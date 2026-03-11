“Erwin, el gato cuántico”, el cómic en el que todo es posible

Títulos: 1. Misterio a través del tiempo (2023) – 2. El ataque del Doctor Rufián (2024)

Autor e ilustrador: Manuel Bartual

Editorial: Beascoa, 2023 y 2024

Edad recomendada: de 6 a 600 años

Hay un experimento teórico que aparece en casi todos los manuales de física cuántica: el del gato de Erwin Schrödinger, ese felino hipotético que está vivo y muerto al mismo tiempo dentro de una caja cerrada con un átomo radiactivo. Pues bien, hace un par de años, Manuel Bartual decidió abrir la caja, sacar al gato y meterlo en un cómic. El resultado es esta serie que tiene el Premio Antifaz 2024 al mejor cómic infantil y fue finalista en Cómic Barcelona ese mismo año. Nada mal para un gato que, según la mecánica cuántica, debería estar vivo y muerto al mismo tiempo.

Erwin, el gato cuántico es esta serie de cómics infantiles, que fue publicada por Beascoa dentro de la colección Podium Podcast. De momento cuenta con dos entregas: Misterio a través del tiempo, aparecida en octubre de 2023, y El ataque del Doctor Rufián, publicada en junio de 2024. Ambas son obra de Manuel Bartual, que firma tanto el guion como el dibujo. Y se nota que todo ha salido de la misma cabeza.

El origen de Erwin hay que buscarlo en Biotopía, el podcast de ciencia ficción que Bartual creó y que se empezó a emitir en 2020, con dos temporadas hasta el momento. Una joya de la ficción sonora que nos recuerda al robot paranoico Marvin de la Guía del autoestopista galáctico, a los detectivescos viajes en el tiempo de Dirk Gently, al humor gatuno de Red Dwarf y a las misteriosas propiedades físicas de la isla escondida de Lost.

La narrativa está construida sobre la premisa de un boletín informativo de una extraña comunidad científica “en la que todo es posible”: el tiempo, el espacio y la materia se comportan de maneras bastante poco convencionales. Erwin y MARVIN, dos de sus habitantes, saltaron desde ese universo sonoro a las páginas de estos cómics. La buena noticia, que el propio autor no se cansa de repetir, es que no hace ninguna falta haber escuchado el podcast para entender y disfrutar los libros. Los cómics funcionan perfectamente de forma autónoma; Biotopía es el backstage, no el requisito. Aunque quien llegue a Erwin desde cero y luego decida asomarse al podcast tiene el plan perfecto: el pasado 25 de diciembre, Bartual confirmó en Instagram que la tercera temporada de Biotopía llegará el 21 de abril de 2026, así que el universo sigue expandiéndose.

Bartual es uno de esos creadores que lo mismo escribe guiones para televisión que dirige un reality, diseña portadas para Astiberri, publica una novela o llega al número uno del trending topic mundial con un hilo de Twitter que ya forma parte de la historia de internet en España. Tiene una trayectoria larga y variada —tiras cómicas en El Jueves, cofundador de la editorial ¡Caramba!, cortometrajes, la película Todos tus secretos— pero siempre con la narración como hilo conductor. Erwin es su primera incursión en el cómic infantil, y curiosamente surge de una razón muy personal: su hijo empezó a leer tebeos infantiles y padre e hijo se aficionaron juntos a un género que Bartual reconoce que hasta entonces no formaba parte de sus lecturas habituales.

El primero de los volúmenes arranca con el gato (o “abogato”) Erwin metido en un lío que involucra viajes en el tiempo y una situación que parece imposible de resolver. A su lado, MARVIN, el robot que hace las veces de compañero, contrapunto cómico y, en cierta medida, del lector: el que hace las preguntas que cualquiera haría si de repente estuviera en medio de un misterio cuántico. El segundo volumen sube la apuesta con la aparición del Doctor Rufián, el científico malvado que da título al libro y cuya presencia desencadena una serie de sucesos que afectan a toda la comunidad de Biotopía.

La estructura de ambas aventuras es muy clásica en su concepción: hay un problema, una investigación, pistas que se van acumulando y una resolución que no conviene revelar. Pero dentro de ese esquema reconocible, Bartual mete de contrabando referencias a conceptos científicos reales —la física cuántica, los viajes en el tiempo, los universos paralelos, lo que sería un día normal en Biotopía— que no se explican de forma didáctica ni solemne, sino que simplemente forman parte del decorado y la lógica interna del mundo. Estos conceptos aparecen integrados en la trama con una naturalidad que hace que los lectores los absorban sin darse cuenta.

El tono es cómico, al igual que el podcast. No un humor blando y condescendiente, sino algo más cercano al absurdo y al juego de situaciones que funciona igual para un lector de siete años que para el adulto que lee por encima del hombro. Por otra parte, el estilo gráfico tiene mucha energía: líneas limpias, colores planos y saturados, personajes con expresividad gestual muy marcada.

Dentro del panorama actual del cómic infantil en España, esta serie destaca por tener el respaldo de un universo transmedia de gran calidad y la solidez narrativa de alguien que lleva décadas construyendo historias en formatos muy distintos. Para quien busque cómics para primeros lectores o que sirvan para leer juntos sin que el adulto deje de disfrutar, esta serie es una apuesta segura. Y si encima ese adulto ya ha escuchado o escucha Biotopía, el salto a estos libros será un reencuentro con personajes queridos que de repente tienen cara, cuerpo y panel propio (¡hasta los múltiples clones de Abel!).