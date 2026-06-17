El poder de las historias en “El club de los dibujantes”

Título: El club de los dibujantes

Autores: Raina Telgemeier & Scott McCloud

Traducción: Iris Mogollón González

Editorial: Maeva Young, 2026

Makayla, Howard, Lynda y Art no pueden ser más distintos entre sí, pero hay algo que tienen en común: la pasión por dibujar. Makayla tiene una imaginación desbordante, a Howard le encanta contar historias, Lynda no para de dibujar buscando siempre la perfección y Art tiene una creatividad inagotable y contagiosa. Este grupo tan variopinto va a formar, casi de forma casual, un club muy peculiar.

El club de los dibujantes es una historia sobre las pasiones compartidas, sobre la amistad y los beneficios de aprender unos de otros. Nos muestra cómo valorar el esfuerzo de los demás y brindar nuestro apoyo a las personas que nos importan al tiempo que buscamos nuestro propio modo de expresarnos. Pero es mucho más.

Esta novela gráfica es un auténtico tributo al cómic como medio de expresión, con sus infinitas posibilidades temáticas y sus interminables posibilidades gráficas. A través de este grupo de amigos unidos por una pasión común y estilos completamente diferentes, nos adentramos en el proceso creativo de un cómic partiendo del desarrollo de una idea, por simple que parezca, hasta completar un recorrido pormenorizado de todas las personas implicadas en dicho proceso.

Es una aventura, una enciclopedia, un homenaje y un alegato precioso a la imaginación, la expresión artística y al poder de las historias, extrapolable a cualquier proceso creativo, que juega con el metalenguaje y la propia trama para involucrar al lector con naturalidad y sentido del humor.

Una historia que seguramente nazca de la propia experiencia personal de sus autores para convertirse en un mensaje universal.