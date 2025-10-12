Jutta Bauer (1955-2025)

El 10 de septiembre de 2025, el mundo de la literatura infantil perdió a una de sus voces más auténticas. Jutta Bauer, nacida en Hamburgo en 1955, deja tras de sí un legado artístico que trasciende fronteras. Supo convertir la sencillez en profundidad, y nunca temió abordar emociones complejas en sus creaciones.

La historia de Jutta Bauer con el arte no fue un amor a primera vista, sino una historia de supervivencia que se transformó en vocación. Como ella misma confesaba, fue una estudiante desastrosa, con una “incapacidad innata para calcular”. Pero en medio de esas dificultades, descubrió su salvación: el dibujo. “Cuando te enfrentas con un problema así, aunque eres pequeña te das cuenta de las otras cosas que sí puedes hacer”, recordaba.

Fueron sus profesores quienes, una y otra vez, le repetían: “Si dibujas tan bien, tendrías que aprovecharlo y dedicarte a ello”. Incluso durante sus años de estudiante en la Escuela Superior de Hamburgo, cuando se dedicaba a hacer panfletos y carteles políticos, su profesor Siegfried Oelke le advirtió: “Puedes perder el tiempo como quieras, pero terminarás siendo ilustradora”.

Durante diez años, mientras estudiaba y comenzaba su carrera como ilustradora, Jutta Bauer trabajó tres turnos a la semana cuidando enfermos y personas con parálisis en una residencia. Esta experiencia se convirtió en uno de los pilares de su filosofía artística. “Creo que si alguien trabaja solo con libros, al final pierde cualquier tipo de contacto con el mundo real”, explicaba. “¿Para qué me sirve quedarme en mi torre de marfil si luego no sé lo que pasa en el mundo? ¿De qué voy a escribir?”.

Esta necesidad de mantener los pies en la tierra, de no perder el contacto con la realidad, marcó profundamente su obra. Pero fue precisamente esa tensión entre lo práctico y lo intelectual lo que dotó a su trabajo de una riqueza única. Sus libros no son tratados filosóficos ilustrados, sino experiencias vitales convertidas en imágenes.

La estética de Jutta Bauer era inconfundible: trazos aparentemente simples, figuras reducidas a lo esencial, espacios vacíos… En un género donde predominaba el expresionismo o el hiperrealismo alemán, ella eligió el camino del minimalismo. “Nunca había pensado en ello”, admitía cuando se lo señalaban. “Es la forma que tengo de dibujar y no lo podría hacer de otra manera”.

Entre sus obras más recordadas, que sin duda serán leídas durante mucho tiempo, está Madrechillona, ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil de Alemania en 2001. Rompió moldes en la literatura infantil y nos mostró a una madre que grita tanto a su hijo que lo hace pedazos. La reconciliación llega cuando la madre recoge los fragmentos de su pequeño con amor y arrepentimiento.

También El ángel del abuelo, con un punto de partida divertido (un pobre ángel de la guarda que aguanta estoicamente todos los golpes mientras sigue a su protegido), pero que se transformó en algo mucho más profundo cuando, durante su creación, falleció la madre de Jutta. El libro terminó siendo una exploración de la protección, la suerte, el azar y también de la ausencia.

La reina de los colores, un álbum que parte de su experiencia como ilustradora (“al mezclar todos los colores, siempre obtenemos el gris”), se convierte en una metáfora sobre el control, la frustración y la liberación emocional. “Creo que para poder resolver los conflictos hay que pasar primero por la tristeza o el dolor”, explicaba Bauer.

Y no podía faltar en esta lista su álbum más filosófico, Selma, que escribió en una sola noche como regalo para sus amigos. La oveja protagonista, cuando le preguntan qué haría si le tocara la lotería, responde que seguiría haciendo exactamente lo mismo. La propia Jutta lo decía así: “Seguiría haciendo lo mismo que ahora, pero supongo que viviría en una casa más grande y que bebería un vino mejor; quizá me compraría también más zapatos”. Selma era su ideal, su aspiración. Aunque admitía, con humor, que en realidad era lo contrario que ella, y que siempre andaba quejándose.

Pero Jutta Bauer no solo creaba arte: también luchaba por su reconocimiento. Fue cofundadora de la Stiftung Illustration (Fundación Ilustración), una iniciativa para proteger los derechos de los ilustradores y defender la ilustración como arte de pleno derecho. En su discurso al recibir el Premio Alemán de Literatura Juvenil en 2009, lanzó una crítica feroz: “Cuando los ‘grandes’ del arte se sientan juntos, jurando, curando, comentando, conservando, entonces la pequeña hermana Ilustración tiene que irse a la cama. Eso lo conozco. Eso no me gusta. ¿Por qué se conserva y se trabaja tan poco con ella? ¿Porque es infantil? ¿Solo para niños? Nunca es solo para niños, cuando es buena”.

También denunciaba la presión comercial que comenzaba a erosionar la libertad creativa de los ilustradores: “Si he pintado un cielo gris, lo he hecho intencionadamente, y quiero que se imprima gris y no uno que supuestamente se vende mejor”. Su mensaje a las nuevas generaciones era claro: “A los jóvenes ilustradores les digo: busquen su autenticidad e insistan en ella. Sean tercos, sean obstinados. Solo así se hace grande la hermana pequeña”.

A lo largo de su carrera, Jutta Bauer ilustró textos de autores de la talla de Christine Nöstlinger, Franz Hohler, Jürg Schubiger, Peter Stamm y James Krüss. Su trabajo fue traducido a numerosos idiomas y expuesto en museos y galerías de todo el mundo. En 2010 recibió el premio Hans Christian Andersen de ilustración, considerado el Nobel de la literatura infantil, un reconocimiento a toda una vida dedicada a crear imágenes que permanecen en la memoria.

En el año 2004 tuvimos la suerte de entrevistarla cuando visitó España para asistir a las Jornadas Europeas del Libro Infantil y Juvenil, aquí puedes leer todo lo que nos contó. También te recomendamos esta otra entrevista que le hicieron en la revista Bloc y que puedes leer en PDF.

Lo que Jutta Bauer deja tras de sí no es solo una colección de libros memorables, sino una forma de entender la literatura infantil. Nos enseñó que los niños merecen honestidad, que pueden y deben enfrentarse a las complejidades de la vida, que el arte no necesita ser grandilocuente para ser profundo. Nos mostró que la sencillez no es simplismo, defendió con uñas y dientes la dignidad de la ilustración como arte, rechazando su relegación a un papel secundario o meramente decorativo.

Carlsen Verlag, una de sus editoriales, resumió con precisión su pérdida: “El mundo pierde con Jutta Bauer a una gran narradora de imágenes, que siempre mantuvo una mirada crítica y sin embargo llena de humor sobre las personas, y a una mujer que vivió el compromiso social, cultural y político”.

Nos queda su obra, esos personajes que se mueven con vida propia entre las páginas, y el ejemplo de una artista auténtica que defendió su visión con terquedad, que mantuvo siempre un pie en el mundo real y otro en el de la imaginación.