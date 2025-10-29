“El gigante de hierro” vuelve a las librerías

Texto: Ted Hughes

Ilustraciones: Chris Mould

Editorial: Blackie Books, 2025

Edad recomendada: a partir de 9 años

El gigante de hierro, de Ted Hughes, se publicó por primera vez en 1968 con el título The Iron Man. En España se conoció en los años ochenta como El hombre de hierro dentro de la colección Alfaguara Juvenil que dirigía la gran Michi Strausfeld. Ahora regresa en una nueva edición a cargo de Blackie Books, con las potentes ilustraciones de Chris Mould. Esta versión parte de la reedición que Faber and Faber publicó en 2019 y que ha devuelto al libro un aire contemporáneo, a medio camino entre mito, fábula ecológica y relato de ciencia ficción.

Ted Hughes no era un narrador infantil cualquiera. Poeta laureado del Reino Unido, figura central de la lírica inglesa del siglo XX, y una de esas voces atravesadas por la tragedia personal —la muerte de Sylvia Plath marcó toda su vida—, Hughes escribió El gigante de hierro como un cuento para sus hijos. En medio del duelo personal, encontró la forma de escribir un relato donde lo monstruoso se transforma en posibilidad de reconciliación. Este gesto, íntimo y literario a la vez, explica por qué el libro sigue resultando extraño y fascinante: no nació como producto editorial al uso, sino como un relato íntimo.

La trama comienza de manera abrupta: un ser metálico colosal aparece de la nada y se instala en el mundo humano. No sabemos de dónde viene ni qué quiere, solo que se alimenta de chatarra y que provoca miedo. El primer contacto con la humanidad es desigual: mientras los adultos reaccionan con pánico, Hogarth, un niño, se convierte en el mediador capaz de tender un puente. A partir de ahí, la narración juega con el suspense y el desconcierto: ¿es el gigante una amenaza, una metáfora, un salvador? Hughes nunca lo define del todo. Y más adelante, sin previo aviso, la historia escala hacia lo cósmico con la llegada de una criatura espacial descomunal que exige un desenlace tan poético como inesperado.

El relato avanza como una leyenda oral, con repeticiones, frases tajantes y momentos de violencia cruda. El gigante pierde partes de su cuerpo, los hombres se organizan para destruirlo… Y sin embargo, todo conduce hacia un desenlace donde la poesía desplaza a la violencia.

Los personajes funcionan como arquetipos, pero con fuerza simbólica. El gigante es la encarnación de lo desconocido, lo que se teme y se rechaza, pero también de la resistencia: se recompone tras cada ataque, resurge como algo más fuerte. Hogarth, el niño, representa la mirada que no está todavía domesticada por el miedo adulto. Frente a la masa, que actúa como turba desconfiada, su gesto de apertura resulta decisivo. Y el “enemigo exterior”, ese dragón cósmico, introduce la dimensión universal: ya no se trata solo de un pueblo que enfrenta a un extraño, sino de la humanidad como especie ante lo incomprensible.

El lenguaje de Hughes es directo, habla con la misma intensidad con la que escribe su poesía. El ruido del metal, el resplandor de los ojos del gigante, el crujir de los campos cuando la criatura se desplaza… La prosa tiene un ritmo muy marcado, casi musical, y la traducción logra transmitir ese pulso sin perder claridad.

En cuanto a las ilustraciones, Chris Mould aporta un universo gráfico que subraya esta extrañeza. Dibujos oscuros, angulosos, llenos de dinamismo, que dialogan con la dureza del texto. Frente a ediciones anteriores, Mould ofrece una interpretación contemporánea, cercana al cómic y con un aire de pesadilla.

El gigante de hierro tiene ecos de Frankenstein, en la medida en que habla de la criatura incomprendida, pero también del Golem y de los mitos primordiales de gigantes que pisan la Tierra. Y, a la vez, anticipa cierta ciencia ficción poética que más tarde desarrollarían autores como Diana Wynne Jones o Ursula K. Le Guin. La adaptación cinematográfica de Brad Bird (1999) tomó otro camino, trasladando la historia a la Guerra Fría estadounidense y convirtiéndola en una fábula antibélica que critica la carrera armamentística y la tendencia a reaccionar con miedo y violencia ante lo diferente.

Dentro de la trayectoria de Hughes, El gigante de hierro no es su obra más reconocida ni la que le dio prestigio literario, pero es quizá la que más lectores ha alcanzado. Al margen de su poesía mayor, este pequeño relato ha viajado por el mundo, se ha traducido en decenas de idiomas y sigue encontrando lectores nuevos. Su rareza es, paradójicamente, su fuerza: un libro breve, extraño y poderoso que se niega a quedar obsoleto.

En definitiva, la nueva edición de Blackie Books devuelve a primer plano una obra que merece estar entre los grandes textos de la literatura infantil y juvenil. No solo porque su autor sea Ted Hughes, ni porque tenga detrás la sombra mítica de Sylvia Plath, ni porque la película derivada sea una joya del cine de animación. Sino porque, leído hoy, El gigante de hierro sigue siendo un libro bello y necesario.