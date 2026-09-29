El arte de las historias en papel: “Libros” y “Escribir”, de McCain y Alcorn

Título: Libros / Escribir (estuche)

Autor: Murray McCain

Ilustrador: John Alcorn

Traductoras: María Serrano y Estrella B. del Castillo

Editorial: Libros del Zorro Rojo, 2026

Edad recomendada: A partir de 6 años (y cualquier edad)

¿Cuántas personas y procesos hacen falta para que un pequeño libro llegue a las manos de un lector? En la última página de Libros se detalla con mucha originalidad este ciclo en una página de créditos muy original: desde quien concibió las palabras y quien trazó los dibujos, hasta la imprenta, el fabricante de papel, la librera y la persona que sostiene el libro. El mimo por el formato papel sintetiza el espíritu de estas dos obras creadas en los años 60 y reunidas ahora en una edición conjunta.

Publicados originalmente en Estados Unidos como Books! (1963) y Writing (1964), estos dos volúmenes supusieron un gran ejercicio de diseño visual y tipográfico. En España no es la primera vez que aparecen: Libros vio la luz en 2013 en la editorial Gustavo Gili, y Escribir fue publicado suelto por Libros del Zorro Rojo en 2016. La presente edición de 2026 llega con forma de estuche compuesto por los dos libros en encuadernación rústica con solapas.

Murray McCain, editor y escritor estadounidense, planteó ambos textos como experiencias lúdicas en torno a temas informativos. En Libros, McCain analiza qué es un libro desde su anatomía más elemental: letras que forman palabras, palabras que construyen frases y frases que forman historias de todos los tamaños, formas y colores. En Escribir, el enfoque se centra en el proceso creativo, invitando al lector a perder el miedo a la hoja en blanco y a comprender que escribir es, ante todo, una manera de organizar el propio pensamiento, expresar emociones y jugar con el lenguaje.

La parte gráfica que dota de una personalidad única a este proyecto es de John Alcorn (1935-1992), nombre imprescindible del diseño gráfico norteamericano que formó parte del conocido estudio Push Pin Studios junto a Milton Glaser y Seymour Chwast, además de colaborar con marcas como CBS o diseñar títulos de crédito para películas de Fellini. Como señala su hijo Stephen Alcorn en la introducción de Escribir, su padre trabajaba con la precisión de un grabador, cuidando la composición manual de cada letra, el ajuste entre caracteres y la armonía cromática mediante una paleta reducida de tintas planas.

El estilo narrativo del texto de McCain es ingenioso, rápido, lleno de humor. Con frases breves, repeticiones y preguntas dirigidas al lector, el texto huye de la seriedad y se sitúa en la complicidad. La protagonista de ambos libros es la palabra, leída y escrita, representada con multitud de tipografías que cambian de familia, tamaño, forma, inclinación, según la intencionalidad del mensaje.

Alcorn fusiona tipografía e ilustración en cada página. Las letras se transforman en objetos y los bloques de texto forman dibujos sobre el papel. El dibujo a tinta y el uso de amarillos, magentas y rojos, recuerda al pop art y al resurgimiento del diseño victoriano de los años sesenta, con esa suntuosidad, elaboración y psicodelia.

Un rescate editorial que aporta una mirada fresca sobre el libro como soporte físico y sobre el acto de escribir como ejercicio de libertad. Un recordatorio de que la lectura es un espacio divertido y emocionante de juego, exploración y descubrimiento. En un momento como actual, donde hay una creciente reflexión sobre comprensión lectora y el impacto de la tecnología en nuestra juventud, merece la pena rescatar libros como estos, donde se reivindica el acto primigenio de escribir y leer, y que nos remiten a otros grandes creadores y diseñadores como Bruno Munari, Enzo Mari o Paul Rand.