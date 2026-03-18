“Cuando fuimos tortugas”: una historia de identidad y adopción

Autora: Mar Benegas

Editorial: Nube de tinta (Madrid), 2025

Edad recomendada: A partir de 9 años

La escritora valenciana Mar Benegas, docente, poeta y premio Cervantes Chico de 2022, es la autora de Cuando fuimos tortugas, una novela sobre la pérdida, la inocencia y las consecuencias del dolor en el alma infantil cuando lo más fundamental —familia, identidad y sentido de pertenencia— se quiebra.

Mario y su hermana gemela Ana tienen 9 años y viven con una pareja que los ha adoptado hace poco. Los dos pequeños van a la escuela cada día y son más conscientes de todo lo que ocurre a su alrededor de lo que muchos se piensan. Cuando la psicóloga les pide que escriban un diario personal Mario no se podía imaginar que se convertiría en una herramienta para el autoconocimiento que le ofrecería la posibilidad de plantearse muchos interrogantes que al final da solución a través de las tortugas.

Si el hecho de estar convencido de que nació tortuga ayuda a Mario a conciliarse con ciertos aspectos de su pasado, como la ausencia de su familia biológica, también es el detonante para un hecho dramático que sucede casi al final de la historia. Además, a lo largo de las páginas de este breve libro escrito en cursiva y con un estilo muy fluido también se hace mención a temas tan actuales como el acoso escolar, el racismo, la empatía, la biodiversidad, el cambio climático y los hábitos de ellas, de las tortugas.

Cuando fuimos tortugas trata, en fin, de una historia muy emotiva maravillosamente bien escrita que se complementa con las sugerentes imágenes de Ana Montero y que invita a reflexionar con calma y lucidez los muchos temas que aborda de forma sutil y delicada.



