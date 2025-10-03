Jorge Luján gana el XXI Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil

El escritor argentino Jorge Luján ha sido distinguido de manera unánime con el XXI Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, el galardón más importante en su categoría en español y portugués. El anuncio se realizó el 18 de septiembre de 2025 en Ciudad de México, reconociendo cuatro décadas de una trayectoria literaria que ha conectado profundamente con lectores de todas las edades.

Nacido en Córdoba, Argentina, Luján reside en México desde hace más de cuarenta años, donde ha desarrollado una obra multifacética como escritor, músico y narrador. Su candidatura fue presentada por el Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (CEDILIJ) y la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA), instituciones que respaldaron su contribución al género.

El jurado destacó la fuerza poética de su obra y valoró especialmente su lenguaje musical y sensorial, capaz de dialogar con la infancia, la juventud y toda la comunidad. Según el fallo, los libros de Luján invocan “al juego, al humor y a la fantasía para emocionar al lector y despertar su sentido crítico”. El reconocimiento también subrayó que su trayectoria ha logrado cruzar “las fronteras geográficas y literarias con un profundo sentido ético y poético”.

El jurado estuvo integrado por diversos especialistas de LIJ: Beatriz María Sanjuán de la Plata, representante del CERLALC; Daniel González Maraver, de IBBY México; Jorge Alejandro Von-Düben Padilla, de la OEI; Rodrigo Morlesin, de UNESCO México, y Jéssica Rodríguez López, de Fundación SM México.

Jorge Luján es autor de 50 libros que abarcan poesía, novela, metodología creativa y álbumes ilustrados. Su obra ha sido traducida a 18 idiomas, incluido el maya, lo que demuestra su alcance universal. A lo largo de su carrera ha impartido cursos en la universidad de Columbia y en diversas instituciones de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Sus libros han recibido numerosos reconocimientos internacionales, incluyendo premios del New York Times, el Banco del Libro, The International Latino Book Awards, White Ravens, Die Zeit, Andersen, IBBY y el Ministerio de Educación de Francia.

Su formación académica refleja la versatilidad de su obra: se licenció en Letras Hispánicas en la UNAM con mención honorífica y como arquitecto en la Universidad de Córdoba, Argentina, donde también estudió composición musical y cinematografía. Además, ganó una beca Fullbright para estudiar artes plásticas y escenografía en Antioch College.

El premio, dotado con 30.000 dólares, reconoce el conjunto de la trayectoria de autores que han contribuido significativamente al desarrollo de la literatura infantil y juvenil en Iberoamérica. La ceremonia de entrega se celebrará el 2 de diciembre de 2025 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Creado en 2005, el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil se convoca en colaboración con cuatro instituciones culturales internacionales: UNESCO, IBBY, OEI y CERLALC, junto con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En su palmarés figuran nombres fundamentales de la literatura en castellano como Juan Farias (que inauguró este galardón), María Teresa Andruetto, Ana María Machado, Jordi Sierra i Fabra, Agustín Fernández Paz, entre otros.