Jesús Cisneros, Premio Nacional de Ilustración 2026

El ilustrador zaragozano Jesús Cisneros ha sido distinguido con el Premio Nacional de Ilustración 2026, según ha anunciado el Ministerio de Cultura. Con este reconocimiento, uno de los más prestigiosos del panorama cultural español, el nombre de Cisneros se suma a una larga y brillante lista de ilustradores que han contribuido a hacer de este arte un lenguaje propio y poderoso en la literatura infantil y juvenil de nuestro país.

El galardón, dotado con 30.000 euros, reconoce el conjunto de la labor de un ilustrador o ilustradora de España en el ámbito del libro y de las letras en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado. El jurado no ha escatimado en elogios al valorar la trayectoria de Cisneros. Ha destacado al ilustrador por “la excepcional calidad de una obra potente y expresiva en la que se produce una perfecta simbiosis entre fuerza, sensibilidad y narrativa visual”.

El jurado ha señalado que, utilizando una gran variedad de técnicas, Jesús Cisneros “muestra una extraordinaria habilidad para, desde la gestualidad y el humanismo, crear escenarios mágicos que sumergen al lector en un mundo sereno y apacible. A través de formas simbólicas potentes que evocan la espontaneidad del boceto, el autor revisita lo popular captando su esencia y logra comunicar la máxima expresión. Cisneros, con un lenguaje universal, primitivo y fresco, ha conseguido impactar a muchas generaciones de ilustradores en todo el mundo”.

Jesús Cisneros nació en Zaragoza en 1969 y realizó sus estudios de Historia del Arte e Ilustración en su ciudad natal. El dibujo fue vital para él desde una edad muy temprana. Sin embargo, trabajó como diseñador gráfico durante muchos años antes de dedicarse por completo a la ilustración.

Desde entonces, ha desarrollado una trayectoria centrada en la creación artística, la docencia y la colaboración con instituciones, empresas y colectivos. Porque Cisneros, además de ilustrar, ha dedicado parte de su energía a transmitir su manera de entender el dibujo a las nuevas generaciones.

Como coautor o autor único, ha publicado más de 30 libros de literatura infantil, juvenil y para adultos, así como libros artísticos y experimentales. Asimismo, ha participado como ilustrador de portadas y en obras colectivas para diversas editoriales en Latinoamérica y Europa. Entre sus libros de literatura infantil, podemos destacar Ramón (Libros del Zorro Rojo), Las palabras del agua y Papá tenía un sombrero (Anaya), La tetera (Oxford), Llama de amor viva y El aprendiz de héroe (Edelvives) o El castillo de irás y no volverás (Imaginarium).

Su trabajo ha sido expuesto en muestras individuales y colectivas en galerías y museos de España, Francia, Portugal, Italia, México, Corea, Turquía y Ucrania. Algunas de sus obras han sido seleccionadas en festivales internacionales de referencia, como la bienal Ilustrarte en Lisboa y la exposición de ilustradores de la Feria del Libro de Bolonia. Dos citas que, para cualquier ilustrador, representan el reconocimiento de la comunidad internacional más exigente.

Entre los galardones que jalonan su trayectoria destacan el Ospite d’Honore en “Le immagini della fantasia della Mostra Internazionale per l’infanzia de Sàrmede”, Italia, en 2025; una mención en la Bienal Ilustrarte por Kintaró en Lisboa en 2018, y otra por Central Park en 2016; el Premio Nacional al libro mejor editado por Eugene Pickering en 2010; el Premio Lazarillo de ilustración en 2007; y el Premio Speciale Miglior Illustratore I Colori del Sacro 2012, otorgado en Padua, Italia.

En la edición anterior, el premio fue otorgado a Violeta Lópiz, sumándose a una lista de destacados ilustradores como Sergio García Sánchez, Sonia Pulido, Pep Montserrat, Luci Gutiérrez o Alfredo González, entre otros. Nos alegra ver que, con Jesús Cisneros, el Premio Nacional de Ilustración vuelve a premiar a un artista relevante en el mundo de la literatura infantil y juvenil.