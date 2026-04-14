Jon Klassen se alza con el Astrid Lindgren Memorial Award

Tras el anuncio ayer de los ganadores del Premio Hans Christian Andersen, hoy el jurado del Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) ha otorgado su galardón anual al canadiense Jon Klassen, reconociendo su capacidad única para narrar a través del silencio, la mirada y un humor negro sutil que ha transformado el álbum ilustrado moderno.

Jon Klassen (Winnipeg, 1981) ha construido un universo propio donde lo que no se dice es tan importante como lo que se ve. Conocido mundialmente por su “trilogía del sombrero” (publicada en Nubeocho) y otras obras como La roca del cielo o La calavera, Klassen ha sabido conectar con el público infantil desde la honestidad, huyendo de los sermones y apostando por la inteligencia del lector. Su formación en la animación (participando en películas como Coraline o Kung Fu Panda) le ha otorgado un dominio del ritmo y el suspense.

El Astrid Lindgren Memorial Award fue fundado en 2002 por el Gobierno de Suecia para honrar la memoria de Astrid Lindgren, la legendaria autora de Pippi Calzaslargas. Su objetivo es promover el derecho de todos los niños del mundo a tener acceso a una literatura de excelencia. Con una dotación de 5 millones de coronas suecas (aproximadamente 430.000 euros), es el premio de más cuantía en su categoría. A diferencia de otros galardones, el ALMA no solo reconoce a escritores e ilustradores, sino también a narradores orales e instituciones que fomentan la lectura, siempre bajo los valores de democracia y humanismo que defendía Lindgren.

Al recibir este galardón, Klassen se une a una lista de laureados que han definido la cultura visual y literaria de las últimas décadas. Entre los ganadores de ediciones anteriores destacan:

Maurice Sendak (2003): El autor de Donde viven los monstruos, quien fue el primer galardonado (junto a Christine Nöstlinger ).

(2003): El autor de Donde viven los monstruos, quien fue el primer galardonado (junto a ). Shaun Tan (2011): El maestro australiano de la narrativa surrealista y silenciosa, uno de nuestros creadores de cabecera.

(2011): El maestro australiano de la narrativa surrealista y silenciosa, uno de nuestros creadores de cabecera. Isol (2013): La representante argentina que llevó la vanguardia del álbum ilustrado latinoamericano al escenario mundial.

(2013): La representante argentina que llevó la vanguardia del álbum ilustrado latinoamericano al escenario mundial. Wolf Erlbruch (2017): El innovador alemán conocido por abordar temas complejos como la muerte y la existencia.

El reconocimiento a Klassen no solo premia su destreza técnica con el grafito y el medio digital, sino también su respeto por la infancia. Como destaca el espíritu del premio, su obra encarna la calidad artística y el respeto por los valores humanos que Astrid Lindgren defendió hasta el final de sus días.