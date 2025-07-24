David Lozano, ganador del XXIX Premio Cervantes Chico 2025

El escritor zaragozano David Lozano (1974) ha sido galardonado con el XXIX Premio Cervantes Chico 2025, uno de los reconocimientos más prestigiosos del género en España, impulsado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

El jurado, presidido por la concejala de Educación y Universidad, Dolores López Bautista, y compuesto por personas destacadas del ámbito cultural, educativo y literario (como los autores Begoña Oro, Santiago García-Clairac o Pedro Mañas), premió a Lozano por su “gran dominio de la narrativa, el uso eficaz de recursos literarios, la construcción de personajes verosímiles y el ritmo ágil de sus historias”.

David Lozano es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Posteriormente amplió sus estudios con un máster en Comunicación y asignaturas en Filología Hispánica. Inició su trayectoria profesional como abogado, aunque pronto combinó su labor legal con una faceta guionista para diversas productoras españolas.

Su debut literario fue en 2006, cuando ganó el premio Gran Angular con la novela Donde surgen las sombras. Desde entonces, ha cultivado un estilo propio, centrado en el suspense y la intriga, especialmente dirigido a un público juvenil. Obras como Hyde, Cielo Rojo, Valkiria o la trilogía La Puerta Oscura han consolidado su reputación.

La trayectoria de Lozano está marcada por un notable reconocimiento editorial. Además del ya mencionado Gran Angular en 2006, volvió a obtener este premio en 2024 por Intruso. Ganó también el premio Edebé (2018 y 2025), fue premiado por la Fundación Cuatrogatos (2025) y recibió el Premio Artes y Letras del Heraldo de Aragón.

Nacido en 1992, el premio Cervantes Chico distingue a un autor cuya obra infantil o juvenil en lengua castellana destaque por su trayectoria, calidad literaria y uso educativo. Además, busca fomentar entre los escolares valores humanos y el hábito lector, recompensando también a estudiantes, docentes y familias destacadas.

Este año, el jurado ha premiado por valores cívicos a la alumna Inés Sancha Valderrama, a las maestras María Teresa Almaraz, Miriam Merchán y Eloísa Navas, y a la AMPA del CEIP Nuestra Señora del Val.

La entrega del premio, celebrada en el emblemático Teatro Cervantes, subrayó el doble propósito del certamen: honrar la obra literaria y reforzar la relevancia de la lectura entre los jóvenes. En el discurso oficial, se enfatizó el rol de Lozano como “referente del suspense juvenil”, capaz de captar la atención de adolescentes con temas que invitan a la reflexión.