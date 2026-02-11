“Haikus para detener un tren”, cuando la poesía da voz a la guerra

Autor: Fran Pintadera

Ilustraciones: Ina Hristova

Editorial: Libre Albedrío, 2025

Edad recomendada: A partir de 5 años

Los haikus son un tipo de estrofa originaria del Japón formada por tres versos de cinco, siete y cinco sílabas (o moras en japonés) sin rima. Su característica principal es que suelen hacer referencia a la naturaleza, a las estaciones o a la vida cotidiana a través de una emoción expresada mediante imágenes sencillas y directas. Su objetivo es que el lector experimente una serie de sensaciones de forma espontánea y natural sin metáforas ni artificios de ningún tipo ya que se trata de una experiencia única y personal.

Todas estas peculiaridades son muy acertadas para el libro del narrador oral y escritor canario Fran Pintadera en Haikus para detener un tren. Se trata de un poemario infantil estructurado en cinco partes según una estación del año más la vuelta al inicio, la primavera. Cada parte está formada por un total de ocho haikus para presentar desde una óptica infantil la irrupción de la guerra en un entorno conocido y amado que resulta cruelmente devastado. Cuando un ruido ensordecedor inunda el valle que alberga el pueblo los más mayores saben que todo ha cambiado para siempre. Sin embargo, la voz infantil que nos conduce a lo largo de la historia está seguro de que ha sido un tren que ha destrozado todo a su paso, también su casa.

El desconcierto, el miedo, el dolor y la incertidumbre se van sucediendo a lo largo de las páginas hasta llegar a la reconstrucción del pueblo y la curación de las heridas internas que se niegan a olvidar, pero que también comparten el deseo de seguir adelante. También el niño, que transforma la experiencia en palabras escritas, estos haikus, para que todos sepan lo ocurrido y así evitar que se vuelva a repetir.

Pueblos lejanos

compartirán mi llanto

y mi sonrisa.

Desde las muchas formas de abordar un acontecimiento tan atroz como la guerra y la destrucción tanta material como humana, Fran Pintadera ha escogido la esperanza donde desde la cicatrización que supone el paso del tiempo la gente se aferra a la recuperar la normalidad en un homenaje a la resiliencia y la lucha por la vida. Las preciosas ilustraciones de la escritora, ilustradora y narrativa gráfica Ina Hristova tienen un calado profundo por la gran generosidad en los detalles y la precisión captar lo esencial de cada momento, lo mismo que el haiku. Las imágenes ocupan la totalidad de la página y juega con las tonalidades coloridas y también con las luces y sombras en un tándem que sugiere mucho más de lo que presenta.

Book trailer del libro.