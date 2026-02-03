Día Internacional del Libro Infantil 2026

Desde 1967, el 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, el IBBY promueve la celebración del Día Internacional del Libro Infantil (DILI, o ICBD en sus siglas inglesas) con el fin de promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre los más jóvenes.

Cada año, una sección nacional del IBBY tiene la oportunidad de ser la patrocinadora internacional de esta efeméride y selecciona un escritor representativo y a un reconocido ilustrador de su país para que elaboren el mensaje y el cartel dirigido a todos los niños del mundo, y se promueva la celebración en las bibliotecas, centros escolares, librerías, etc.

En 2026, el país elegido es Chipre, y el cartel está hecho por dos creadores de libros infantiles. El tema de este año es “Planta historias y el mundo florecerá” (Plant stories and the world will bloom), un hermoso lema que reconoce el valor de las historias, los libros y la lectura, así como su potencial para mejorar el mundo, al tiempo que enfatiza la necesidad de adoptar opciones de vida más respetuosas con el medio ambiente.

El proceso de selección del texto y la imagen del cartel del DILI 2026 incluyó una interesante novedad: por primera vez, tanto el mensaje como la imagen fueron elegidos por los propios niños en lugar de mediante la práctica habitual de asignación directa. Esta innovadora iniciativa de IBBY Chipre influyó positivamente en la decisión de seleccionar este país para la creación del cartel.

Siguiendo un procedimiento que garantizó tanto la calidad como el anonimato —con las identidades de los artistas reveladas solo después de concluir la votación—, niños de 19 escuelas eligieron el mensaje de la galardonada autora Elena Perikleous y el diseño de la ilustradora Sandra Eleftheriou. Ambas habían trabajado por separado en el cartel, utilizando el lema como inspiración.

Elena Perikleous estudió Pedagogía y realizó estudios de posgrado en Educación Ambiental, creyendo que cuidar de la naturaleza y cuidar de los niños son manifestaciones de una misma sensibilidad. Hoy, como Comisionada para la Protección de los Derechos de la Infancia, Elena sirve a la visión de una sociedad que escucha, comprende y respeta la voz de cada niño. A través de su trabajo en educación, cultura y literatura, defiende el derecho de cada niño a la vida, la expresión, la participación y el acceso al arte y la cultura. Ha publicado veintiocho libros para niños, jóvenes y adultos, muchos de los cuales han sido galardonados con Premios Estatales de Literatura y distinciones de organizaciones literarias en Chipre y Grecia.

Sandra Eleftheriou estudió artes gráficas y comenzó su carrera en 2004. Desde entonces, ha colaborado con numerosas editoriales, y su trabajo ha alcanzado un amplio reconocimiento, obteniendo múltiples distinciones. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ilustración de Chipre seis veces, representó a Chipre en la Lista de Honor de IBBY en 2012 y fue nominada al Premio Hans Christian Andersen en 2020. Además, fue nominada a los Premios Mujer del Año de Madame Figaro en la categoría de Creadoras en 2018 y en 2022. También ha actuado como miembro del jurado de los Premios Nacionales de Ilustración tanto en Chipre como en Grecia. Además de ilustradora, es escritora, y su trabajo ha recibido importantes reconocimientos: fue galardonada con el Premio IBBY de Chipre por From the City I Come, coescrito con Fytoula Vakana. Su obra de teatro The Return of the Lost Prince fue premiada por la Organización de Teatro de Chipre, y su libro The Guardian of the 8: The Beginning recibió el Premio Nacional de Chipre de Literatura para Jóvenes.

IBBY Chipre ha diseñado una completa serie de actividades educativas para niños y jóvenes lectores de todos los rangos de edad, con propuestas diferenciadas según el nivel educativo. Puedes descargar el cuaderno completo de actividades del DILI (disponible solo en griego e inglés) con ejemplos de microrrelatos y propuestas detalladas para disfrutar de la creatividad en el aula o en casa.

Además, en la web del IBBY puedes leer el mensaje original en griego con su traducción a varios idiomas, y descargar el cartel para difundir en redes o imprimir.

A continuación te ofrecemos la traducción al español del mensaje:

Planta historias y el mundo florecerá

(Elena Perikleous)

Había una vez un niño que quería vivir mejor que los héroes de los cuentos de hadas, que simplemente vivían bien.

Crecía y cambiaba. Leía y se transformaba.

Se convertía en Don Quijote y combatía los molinos de viento.

Se convertía en Alicia y daba vida a las maravillas.

Se convertía en Robin y salvaba los bosques.

Se convertía en lobo y formaba manadas que cantaban a la luna.

Pasaban los años, pero el mundo no cambiaba como él deseaba.

Sin embargo, consiguió crear un mundo propio. En un patio con jardín. Puso dentro todo lo que amaba.

Pasaron más años y, a medida que se volvía cada vez más sabio con sus lecturas, encontró la solución.

Llegó el otoño. Aró bien la tierra y plantó.

Después llegó el invierno. Esperó a que se derritiera el manto blanco. Con la maravillosa compañía de los libros consiguió ser paciente.

En primavera brotaron las primeras hojitas. Crecieron troncos, ramas, asomaron capullos. El alma se llenó de colores y aromas.

¿En verano?

Barcos, veleros, globos aerostáticos, bicicletas… ¡Viajaba por todas partes!

Ahora sabía con certeza que solo así cambiaría el mundo.

Se convirtió en plantador.

Plantador de historias mágicas.

Sembraba palabras, abonaba imágenes, cultivaba magia, regaba fantasía y brotaban historias.

¿Después?

Podaba amor y regalaba ramos a los transeúntes.

Ramos de paz, de esperanza, de fuerza, de fe en lo imposible.

Ramos de pequeños milagros para cada uno.

Cada primavera, el 2 de abril, las historias que plantaba hacían florecer el mundo.

Ah, y con los talleres de jardinería compartía el conocimiento de la plantación con grandes y pequeños.

Y su jardín se convirtió en el Jardín de la Esperanza y su patio en el Patio de las Maravillas, con el hacedor de maravillas siempre allí, desenrollando hilos rojos de historias.

(Esta es una traducción provisional, a falta de la versión oficial de OEPLI, que todavía no se ha publicado. Si quieres, en este enlace puedes leer la versión oficial en gallego, elaborada por Raquel Senra – GÁLIX)