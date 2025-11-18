Ganadores de los Premios a los Libros Mejor Editados de 2024

El Ministerio de Cultura ha concedido los Premios a los Libros Mejor Editados durante el año 2024. Este galardón, que se convoca con carácter anual desde 1981 en régimen de concurrencia competitiva, tiene como objeto reconocer y estimular la labor de las editoriales en la edición de libros y obras.

Los premios no tienen dotación económica, si bien son muy valorados por los editores por lo que suponen de reconocimiento y prestigio a su trabajo editorial, así como por la difusión que conllevan, ya que los libros premiados serán expuestos en las ferias internacionales del Libro Liber, Fráncfort y Leipzig. En estas dos últimas ferias, de centenaria tradición bibliófila, se exhibe la exposición Best Book Design from all over the World (Libros Mejor Editados del Mundo), concurso internacional cuya primera edición comenzó en la ciudad de Leipzig en 1963 y para el que cada país envía los libros que ganan cada año su concurso nacional. Tras la exposición de los libros en ambas ferias alemanas, las obras quedarán como donación en el German Book and Type Museum de Leipzig.

El jurado ha valorado 140 obras en total, incluidas en cinco grupos temáticos: Arte, Bibliofilia, Facsímiles, Infantiles y Juveniles, y Obras Generales y de Divulgación. Estas son las obras premiadas en la categoría infantil y juvenil:

Primer premio: un viaje científico y visual por las alturas

Montañas , de Regina Giménez Froiz, maquetado por Joana Casals y editado por Dos Mil Set Zahori de Ideas, se ha alzado con el primer premio. Este libro de gran formato —26,6 x 35,2 cm— y 80 páginas en tapa dura es una auténtica enciclopedia visual dedicada al mundo montañoso que cubre el 26,5% de la superficie terrestre continental.

El jurado afirmó: “Es una propuesta artística contemporánea que convierte un libro dirigido al público infantil en un libro transversal. Destaca la impresión con colores desaturados, que dan un resultado estéticamente homogéneo y muy llamativo”.

La propuesta aborda desde conceptos geológicos hasta aspectos sociales y políticos relacionados con las montañas. Encontramos información actualizada sobre el relieve, las cadenas montañosas, las cimas más altas —incluido el Everest—, los países más montañosos, las ciudades a mayor altura y hasta el impacto del cambio climático en estos ecosistemas. Todo ello presentado con gran riqueza visual.

La clave de su éxito reside en las decisiones técnicas: la impresión con colores desaturados crea un resultado estéticamente homogéneo que resulta, paradójicamente, muy llamativo. Es esa aparente sencillez, esa paleta contenida, la que permite que la obra respire y que cada página tenga su propio peso visual.

Segundo premio: cuando la teoría se enfrenta a la práctica

El segundo galardón ha sido para Panthera Tigris, de Sylvain Alzial, ilustrado por Hélène Rajcak, traducido por Andrea Puig Cardell, maquetado por Macu Fontarigo y editado por Kalandraka Catalunya.

Este álbum narra la historia de un viejo erudito que, tras documentarse exhaustivamente sobre los tigres de Bengala, decide viajar a la selva india para encontrar al feroz animal con la ayuda de un joven guía local. La aventura se convierte en una reflexión sobre las diferencias entre el conocimiento teórico y la experiencia práctica, bebiendo de las antiguas enseñanzas del maestro bengalí Swami Prajnanpad (1891-1974).

El texto de Alzial va intensificándose en emoción, ironía y diversión a medida que el profesor, incapaz de escuchar las advertencias de su acompañante, alardea de sus conocimientos libreros. Hasta que, ante la aparición de la bestia, descubre que la formación teórica no garantiza ser un verdadero especialista en una materia.

¿Y qué hace valiente a este libro infantil? El uso de un color flúor como elemento protagonista. El jurado ha destacado que esta elección resulta “muy disruptiva”, rompiendo con las convenciones estéticas del género. Las ilustraciones de Rajcak juegan con dos registros: detalladas láminas en blanco y negro al estilo de los grabados científicos para la parte teórica, y vibrantes imágenes de una jungla densa y misteriosa en colores flúor para la práctica. El tigre, imponente y amenazante, desafía con su dinamismo los propios límites del libro. Panthera Tigris funciona por ese riesgo y por la excelencia técnica. Las ilustraciones demuestran un alto grado de detalle, un trabajo meticuloso que el jurado ha señalado como lo más destacable del resultado final.

Tercer premio: la vuelta al mundo de una periodista pionera

El tercer reconocimiento ha sido para 72 días y un vestido. La vuelta al mundo de Nellie Bly, escrito por Pep Molist, ilustrado por Ina Hristova y editado por A Fin de Cuentos. Este título de 40 páginas en formato cartoné recupera la fascinante hazaña de la periodista intrépida que en 1889 —cuando que una mujer diera la vuelta al mundo era algo inimaginable— decidió seguir los pasos de Phileas Fogg, el protagonista de La vuelta al mundo en 80 días de Jules Verne.

Nellie Bly no solo consiguió su objetivo, sino que fue tan rápida y precisa que completó el viaje en 72 días, batiendo por 8 días el récord del personaje de ficción. Este libro es la crónica de su emocionante viaje, una historia real de valentía y determinación perfecta para lectores a partir de 7 años.

El jurado ha valorado especialmente la coherencia narrativa y visual del libro: logra “reflejar el clima de la época que está narrando” gracias a decisiones editoriales acertadas como la elección de tipografías, la gama cromática y el tipo de papel, que se combinan para transportar al lector al siglo XIX, complementando las ilustraciones de Hristova.

Uno de los aspectos que más ha gustado al jurado es la alternancia entre texto e imagen. Este ritmo narrativo hace que la lectura sea más atractiva y mantiene el interés del lector, especialmente importante en un público infantil y juvenil. No es solo contar una historia; es orquestar una experiencia de lectura donde cada elemento —tipografía, color, papel, ilustración, texto— juega su papel en la sinfonía.

El jurado ha estado presidido por Jesús González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Cultura. Como vocales han actuado Alberto Martínez Valdivia, por la Biblioteca Nacional de España; Susana López del Toro, por el Club de Gráficos Eméritos; Antonio Martín Coello, por la Federación de Industrias Gráficas; Fernando Benzo Sainz, por la Federación de Gremios de Editores de España; Marcelo Daniel Ghio y Cecilia Gandarias Tena, como expertos en la materia; y Marina Vilar Nebot de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras.