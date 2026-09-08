Robots, multiverso y pulp en “Dan Diésel. El misterio del artefacto C”

Título: Dan Diésel. El misterio del artefacto C

Autor: César Mallorquí

Ilustrador: Pablo Broseta

Editorial: SM, 2021

Edad recomendada: A partir de 10 años

Escribir para público infantil obliga a enfrentarse a un lector con una sensibilidad diferente. César Mallorquí ya había experimentado esa dificultad dos décadas atrás al redactar El hombre de arena por petición de su hijo. Tras corregir aquel texto catorce veces, decidió alejarse del género infantil hasta que una conversación con el editor Gabriel Brandariz (SM) desencadenó la creación de esta saga. Brandariz le sugirió crear una novela steampunk para el público infantil, y Mallorquí comprendió que su error pasado fue intentar adaptarse a la literatura infantil tradicional, en lugar de atraer el género hacia su propio terreno.

Descartado el siglo XIX por saturación, Mallorquí derivó la propuesta hacia el diéselpunk, una corriente retrofuturista enmarcada entre el final de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Este escenario tiene relación con las publicaciones pulp de los años treinta, una narrativa fascinante en sus planteamientos pero marcada por tramas repetitivas fruto de la rapidez con la que se escribían. Frente a la ingenuidad de personajes como Doc Savage o La Sombra, César Mallorquí buscó aplicar la fórmula cinematográfica de Indiana Jones: rescatar la imaginería desbordante del folletín popular con un ritmo moderno, ironía y un buen guion.

Así nació en 2021 Dan Diésel. El misterio del artefacto C, primer volumen de una tetralogía que combina la prosa de Mallorquí con el trabajo visual del ilustrador Pablo Broseta. La premisa sitúa a Daniel Álvarez, un niño aragonés de doce años, en el funeral de su padre dentro de un modesto pueblo oscense en abril de 1932. La llegada de Carmen Fortuna, secretaria de su desconocido tío Marc, altera el destino del niño al trasladarlo a una mansión a las afueras de Madrid.

La rutina salta por los aires tras el ataque de un autómata gigante que el tío Marc neutraliza con armamento futurista. Ese acontecimiento revela la verdadera identidad familiar: no se apellidan Álvarez sino Diésel, y su verdadero hogar no es la Tierra ordinaria sino Terra Prima, una dimensión paralela a la que acceden a través de un portal interdimensional. En ese universo conviven aeronaves, vigilantes enmascarados, mochilas-cohete, dinosaurios y sociedades secretas como Sentinel, a la que pertenecía el padre fallecido del protagonista.

La trama avanza impulsada por el misterio en torno al asesinato de su progenitor y la amenaza de un villano empeñado en secuestrar a Daniel para apoderarse del Artefacto C. Mientras intenta comprender las peculiaridades de Terra Prima, Dani descubre que su linaje posee habilidades sobrehumanas y que él mismo ha comenzado a levitar inesperadamente durante el sueño.

Mallorquí imprime a la narración un gran ritmo mediante capítulos breves, cliffhangers y diálogos con chispa. El narrador mantiene un tono directo que no es condescendiente con el lector infantil, y que combina la intriga del folletín con una capa de ironía más dirigida a lectores adultos. Los personajes secundarios, como la joven Gabriela Cruz, aportan un contrapunto a las escenas de acción.

En el aspecto gráfico, el enfoque de Pablo Broseta es muy acertado. Sus ilustraciones a color capturan la estética retrofuturista con logotipos, cabeceras tipográficas y dobles páginas estructuradas como viñetas de historieta. Además, la edición incorpora en cada libro ocho páginas de formato cómic que acentúan ese homenaje a la narrativa gráfica clásica.

Dan Diésel apuesta por el sentido de la maravilla, la aventura espacial y la exploración de mundos paralelos. La historia se extiende a lo largo de otras tres entregas donde el arco argumental se despliega: la tetralogía continúa con El poder de Khan, La máscara púrpura y finaliza con El enigma de otro mundo.

César Mallorquí demuestra con Dan Diésel que un autor tradicionalmente juvenil puede abordar la literatura infantil sin renunciar a su estilo personal. Una gran lectura para quienes buscan acción, humor y una ambientación retrofuturista ejecutada con la calidad incuestionable de un escritor excepcional.