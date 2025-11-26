La filosofía en pijama de “Ludwig y el rinoceronte”

Autora: Noemi Schneider

Ilustradores: Golden Cosmos (Doris Freigofas y Daniel Dolz)

Editorial: Lóguez, 2025

Edad recomendada: A partir de 4 años

“¿Cómo sabes que la Luna está ahí si no la ves?”, pregunta Ludwig a su padre, quien segundos antes le estaba negando rotundamente que hubiera un rinoceronte en su habitación. Y ahí está el quid de este libro: en esa grieta entre lo que vemos y lo que existe, entre estar seguros de algo y dudar.

Ludwig y el rinoceronte lo han hecho Noemi Schneider (texto) y Golden Cosmos —o sea, Doris Freigofas y Daniel Dolz— (ilustraciones), y acaba de llegar a España vía Lóguez. El original alemán salió hace dos años en NordSüd Verlag y desde entonces ha tenido muy buena recepción: premio LUCHS, seleccionado entre “Los libros alemanes más bellos” de 2023, acaba de ganar el Troisdorfer Bilderbuchpreis 2025… En fin, que ha estado en todas las listas habidas y por haber. Oficialmente es para niños a partir de 4 años, pero funciona igual de bien con lectores de cualquier edad.

La historia parte de algo real: Schneider recupera una conversación entre el filósofo Ludwig Wittgenstein y su profesor Bertrand Russell sobre la imposibilidad de demostrar que no hay un rinoceronte en una habitación. Ese debate filosófico se transforma aquí en una escena cotidiana: un niño llamado Ludwig (la autora no se esconde) charlando tranquilamente con un paquidermo mientras su padre busca por toda la habitación para demostrarle que se lo está imaginando.

Lo interesante de este álbum es que Schneider no necesita ponerse académica. No nombra a Wittgenstein ni a Russell, no explica conceptos extraños para un pequeño lector. Simplemente deja que la lógica infantil fluya. El padre busca bajo la cama, detrás de la puerta, dentro del armario. “¿Ves, Ludwig? Aquí no hay ningún rinoceronte”. Pero el niño no se rinde: si el padre puede afirmar que la Luna existe sin verla en ese momento, ¿por qué Ludwig no puede decir que hay un rinoceronte aunque su padre no lo vea?

El texto está muy bien, pero también llaman mucho la atención las ilustraciones. Golden Cosmos es un dúo de Berlín que hasta ahora trabajaba para revistas, y este es su primer álbum ilustrado. Tienen un estilo rarísimo y efectivo: trabajan solo con tres colores directos que al superponerse crean siete tonos. El resultado es sorprendente. El azul es eléctrico, el amarillo vibra, el magenta explota. Y cuando se mezclan salen un verde extrañísimo y un naranja neón. No buscan que el color sea real, sino crear un mundo propio donde el rinoceronte puede ser azul cielo o fundirse en amarillo con una lámpara y todo tiene sentido. Recuerda a esos carteles antiguos de serigrafía, pero con un lenguaje actual. Se ven las tramas, las tintas no coinciden perfectamente, y eso le da un encanto especial.

Además juegan constantemente con la perspectiva. Ves la habitación desde abajo, desde arriba, desde dentro del armario, a través del catalejo de Ludwig, reflejada en el espejo. Y el rinoceronte siempre está ahí, medio escondido entre los muebles, camuflado con la lámpara, convertido en mesa cuando le ponen un mantel encima. Es un juego visual que funciona a varios niveles: los niños se lo pasan bomba buscándolo (hay rinocerontes hasta en el pijama de Ludwig), y los adultos nos sorprendemos con cómo imagen y texto se complementan sin machacarse.

Lo mejor del álbum es que no te dice quién tiene razón. No resuelve si el rinoceronte existe o no. Ludwig y su padre miran juntos el cielo oscuro, cada uno viendo (o no) algo diferente, y el rinoceronte ahí detrás, testigo silencioso de todo. El libro te dice que la filosofía no va de tener respuestas, sino de ser capaz de hacerte las preguntas.

Las guardas también merecen mención. Al principio ves muebles y objetos de la casa, nada más. Al final, el rinoceronte aparece integrado o escondido en esos mismos objetos, con guiños divertidos: la boa del Principito, retratos que recuerdan esos que poblaban las guardas de Tintín…

Ludwig y el rinoceronte no intenta dar mensajes obvios. Abre preguntas, invita al debate, genera dudas. Hay una conversación infinita sobre qué es real, qué es imaginario, si hay diferencia entre ambas cosas y si realmente importa tanto saberlo. Al final da igual si hay o no hay un rinoceronte en la habitación de Ludwig. Lo que importa es la pregunta.



