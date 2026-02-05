Ilustradores ganadores en la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2026

La edición 2026 de la Feria del Libro Infantil de Bolonia ha anunciado a los ganadores de su prestigiosa Exposición de Ilustradores (Illustrators Exhibition), en la que el mundo hispanohablante tiene una destacada presencia. De los 75 artistas seleccionados entre 4.158 participantes de 94 países, diez provienen de países de habla hispana, consolidando la fuerza creativa de la región en el panorama internacional de la ilustración infantil.

Estos son los ilustradores hispanohablantes premiados:

De Latinoamérica:

– Fernando Arce (Perú)

– Samuel Castaño (Colombia)

– María Elizagaray Estrada (Argentina)

– Armando Fonseca (México)

– Roberto Hofer (Chile)

– Anabella López (Argentina)

– Paloma Valdivia (Chile)

De España:

– Maite Gurrutxaga Otamendi

– Marina Montero Vicén

– Enric Rodriguez

La Exposición de Ilustradores de Bolonia, creada en 1967, es uno de los escaparates más importantes para descubrir nuevos talentos en el mundo de la ilustración infantil. El jurado internacional revisó 317 propuestas finalistas antes de seleccionar los 75 conjuntos de ilustraciones ganadoras.

Los trabajos premiados se podrán ver expuestos durante la feria, que se celebrará del 13 al 16 de abril de 2026 en Bolonia, Italia. Posteriormente, las obras iniciarán una gira internacional de dos años, llevando el arte de estos creadores a importantes espacios culturales en capitales y ciudades de todo el mundo.

La edición 2026 refleja la creciente globalización del arte de la ilustración infantil. Los 75 artistas seleccionados provienen de 31 países y regiones, con una notable representación asiática (especialmente de Corea del Sur, Japón, Taiwán y China), europea y, como demuestra esta selección, latinoamericana.

Esta presencia hispana en la Feria de Bolonia subraya la vitalidad y originalidad de la ilustración para niños y jóvenes producida en el mundo hispanohablante, posicionando a estos artistas en el circuito editorial internacional y abriendo puertas a nuevas oportunidades de publicación y reconocimiento.