Hace unos días murió Horst Eckert, conocido como Janosch. Tengo un recuerdo muy especial de él, que empieza cuando era muy chico. De todos los programas que pasaban por la televisión, había uno muy peculiar que me gustaba ver junto a mis hermanos: todos sentados alrededor del mueble que tenía la televisión, mirábamos este programa con mucha atención.

El programa animado era de un pequeño oso y su amigo el tigre, y trataba de las aventuras, travesías y ocurrencias de estos personajes. Pero lo más llamativo era la tranquilidad, la serenidad de la historia: tenían un modo muy pacífico de afrontar los problemas y las dificultades que se les presentaban.

Durante el programa mostraban gran sensibilidad para tratar a los otros personajes, como el ratón y el conejo. Y todos transmitían una inocencia única.

El creador de estos personajes era Janosch. Para nosotros, en ese momento, era un desconocido; solo sabía que era muy creativo porque se dedicaba a escribir libros para los niños y niñas, y era un conocedor de la vida. Yo jugaba con mi hermano repitiendo sus historias: yo hacía de oso y él hacía de tigre, solo porque era más chistoso.

Los dibujos eran muy sencillos, era un dibujo animado de los años 80; por eso, para nosotros era fácil dibujarlos y mi hermano dibujaba mejor que yo estos personajes.

Después de muchos años, paseando por las calles de Madrid, encontré por casualidad una pequeña librería. Ahí encontré algunos libros de Janosch con las aventuras del pequeño oso y el pequeño tigre. ¡Qué emoción poder leer a mis hijas la historia de “¡Qué bonito es Panamá!” o aquella en que el oso le escribe una carta al tigre! Volvían a mi mente las tardes pasadas con mis hermanos, sentados en nuestro cuartito en El Alto de La Paz.

Viajábamos con sus historias buscando nuestro Panamá. A la distancia de los años, pienso que nuestro Panamá estaba ahí, en nuestro cuartito con mis hermanos.

En nuestra ciudad no había osos ni tigres cerca; en cambio, lo que había era amabilidad, confianza y esperanza en días mejores. Ahí aprendí que a veces es necesario vivir con más lentitud para poder apreciar la vida, sus momentos y sus situaciones de manera plena.

Antes de llevar a mis hijas a la cama les leo estas historias, y lo hago para que aprendan un poco del pequeño oso y el pequeño tigre, y puedan cultivar sueños y esperanza.

Y que, como hice yo, puedan contar la vida con nuestras ingenuidades y equivocaciones. Janosch se fue, pero sus personajes llenaron de alegría una parte de mi infancia, y espero que también de la tuya.