertad personal y la adopción de la novela moderna como ocio estival. El título (La nueva novela) alude a este género literario victoriano en auge, que a menudo trataba sobre el autodescubrimiento y la independencia emocional femenina.

Walther Firle (c. 1888)

Märchen / The Fairy Tale

Una obra del pintor realista alemán Walther Firle (1859-1929) que destaca por su naturalismo costumbrista y el hábil manejo de la luz, que parece salir del libro para iluminar a las tres niñas lectoras. La lectura asume el centro de esta escena como una experiencia compartida y afectiva.

Pierre-Auguste Renoir (1890)

La liseuse / La lectora

Hacia 1890, Renoir abrazó un estilo maduro caracterizado por pinceladas disueltas, formas suaves y tonos perlados. Los retratos de niñas y jóvenes en momentos de ocio fueron un motivo recurrente en su pintura en esta época. Este cuadro nos muestra a una joven reclinada cómodamente en un sillón, absorta en la lectura de un libro, una representación de la tranquilidad, la privacidad y la concentración en la lectura doméstica.

Pierre-Auguste Renoir (1890–1891)

Deux fillettes lisant / Dos niñas leyendo

En este otro cuadro de Renoir se nos muestra la complicidad fraternal mediante una paleta vibrante de dorados y rojizos. El pintor impresionista construye una escena donde el libro actúa como nexo afectivo. La luz tamizada que baña los rostros y cabellos de las niñas pone de manifiesto la maestría del francés para celebrar las pequeñas alegrías de la vida burguesa. Un cuadro que encarna los ideales de la infancia, la serenidad doméstica y la educación de la época.

Charles Haigh-Wood (1893)

Storytime / La hora del cuento

Haigh-Wood documentó el auge de las clases medias en la época victoriana y eduardiana. Este cuadro atestigua la era dorada de las ediciones ilustradas de lujo y la consolidación de la lectura de cuentos como un ritual doméstico central de la crianza burguesa.

Mary Cassatt (1894)

The Pensive Reader / La lectora pensativa

Cassatt, pintora estadounidense afincada en París, fue la única artista de su país invitada por Degas a exponer con el grupo impresionista en el Salón Oficial de la capital francesa. En este cuadro, capta la concentración femenina y la vida intelectual autónoma, mostrando la lectura no solo como ocio, sino como un espacio privado de aprendizaje, refugio y crecimiento interior en el ámbito doméstico.

Léon-Augustin Lhermitte (1912)

La leçon de lecture / La lección de lectura

Lhermitte, insigne representante del naturalismo francés admirado fervientemente por Vincent van Gogh por su autenticidad rústica, documentó la vida cotidiana campesina. En esta obra retrata el triunfo de las leyes de instrucción pública de la Tercera República Francesa, mostrando cómo la enseñanza del libro se abría paso en los hogares agrarios tradicionales.

George Goodwin Kilburne (c. 1900)

Young Girl Reading / Joven leyendo

Kilburne fue un celebrado pintor victoriano de la Society of Painters in Water Colours, célebre por sus detalladas obras de género histórico y cabinet paintings. Esta obra refleja la democratización del libro a finales del siglo XIX y idealiza la lectura como un refugio de paz, estimulación intelectual y evasión personal, destacando el papel emergente de las lectoras de género femenino.

Charles Guerin (1906)

Jeune fille au livre / Joven con un libro

Cuadro del pintor postimpresionista francés Charles-François-Xavier Guérin (1875–1939) que aborda el motivo clásico del “lector abstraído”, un tema muy recurrente en la pintura europea del siglo XIX y principios del XX. Esta representación de jóvenes leyendo en interiores privados fue un indicador clave del acceso femenino a la cultura y el ocio intelectual.

Mary Cassatt (1910)

Auguste Reading to Her Daughter / Auguste leyendo a su hija

De nuevo un cuadro de Mary Cassat, que esta vez nos muestra una de sus escenas íntimas de mujeres y niños con su brillante estilo impresionista. La obra muestra a una madre y su hijo en el jardín del Château de Beaufresne, cerca de París, donde pasó sus últimos años, y simboliza el papel fundamental de la mujer como mediadora cultural y alfabetizadora de las nuevas generaciones dentro del hogar a principios del siglo XX.

Giovanni Sottocornola (1910)

La lettura

Pintor milanés vinculado al divisionismo y al realismo social italiano, Sottocornola retrata aquí a su propia hija caminando lentamente mientras lee. La lectura se presenta como un refugio de introspección: el libro abierto no es solo un objeto físico, sino un instrumento que traslada la mente a otros lugares y es capaz de aislarnos de nuestro entorno.

Edmund Charles Tarbell (1913)

Portrait of a Boy Reading / Retrato de un niño leyendo

En la obra de Tarbell y los impresionistas de Boston, el acto de leer funciona como un vehículo para mostrar estados mentales tranquilos y meditativos. El libro actúa como un refugio de calma dentro del hogar. Tarbell refleja la lectura no como un deber académico, sino como un acto de evasión íntima, y el mundo exterior desaparece para el niño; solo existe él y las páginas del libro.

Lilla Cabot Perry (c. 1913)

Child with Red Hair Reading / Niño de pelo rojo leyendo

Perry, figura clave para la difusión del impresionismo francés en Estados Unidos tras haber sido vecina y amiga íntima de Claude Monet en Giverny, combina el rigor compositivo de la Escuela de Boston con el colorismo impresionista. Al dar la espalda al espectador, la figura no posa ni busca la mirada externa. Esto enfatiza el estado de ensimismamiento total: la lectura aísla a la protagonista del mundo real para sumergirla por completo en el texto.

Pekka Halonen (1916)

Lukiessa / Niños leyendo

Terminamos nuestra galería con este cuadro pintado hace más de un siglo, en plena Primera Guerra Mundial. Halonen —referente del nacionalismo romántico de Finlandia— huye en este cuadro de las representaciones tradicionales del lector solitario y muestra la lectura compartida como un acto social y familiar. Además, la luz natural que entra por la ventana parece convertir el acto de leer en una iluminación metafórica.