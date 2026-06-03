“El gran libro de los museos”, para perder el miedo al arte

Autora: Éva Bensard

Ilustrador: Benjamin Chaud

Traductora: Ana Belén Fletes

Editorial: Maeva Young, 2026

Edad recomendada: A partir de 8 años

¿Sabías que en el Museo del Hermitage de San Petersburgo viven cerca de sesenta gatos? Llevan ahí desde el siglo XVIII, patrullando las galerías como si fueran los conservadores del lugar, y cada año, en primavera, se les dedica una fiesta. Este tipo de datos son los que recorren El gran libro de los museos, que ha publicado este año Maeva Young.

El libro lo publicó originalmente en francés la editorial Arola en 2023 bajo el título Le grand livre des musées en una colección especialmente orientada a acercar el arte y la cultura a los lectores más jóvenes. La edición española llega tres años después con el mismo espíritu: hacer de los museos un lugar apetecible, vivo y lleno de sorpresas.

Éva Bensard ya tiene trayectoria en el mundo de los libros de arte para niños. Estudió en la Escuela del Louvre y tiene un máster en Historia. Ha pasado años combinando escritura, periodismo y viajes, incluyendo una larga temporada en Roma. Desde hace dos décadas, su obra ha tenido como hilo conductor tender puentes entre la historia del arte y los lectores que todavía no se han atrevido con ella. En 2019, su libro Coquillages et Cerfs-volants ganó el Premio Historia al Libro Juvenil en Francia, logrando un importante reconocimiento en un nicho tan exigente como la divulgación cultural para jóvenes.

Benjamin Chaud, por su parte, es un peso pesado de la ilustración francesa con más de sesenta libros a sus espaldas. Ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la Sociedad de Ilustradores de Nueva York en 2014 y ha estado nominado al Premio Astrid Lindgren en tres ocasiones. Sus ilustraciones son reconocibles al primer golpe de vista: densas, muy expresivas, plagadas de pequeños detalles divertidos, creando imágenes en las que siempre hay algo nuevo que descubrir.

El libro propone un recorrido por doce museos de todo el mundo: el Guggenheim de Bilbao, los Museos Vaticanos, el Rijksmuseum de Ámsterdam, el Hermitage de San Petersburgo, el Louvre de París, el Museo Oceanográfico de Mónaco, el Museo del Palacio Imperial de Pekín, el Museo de Bellas Artes de Argel, la Casa Azul de Ciudad de México, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, el Mucem de Marsella y el Museo del Quai Branly de París. Una selección que, como se puede ver, no se limita a los grandes templos del arte occidental, sino que se abre a geografías menos frecuentadas en este tipo de publicaciones.

Para cada museo, la estructura se repite con mayor o menor variacion: una doble página dedica a la arquitectura y la historia del edificio, y otra que explora su contenido con una mezcla de obras imprescindibles, anécdotas curiosas, minibiografías de artistas y la presentación de un oficio relacionado con el museo (en el caso del Guggenheim, conocemos el trabajo de “comisaria de exposiciónes”). El libro desmitifica el mundo del arte mostrando que detrás de cada cuadro hay decenas de personas que lo cuidan, lo transportan, lo iluminan y lo explican.

El tono de Bensard es didáctico, divulgativo, y escribe con ligereza pero sin condescendencia, para no resultar superficial pero tampoco abrumar con información. Se anima al lector a continuar investigando, a visitar, a preguntar. El libro no exige un recorrido concreto: se puede empezar por Bilbao o por Pekín, hojear hacia atrás o hacia adelante, detenerse en lo que más llame la atención. Esa libertad de movimiento podría aplicarse también a los museos como espacios para el paseo y la curiosidad. El gran formato del libro —cartoné, unos 27 x 37 cm— permite que las ilustraciones respiren y se puedan apreciar todo tipo de detalles, al tiempo que ayuda a que quepa toda la información.

En definitiva, no estamos ante un catálogo de museos, ni una historia del arte para niños, ni un libro de viajes cultural: es las tres cosas a la vez y ninguna. La combinación de Bensard y Chaud produce algo con una identidad muy marcada: el museo como protagonista, el oficio cultural como un trabajo digno de admiración y la curiosidad como la mejor entrada para el arte.