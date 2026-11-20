Entre el 9 y el 13 de diciembre de 2026, y bajo el lema “En lo más profundo del bosque”, el festival ABRAPALABRA celebra su tercera edición en La Casa Encendida (Madrid), consolidándose como un gran punto de encuentro para familias, infancia y profesionales de la LIJ. Este año, además, incluye una ambiciosa novedad: la incorporación de su propia feria del libro.

Durante cinco días, el público podrá recorrer diversas propuestas que ocupan todos los rincones de La Casa Encendida, con el patio como el corazón del evento: allí se instalarán la feria, “El Claro del bosque” —un espacio dedicado a la firma de libros y actividades de animación a la lectura— y un gran mural colectivo.

El festival reunirá a un total de 40 artistas, ilustradores y escritores. La internacionalización es uno de los sellos de identidad de esta edición, contando con participantes procedentes de Bélgica, Chile, Francia, Países Bajos y Noruega. Todo ello se traduce en una programación de más de 70 actividades, que abarcan desde talleres especializados y encuentros profesionales hasta narraciones orales, intervenciones artísticas y dinámicas creativas para todos los públicos.

La gran novedad de 2026 es la puesta en marcha de la Feria del Libro Infantil de ABRAPALABRA. Entre el 11 y el 13 de diciembre, el Patio de La Casa Encendida albergará a más de 40 editoriales y librerías, tanto nacionales como internacionales.

Los proyectos editoriales involucrados en este festival reflejan un compromiso con la calidad literaria, la experimentación y nuevas vías para acercar la lectura a la infancia. Entre las editoriales nacionales presentes, se encuentran nombres de referencia como Kalandraka, Kókinos, Ekaré, A buen paso, Libros del Zorro Rojo, Wonder Ponder, Nórdica y Zahorí. Asimismo, la presencia internacional está formada por editoriales como Cot cot cot (Francia), Hélium (Belgica) y Davvi Girji (Noruega). El público no solo podrá comprar, sino también descubrir una selección cuidadosa de más de 150 libros en el espacio de lectura.

Esta tercera edición cuenta además con un interesante elenco de protagonistas. La ilustradora suiza Albertine, galardonada con el Premio Hans Christian Andersen 2020, es la autora de la imagen de este año. Albertine, junto a su compañero creativo Germano Zullo, aportará su visión estética, participará en talleres de creación y realizará una intervención artística junto a alumnos de la escuela Artediez.

Junto a ellos, el festival recibe a otras voces muy interesantes: el escritor Bernardo Atxaga, Premio Nacional de las Letras Españolas 2019, protagonizará la conversación inaugural junto a la escritora Teresa Duran. La escritora chilena María José Ferrada, finalista del Premio Hans Christian Andersen 2026, liderará un encuentro profesional sobre poesía e infancia, además de impartir talleres de escritura. Otras profesionales, como la especialista Ana Garralón o Elena Odriozola, Premio Nacional de Ilustración, aportarán valiosas miradas a este evento.

Por su parte, la narración oral también tendrá protagonismo. En el ciclo “Perderse en el bosque”, Carolina Rueda (Colombia), Alicia Bululú (Sevilla), Carmen Sara Floriano (Huelva) y Concha Real (Madrid) se encargarán de mantener viva la tradición del cuento. A través de relatos de diferentes procedencias, el público familiar podrá experimentar el misterio, el encuentro y la magia.

Por último, el proyecto “Un autor en la maleta” amplía la influencia de este festival más allá de La Casa Encendida. A través de maletas cargadas de libros que viajan entre noviembre y diciembre a bibliotecas y centros educativos, se fomenta el encuentro con escolares y adultos de distintos barrios, para que compartan la experiencia de leer a autores como Irene Cuesta, Adolfo Serra, Alex Nogués o Susanna Isern.